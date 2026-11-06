De Clara Nunes a BaianaSystem: A potente fusão musical que embala o sertão e a metrópole em 'Lá na Minha Terra'

Com uma curadoria que cruza clássicos da MPB e a vanguarda contemporânea, a trilha sonora reflete a pluralidade e a força cultural do Brasil

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A música em uma grande obra de teledramaturgia funciona como a alma invisível que conecta o espectador às emoções mais profundas da tela. Em Lá na Minha Terra, a nova novela das seis da TV Globo que estreia em 9 de novembro de 2026, a trilha sonora assume um papel ainda mais estratégico: ela constrói a ponte perfeita entre o universo fabular e rústico de Lavra Seca e a grandiosidade frenética da metrópole de São Paulo.

Dira Pes na novela Lá Na Minha Terra - Divulgação / Globo/Beatriz Damy

Sob a batuta de uma curadoria refinada, a trilha aposta na fusão de gerações, unindo nomes consagrados que formam a nossa memória afetiva a artistas que representam a vanguarda e a renovação da música brasileira.

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Clássicos e releituras



Para traduzir a força do sertão, o peso das saudades e a resistência dos personagens — como a protagonista Rosenda (Dira Paes) —, a trilha resgata grandes referências que moldaram a identidade cultural do país:

Clássicos: Nomes incontornáveis como Clara Nunes, Elba Ramalho, Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, Falcão e Alceu Valença pontuam os momentos de maior emoção, drama e comicidade da trama.

Nomes incontornáveis como Clara Nunes, Elba Ramalho, Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, Falcão e Alceu Valença pontuam os momentos de maior emoção, drama e comicidade da trama. Releituras: Clássicos absolutos ganham nova vida, a exemplo de uma gravação inédita de Asa Branca na voz de Ayrton Montarroyos, além de uma versão de estúdio marcante de Menino Bonito interpretada por Chico Chico.

Bastidores da gravação da novela Lá Na Minha Terra - Divulgação / Globo/Beatriz Damy

Sertão e a metrópole



O grande diferencial estético da trilha, no entanto, está na capacidade de dialogar com a modernidade e com os polos urbanos que movimentam a segunda fase da novela em São Paulo.

Faixas surpreendentes como Nouvelles Vagues (de Barro em parceria com Juçara Marçal) e o peso percussivo de Agulha (com BaianaSystem e Claudia Manzo) escancaram a inovação sonora da obra. Para completar, nomes de peso da música contemporânea como Natanzinho Lima, Wesley Safadão, Anitta e Mestrinho dividem espaço com a faixa inédita Desafio de Amar, interpretada por Natascha Falcão e composta especialmente para embalar os conflitos da novela.

Música como identidade nacional



Mais do que acompanhar cenas, a trilha sonora de Lá na Minha Terra funciona como um manifesto da diversidade rítmica do Brasil. Ao misturar o calor do baião com a pulsação eletrônica e urbana, a teledramaturgia prova que contar histórias do nosso povo exige uma sonoridade tão rica, plural e vibrante quanto o próprio país.