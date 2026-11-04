Resumo de Iludida 04/11: Asya perde o controle após discussão com Derin

Acompanhe as emoções de Iludida nesta quarta-feira e veja como um confronto tenso faz os ânimos se exaltarem na trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Iludida desta quarta-feira (4/11) será marcado por novos confrontos e decisões que podem mudar o rumo das relações entre Asya, Volkan e Derin.

Depois de reafirmar que pretende se divorciar da esposa, Volkan continua tentando se aproximar da médica. A situação, porém, fica ainda mais tensa quando Derin e Asya se encontram na associação e protagonizam uma discussão diante de todos. Durante o confronto, a médica perde o controle.

Enquanto isso, Sinan surpreende Asya com um convite para acompanhá-lo em uma viagem à Austrália, abrindo a possibilidade de uma mudança em seus planos.

Derin também volta a demonstrar um comportamento agressivo ao ver o marido chegar, enquanto tenta descobrir o que Gönül esconde sobre um vídeo.

O que acontece em Iludida nesta quarta-feira (4/11)?

Volkan pede que Bahar leve Ali à escola e, em outra conversa, reafirma a Asya que pretende se divorciar de Derin. Enquanto isso, Melih pede desculpas a Bahar e insiste que gostaria de conhecê-la melhor.

Derin questiona Gönül sobre um vídeo que a mãe escondeu. A jovem também demonstra seu descontrole ao ver Volkan chegar e revela um lado ainda mais agressivo.

Asya e Derin brigam na associação

A tensão entre Asya e Derin aumenta quando as duas se encontram na associação. Durante a discussão, a médica perde o controle diante das pessoas que acompanham a situação.

Gönül tenta descobrir quem foi o responsável pela divulgação do vídeo de Asya. Ao mesmo tempo, Haluk surta com a esposa por causa de Volkan, deixando ainda mais evidente o desgaste entre os dois.

Sinan faz convite inesperado a Asya

Depois de retornar de viagem, Derya entrega um presente a Turgay. Já Sinan surpreende Asya com um convite: ele propõe que a médica viaje com ele para a Austrália.

Em outra frente, Selçuk desabafa com Nil sobre a situação de Hicran. Mais tarde, Nil e Selçuk jantam com ela, enquanto Melih continua tentando se aproximar de Bahar.

