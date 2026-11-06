Resumo de Avenida Brasil 06/11: Tufão descobre desvio de doações da ONG

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta sexta-feira e veja como uma descoberta grave promete abalar a trama. Confira no resumo!

por Eduarda Barreto
Resumo de Avenida Brasil 06/11: Tufão descobre desvio de doações da ONG
Novela Avenida Brasil - Reprodução/Globo

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O capítulo de Avenida Brasil desta sexta-feira (6/11) será marcado por descobertas que colocam Carminha em uma situação cada vez mais delicada.

Depois de expulsar Max de casa, Tufão decide investigar a obra social que a mulher dizia administrar e descobre que a ONG nunca recebeu as doações feitas por ele. Ao ser questionada sobre o dinheiro, Carminha tenta enganar o marido, mas a desconfiança em torno de suas atitudes aumenta.

Enquanto isso, Ivana fica inconsolável com a expulsão de Max e, após discutir com o irmão, avisa que também pretende deixar a casa. Lucinda tenta convencer Max a ir embora, e Janaína enfrenta Carminha em meio aos conflitos que envolvem a família.

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O capítulo também reserva uma reviravolta na festa de casamento de Dolores. Nicole, Xandão e Roger aparecem na comemoração, e uma música faz Dolores voltar a ser Soninha Catatau. Em seguida, Nicole e sua turma invadem a casa de Diógenes e levam a noiva embora.

O que acontece em Avenida Brasil nesta sexta-feira (6/11)?

Tufão expulsa Max de casa, deixando Ivana inconsolável. Leleco sugere que o ex-jogador investigue a obra social pela qual Carminha dizia ser responsável. Lucinda também tenta convencer Max a ir embora, enquanto Janaína enfrenta a patroa.

Em outro núcleo, Verônica, Noêmia e Alexia expulsam Cadinho de casa para que ele vá trabalhar. A decisão movimenta a relação do trio com o empresário.

Tufão descobre que ONG nunca recebeu doações

Ao investigar a instituição que Carminha dizia administrar, Tufão descobre que a ONG nunca recebeu as doações que ele havia destinado ao projeto. O empresário procura a mulher e pergunta o que aconteceu com o dinheiro.

Carminha tenta enganá-lo e evitar que a verdade venha à tona. Enquanto isso, Ivana discute com o irmão e avisa que pretende sair de casa.

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Mais tarde, Leleco conta a Muricy sobre o desvio do dinheiro da ONG, aumentando a repercussão da descoberta. Carminha também faz um acordo com Neide, em meio aos problemas que começam a se acumular.

Nicole transforma festa de casamento de Dolores

A festa de casamento de Dolores ganha uma surpresa com a chegada de Nicole, Xandão e Roger. Durante a comemoração, Nicole toca uma música e faz Dolores voltar a ser Soninha Catatau.

A situação fica ainda mais movimentada quando Nicole e sua turma invadem a casa de Diógenes e levam Dolores embora, interrompendo os planos da cerimônia.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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