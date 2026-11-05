Resumo de Iludida 05/11: Volkan encontra casa revirada e teme por Derin

Acompanhe as emoções de Iludida nesta quinta-feira e veja como um mistério perturbador deixa o clima tenso na trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Iludida desta quinta-feira (5/11) será marcado pelo desaparecimento de Derin, que mobiliza Volkan e dá início a uma investigação policial. Depois de ligar para o marido em desespero, ela deixa de ser encontrada em casa.

Ao chegar à residência, Volkan se depara com tudo revirado e fica assustado. A polícia começa a apurar o caso e encontra uma pista que pode ser importante: fios de cabelo loiro no porta-malas do carro dele.

Enquanto o mistério em torno de Derin aumenta, Asya enfrenta novos problemas. A médica procura a rival e exige explicações sobre o vídeo manipulado, mas também recebe um alerta de Turgay: os diretores do hospital estão prestes a tomar uma decisão séria a seu respeito.

Bahar também vive momentos inesperados. Melih aparece para visitá-la, enquanto Volkan vai até a casa dela e faz um desabafo aos gritos, sem perceber que o irmão está no local. Já Selçuk agradece a ajuda de Nil, e os dois acabam se beijando.

O que acontece em Iludida nesta quinta-feira (5/11)?

Melih faz uma visita a Bahar e a deixa surpresa. Mais tarde, Volkan aparece na casa da mulher e, aos berros, desabafa sobre a situação que está enfrentando.

Ele não percebe que Melih está presente e acaba expondo seus sentimentos diante do irmão. Enquanto isso, Selçuk agradece a Nil por sua ajuda. O momento aproxima os dois, que acabam se beijando.

Asya confronta Derin e recebe alerta de Turgay

Asya procura Derin e exige que ela diga a verdade sobre o vídeo manipulado. A médica tenta esclarecer o que aconteceu, mas enfrenta outro problema: Turgay a alerta de que os diretores do hospital estão prestes a tomar uma decisão muito séria em relação a ela.

Em uma conversa posterior, Asya e Turgay falam sobre Derin. O psiquiatra revela que esteve com a jovem alguns dias antes, informação que pode ajudar a esclarecer os acontecimentos.

Derin desaparece e polícia investiga o caso

Derin liga para Volkan em desespero e pede ajuda. Quando chega em casa, porém, ele não encontra a mulher e se assusta ao perceber que o local está completamente revirado.

A polícia inicia uma investigação para descobrir o que aconteceu com Derin. Durante as buscas, o carro de Volkan é encontrado, e os agentes localizam fios de cabelo loiro no porta-malas.

O inspetor também conta a Melih um detalhe importante sobre o caso, acrescentando uma nova informação à investigação e aumentando o mistério em torno do desaparecimento.

