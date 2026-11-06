Além da seca: Como 'Lá na Minha Terra' conecta o sertão nordestino a startups de tecnologia e sustentabilidade hídrica

Novela aposta em polos de inovação, energias renováveis e empreendedorismo para retratar um Nordeste urbano, conectado e sintonizado com o presente.

por Giovanna Torreão
Além da seca: Como 'Lá na Minha Terra' conecta o sertão nordestino a startups de tecnologia e sustentabilidade hídrica
Lá Na Minha Terra - Divulgação / Globo/Beatriz Damy

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A teledramaturgia brasileira vive um momento de profunda ressignificação na forma como retrata as regiões do país. Em Lá na Minha Terra, a nova novela das seis da TV Globo criada por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman (que estreia em 9 de novembro de 2026), o sertão deixa de ser apenas o cenário tradicional de secas e lamentos para se tornar um território pulsante de tecnologia, inovação e sustentabilidade.

Enquanto o enredo principal acompanha a emocionante jornada de Rosenda (Dira Paes) em busca de respostas após o desaparecimento do marido, o autor escolhe tecer camadas de modernidade que dialogam diretamente com o Brasil contemporâneo.

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A Inovação no Coração de Lavra Seca

Fugindo de velhos clichês, a trama insere polos de tecnologia e gestão ambiental no centro da narrativa da cidade fictícia Lavra Seca. O grande destaque dessa ponte entre tradição e futuro é a startup fictícia Mar do Sertão — uma clara homenagem à bem-sucedida novela de 2022 da mesma dupla criativa.

Criada por Lourdes (Julia Dalavia), filha do poderoso fazendeiro Almerindo Mourão, e por seu sócio e gênio da informática Elias (Igor Lorenzo), a empresa é voltada para soluções inovadoras de tratamento, recuperação e purificação de águas. O projeto não apenas move os conflitos empresariais e econômicos da trama frente às pressões da companhia paulistana Veredon, mas também redefine o papel dos jovens na economia regional.

Empreendedorismo sustentável e o futuro do campo

A inovação na novela não vem apenas dos escritórios ou polos tecnológicos, mas da própria base produtiva do sertão. Personagens como Maria Lina (Arianne Botelho), filha de Rosenda, decidem modernizar a criação tradicional de cabras da família integrando práticas sustentáveis conectadas diretamente às soluções da startup de água.

Com isso, a obra constrói um arco rico onde afeto, empreendedorismo e preservação ambiental caminham lado a lado. Lina desponta como uma jovem inovadora que utiliza o conhecimento prático da terra aliado a ferramentas modernas para garantir a sobrevivência e a autonomia de sua família.

Divulgação
Bastidores da gravação da novela Lá Na Minha Terra - Divulgação

Regiões

Ao conectar os desafios hídricos e tecnológicos do Nordeste com o centro financeiro de São Paulo — representado pela Avenida Faria Lima e pelas negociações da startup —, Lá na Minha Terra entrega ao público um retrato plural do Brasil de 2026.

A mensagem central é clara: a inovação tecnológica no país pulsa forte fora dos eixos tradicionais do Sudeste, provando que o sertão é, acima de tudo, um celeiro de criatividade, inteligência e futuro.

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Imagem de Giovanna Torreão

Giovanna Torreão

Coordenadora de Soft News no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Lidero equipes multidisciplinares na criação de conteúdo digital, estratégias de SEO e cobertura de entretenimento, cultura e estilo de vida.

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