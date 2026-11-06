De Clara Nunes a BaianaSystem: A potente fusão musical que embala o sertão e a metrópole em 'Lá na Minha Terra'
Com uma curadoria que cruza clássicos da MPB e a vanguarda contemporânea, a trilha sonora reflete a pluralidade e a força cultural do Brasil
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A música em uma grande obra de teledramaturgia funciona como a alma invisível que conecta o espectador às emoções mais profundas da tela. Em Lá na Minha Terra, a nova novela das seis da TV Globo que estreia em 9 de novembro de 2026, a trilha sonora assume um papel ainda mais estratégico: ela constrói a ponte perfeita entre o universo fabular e rústico de Lavra Seca e a grandiosidade frenética da metrópole de São Paulo.
Sob a batuta de uma curadoria refinada, a trilha aposta na fusão de gerações, unindo nomes consagrados que formam a nossa memória afetiva a artistas que representam a vanguarda e a renovação da música brasileira.
Clássicos e releituras
Para traduzir a força do sertão, o peso das saudades e a resistência dos personagens — como a protagonista Rosenda (Dira Paes) —, a trilha resgata grandes referências que moldaram a identidade cultural do país:
- Clássicos: Nomes incontornáveis como Clara Nunes, Elba Ramalho, Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, Falcão e Alceu Valença pontuam os momentos de maior emoção, drama e comicidade da trama.
- Releituras: Clássicos absolutos ganham nova vida, a exemplo de uma gravação inédita de Asa Branca na voz de Ayrton Montarroyos, além de uma versão de estúdio marcante de Menino Bonito interpretada por Chico Chico.
Sertão e a metrópole
O grande diferencial estético da trilha, no entanto, está na capacidade de dialogar com a modernidade e com os polos urbanos que movimentam a segunda fase da novela em São Paulo.
Faixas surpreendentes como Nouvelles Vagues (de Barro em parceria com Juçara Marçal) e o peso percussivo de Agulha (com BaianaSystem e Claudia Manzo) escancaram a inovação sonora da obra. Para completar, nomes de peso da música contemporânea como Natanzinho Lima, Wesley Safadão, Anitta e Mestrinho dividem espaço com a faixa inédita Desafio de Amar, interpretada por Natascha Falcão e composta especialmente para embalar os conflitos da novela.
Música como identidade nacional
Mais do que acompanhar cenas, a trilha sonora de Lá na Minha Terra funciona como um manifesto da diversidade rítmica do Brasil. Ao misturar o calor do baião com a pulsação eletrônica e urbana, a teledramaturgia prova que contar histórias do nosso povo exige uma sonoridade tão rica, plural e vibrante quanto o próprio país.