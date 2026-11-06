De Penélope a Rosenda: O que o drama de Dira Paes na nova novela das seis revela sobre a espera e o empoderamento feminino

Protagonista subverte arquétipo da mulher que apenas aguarda o retorno do marido e transforma a dor da ausência em uma jornada de redescoberta pessoal

A teledramaturgia brasileira sempre encontrou nos afetos populares o espelho de nossa identidade. Em Lá na Minha Terra, a nova novela das seis da TV Globo que estreia em 9 de novembro de 2026, o autor Mario Teixeira e o diretor artístico Allan Fiterman mergulham em um universo fabular onde o sertão e a grande metrópole se cruzam. Mas o grande coração pulsante da trama reside em uma figura ancestral ressignificada para os dias de hoje: Rosenda Madeira, interpretada com força e sensibilidade por Dira Paes.

Há mais de 15 anos, Rosenda viu o marido, Severino (Daniel de Oliveira), partir rumo a São Paulo com a promessa de uma vida melhor — um enredo dolorosamente comum nas estatísticas e memórias afetivas de tantas famílias brasileiras. Desde então, ela manteve o rebanho de cabras, criou os cinco filhos com coragem na fictícia Lavra Seca e guardou um lugar à mesa para o companheiro desaparecido.

Lá Na Minha Terra - Divulgação

O eco de Penélope na era moderna



Em entrevista exclusiva aos materiais de divulgação da novela, o autor Mario Teixeira revelou sua principal referência para a personagem: Penélope, a fiel esposa de Odisseu na mitologia grega que tecia e destecia sua rede de esperança enquanto esperava o herói voltar de Troia. No entanto, a grande reviravolta de Lá na Minha Terra está justamente na recusa da imobilidade.

Enquanto a Penélope clássica aguarda passivamente em Ítaca, Rosenda decide tomar as rédeas da própria história. Ao perceber que o tempo é implacável e diante das dificuldades financeiras e emocionais que se acumulam, ela cruza o país rumo a São Paulo. O que ela descobre na capital — que Severino assumiu a identidade de Cesário, construiu um império empresarial e formou uma nova família ao lado da ambiciosa Ismália (Camila Morgado) — é apenas a superfície de um processo muito mais profundo: o despertar de uma mulher para si mesma.

A Jornada de Autonomia Após os Anos de Espera



Mais do que um drama romântico tradicional, a novela utiliza a jornada de Rosenda para propor uma reflexão urgente sobre o empoderamento feminino e o peso das expectativas sociais sobre as mulheres maduras.

O Fim do Sacrifício Silencioso: Rosenda não vai a São Paulo apenas para cobrar um papel paterno para os filhos ou resgatar um passado intocado; ela vai em busca de um ponto final, seja ele a verdade sobre a morte ou o confronto com a farsa do marido.

Rosenda não vai a São Paulo apenas para cobrar um papel paterno para os filhos ou resgatar um passado intocado; ela vai em busca de um ponto final, seja ele a verdade sobre a morte ou o confronto com a farsa do marido. O Dilema do Perdão: Ao se deparar com a realidade de Cesário e com as investidas sinceras de Almerindo Mourão (Mateus Solano) — o poderoso fazendeiro que a ama há anos —, Rosenda se vê dividida entre a devoção a um compromisso antigo e o direito legítimo de viver o próprio presente.

Lá Na Minha Terra - Divulgação

O Brasil que se reconhece na tela



Gravada nas paisagens grandiosas da Chapada Diamantina (Bahia) e nos cenários dinâmicos da Avenida Faria Lima e do centro de São Paulo, Lá na Minha Terra aposta na fusão entre o lúdico e o contemporâneo. A trajetória de Rosenda ecoa em milhares de mulheres reais que, por décadas, sustentam lares e carregam saudades, mas que hoje exigem o protagonismo de suas próprias narrativas.

Mais do que acompanhar os desdobramentos dessa farsa que começa a ruir nos salões paulistanos e nas lides do sertão, o público é convidado a testemunhar a metamorfose de uma mulher que entendeu que o maior reencontro possível é, antes de tudo, consigo mesma.