Núcleo cômico que promete roubar a cena em 'Lá na Minha Terra'

Novela aposta em uma galeria de figuras pitorescas, fofocas de praça e dilemas amorosos divertidos para injetar leveza e bom humor em Lavra Seca

por Bianca Tavares
Núcleo cômico que promete roubar a cena em 'Lá na Minha Terra'
Irmãs Madeira, que vão agitar a cidade de Lavra Seca em ‘Lá na Minha Terra’ - TVGLOBO | Estevam Avellar

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

As grandes novelas de sucesso na teledramaturgia brasileira sempre encontraram seu equilíbrio perfeito na alternância entre o drama profundo e a comédia de costumes. Em Lá na Minha Terra, a nova novela das seis da TV Globo criada por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman (que estreia em 9 de novembro de 2026), o universo fabular de Lavra Seca ganha vida própria através de um núcleo cômico irresistível.

Leia Também

Rádio-Patrulha de Lavra Seca

Pouca coisa acontece na cidade fictícia sem que o trio mais vigiado da região saiba de cada detalhe. Sob a liderança de Cosminha Madeira (Cris Larin) — cunhada de Rosenda e irmã de Severino, que se considera o verdadeiro "farol moral" da cidade —, as fofofcas diárias movimentam o cotidiano local.

Ao lado dela está sua irmã mais nova, a discreta Saviana (Rhaisa Batista), que vive sob a influência da irmã mais velha, e a escrivã da delegacia Otacília (Olívia Araújo), a principal fonte de informações privilegiadas sobre dívidas, prisões e segredos dos moradores. Com um cenário cenográfico em formato de teatrinho com platibandas coloridas e recortes teatrais nas varandas, as personagens transformam a observação alheia em puro entretenimento para o público.

TVGLOBO | Estevam Avellar
Irmãs Madeira, que vão agitar a cidade de Lavra Seca em ‘Lá na Minha Terra’ - TVGLOBO | Estevam Avellar

Romances Clandestinos e Delegados Enrolados

O humor da trama também transborda para os corações (e confusões) amorosos da cidade:

  • O Delegado Enrolado: O delegado Gofredo Gondim (Welder Rodrigues) vive bancando o galã e fazendo promessas de casamento há anos para Jacinta (Mariana Lima), sem nunca marcar a cerimônia. Entre suas fugidas para o cabaré de Anamara (Gabriela Loran) e o medo constante do poderoso fazendeiro Almerindo Mourão, Gofredo tenta (sem sucesso) manter a compostura.
  • A Revolta de Jacinta: Cansada de esperar pelo delegado, Jacinta inicia um romance secreto com Biró (Thardelly Lima), o vaqueiro e cantador da Fazenda Canto Sereno que vive contando vantagem para as mulheres, gerando uma série de situações cômicas e mal-entendidos impagáveis.

TVGLOBO | Estevam Avellar
Irmãs Madeira, que vão agitar a cidade de Lavra Seca em ‘Lá na Minha Terra’ - TVGLOBO | Estevam Avellar

Leveza

Ao apostar em tipos populares marcantes, caricatos e cheios de carisma, Lá na Minha Terra prova que o humor regional é um ingrediente essencial para aproximar o telespectador da narrativa. Entre uma rádio-patrulha na varanda e um romance clandestino nos arredores da fazenda, Lavra Seca promete arrancar muitas risadas e conquistar o coração do Brasil.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Bianca Tavares

Bianca Tavares

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

Siga Bianca Tavares

Leia também