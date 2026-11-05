Resumo de Iludida 05/11: Volkan encontra casa revirada e teme por Derin

Acompanhe as emoções de Iludida nesta quinta-feira e veja como um mistério perturbador deixa o clima tenso na trama. Confira no resumo!

por Eduarda Barreto
Resumo de Iludida 05/11: Volkan encontra casa revirada e teme por Derin
Novela Iludida - Reprodução/Record

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O capítulo de Iludida desta quinta-feira (5/11) será marcado pelo desaparecimento de Derin, que mobiliza Volkan e dá início a uma investigação policial. Depois de ligar para o marido em desespero, ela deixa de ser encontrada em casa.

Ao chegar à residência, Volkan se depara com tudo revirado e fica assustado. A polícia começa a apurar o caso e encontra uma pista que pode ser importante: fios de cabelo loiro no porta-malas do carro dele.

Enquanto o mistério em torno de Derin aumenta, Asya enfrenta novos problemas. A médica procura a rival e exige explicações sobre o vídeo manipulado, mas também recebe um alerta de Turgay: os diretores do hospital estão prestes a tomar uma decisão séria a seu respeito.

Leia Também

Bahar também vive momentos inesperados. Melih aparece para visitá-la, enquanto Volkan vai até a casa dela e faz um desabafo aos gritos, sem perceber que o irmão está no local. Já Selçuk agradece a ajuda de Nil, e os dois acabam se beijando.

O que acontece em Iludida nesta quinta-feira (5/11)?

Melih faz uma visita a Bahar e a deixa surpresa. Mais tarde, Volkan aparece na casa da mulher e, aos berros, desabafa sobre a situação que está enfrentando.

Ele não percebe que Melih está presente e acaba expondo seus sentimentos diante do irmão. Enquanto isso, Selçuk agradece a Nil por sua ajuda. O momento aproxima os dois, que acabam se beijando.

Asya confronta Derin e recebe alerta de Turgay

Asya procura Derin e exige que ela diga a verdade sobre o vídeo manipulado. A médica tenta esclarecer o que aconteceu, mas enfrenta outro problema: Turgay a alerta de que os diretores do hospital estão prestes a tomar uma decisão muito séria em relação a ela.

Leia Também

Em uma conversa posterior, Asya e Turgay falam sobre Derin. O psiquiatra revela que esteve com a jovem alguns dias antes, informação que pode ajudar a esclarecer os acontecimentos.

Derin desaparece e polícia investiga o caso

Derin liga para Volkan em desespero e pede ajuda. Quando chega em casa, porém, ele não encontra a mulher e se assusta ao perceber que o local está completamente revirado.

A polícia inicia uma investigação para descobrir o que aconteceu com Derin. Durante as buscas, o carro de Volkan é encontrado, e os agentes localizam fios de cabelo loiro no porta-malas.

O inspetor também conta a Melih um detalhe importante sobre o caso, acrescentando uma nova informação à investigação e aumentando o mistério em torno do desaparecimento.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto

Leia também