Resumo de Avenida Brasil 05/11: Max perde o controle e coloca Carminha em perigo

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta quinta-feira e veja como atitudes impensadas colocam a trama em perigo. Confira no resumo!

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O capítulo de Avenida Brasil desta quinta-feira (5/11) será marcado por uma atitude extrema de Max contra Carminha.

Irritado com a decisão da vilã de transferir Lúcio para um hospital particular, ele tenta controlar a própria raiva, mas acaba prendendo a mulher na sauna. Carminha passa mal, e a situação promete aumentar ainda mais o clima de tensão entre os dois.

Enquanto isso, Janaína faz uma revelação importante a Tufão sobre o envolvimento de Lúcio no assalto à mansão. A informação deixa o empresário perturbado e leva a funcionária a tomar uma decisão: ela pede demissão e avisa Carminha que está deixando o emprego.

O episódio também movimenta a vida amorosa dos personagens. Olenka beija Adauto durante o baile charme, e ele conta o ocorrido a Muricy.

O que acontece em Avenida Brasil nesta quinta-feira (5/11)?

No hospital, Janaína percebe um clima diferente entre Lúcio e Carminha. Max, por sua vez, tenta conter a raiva ao descobrir que a vilã pretende transferir o rapaz para um hospital particular.

Nina comenta com Jorginho que teme que Carminha faça alguma coisa contra Max. A tensão entre o casal aumenta quando Max prende Carminha na sauna. A megera passa mal durante o episódio, que marca mais um confronto entre os dois.

Janaína faz revelação a Tufão

Darkson conta para Olenka que Muricy está traindo Adauto com Leleco. Mais tarde, Olenka beija Adauto durante o baile charme.

Enquanto isso, Janaína confirma a Tufão que Lúcio participou do assalto à mansão. A revelação deixa o empresário perturbado. Depois da conversa, ela pede as contas e comunica sua decisão a Carminha.

Suelen leva Leandro a uma festa

Suelen obriga Leandro a acompanhá-la a uma festa, mas ele fica entediado durante o evento. Nicole e Xandão, por outro lado, incentivam Roni a beber até ficar embriagado.

Monalisa gosta de ver Iran e Débora juntos e acompanha com satisfação a aproximação dos dois. Iran também convida a família da namorada para jantar em sua casa.

No fim do capítulo, Adauto conta a Muricy que beijou Olenka, abrindo espaço para mais conflitos no relacionamento.

