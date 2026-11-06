Núcleo cômico que promete roubar a cena em 'Lá na Minha Terra'

Novela aposta em uma galeria de figuras pitorescas, fofocas de praça e dilemas amorosos divertidos para injetar leveza e bom humor em Lavra Seca

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As grandes novelas de sucesso na teledramaturgia brasileira sempre encontraram seu equilíbrio perfeito na alternância entre o drama profundo e a comédia de costumes. Em Lá na Minha Terra, a nova novela das seis da TV Globo criada por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman (que estreia em 9 de novembro de 2026), o universo fabular de Lavra Seca ganha vida própria através de um núcleo cômico irresistível.

Rádio-Patrulha de Lavra Seca



Pouca coisa acontece na cidade fictícia sem que o trio mais vigiado da região saiba de cada detalhe. Sob a liderança de Cosminha Madeira (Cris Larin) — cunhada de Rosenda e irmã de Severino, que se considera o verdadeiro "farol moral" da cidade —, as fofofcas diárias movimentam o cotidiano local.

Ao lado dela está sua irmã mais nova, a discreta Saviana (Rhaisa Batista), que vive sob a influência da irmã mais velha, e a escrivã da delegacia Otacília (Olívia Araújo), a principal fonte de informações privilegiadas sobre dívidas, prisões e segredos dos moradores. Com um cenário cenográfico em formato de teatrinho com platibandas coloridas e recortes teatrais nas varandas, as personagens transformam a observação alheia em puro entretenimento para o público.

Irmãs Madeira, que vão agitar a cidade de Lavra Seca em ‘Lá na Minha Terra’ - TVGLOBO | Estevam Avellar

Romances Clandestinos e Delegados Enrolados



O humor da trama também transborda para os corações (e confusões) amorosos da cidade:

O Delegado Enrolado: O delegado Gofredo Gondim (Welder Rodrigues) vive bancando o galã e fazendo promessas de casamento há anos para Jacinta (Mariana Lima), sem nunca marcar a cerimônia. Entre suas fugidas para o cabaré de Anamara (Gabriela Loran) e o medo constante do poderoso fazendeiro Almerindo Mourão, Gofredo tenta (sem sucesso) manter a compostura.

O delegado Gofredo Gondim (Welder Rodrigues) vive bancando o galã e fazendo promessas de casamento há anos para Jacinta (Mariana Lima), sem nunca marcar a cerimônia. Entre suas fugidas para o cabaré de Anamara (Gabriela Loran) e o medo constante do poderoso fazendeiro Almerindo Mourão, Gofredo tenta (sem sucesso) manter a compostura. A Revolta de Jacinta: Cansada de esperar pelo delegado, Jacinta inicia um romance secreto com Biró (Thardelly Lima), o vaqueiro e cantador da Fazenda Canto Sereno que vive contando vantagem para as mulheres, gerando uma série de situações cômicas e mal-entendidos impagáveis.

Irmãs Madeira, que vão agitar a cidade de Lavra Seca em ‘Lá na Minha Terra’ - TVGLOBO | Estevam Avellar

Leveza



Ao apostar em tipos populares marcantes, caricatos e cheios de carisma, Lá na Minha Terra prova que o humor regional é um ingrediente essencial para aproximar o telespectador da narrativa. Entre uma rádio-patrulha na varanda e um romance clandestino nos arredores da fazenda, Lavra Seca promete arrancar muitas risadas e conquistar o coração do Brasil.