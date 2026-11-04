Resumo de Avenida Brasil 04/11: Max perde o controle após briga com Carminha

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta quarta-feira e veja como brigas intensas levam os ânimos ao limite na trama. Confira no resumo!

por Eduarda Barreto
Resumo de Avenida Brasil 04/11: Max perde o controle após briga com Carminha
Novela Avenida Brasil - Reprodução/Globo

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O capítulo de Avenida Brasil desta quarta-feira (4/11) será marcado por novos conflitos envolvendo Max, Carminha, Nina e Jorginho. Depois de se enfurecer com a situação, Max persegue Lúcio e acaba provocando um acidente.

A confusão deixa Carminha preocupada, principalmente quando ela descobre que o próprio Max foi responsável pelo atropelamento. Enquanto isso, Ivana decide confrontar Max e procura Nina para conversar.

A jovem também teme que Carminha tome alguma atitude contra o amante, o que aumenta a tensão entre os personagens. Jorginho, por sua vez, tenta convencer Tufão a ouvir o que ele e Nina têm a dizer, na esperança de esclarecer os acontecimentos.

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O capítulo ainda mostra os problemas de Cadinho com suas três mulheres, uma promessa de Suelen para transformar Leandro em astro e a desconfiança de Janaína diante da proximidade entre Lúcio e Carminha.

O que acontece em Avenida Brasil nesta quarta-feira (4/11)?

Ivana confronta Max e vai até a casa de Jorginho para conversar com Nina. Enquanto isso, Cadinho conta a Alexia sobre a conta bancária que mantém na Suíça e afirma que ela precisa provar que realmente o ama.

Verônica, Noêmia e Pilar enfrentam dificuldades e precisam levar água para casa em baldes. Já Suelen garante a Leandro que vai transformá-lo em um astro.

Max provoca acidente com Lúcio

A situação entre Max e Carminha fica ainda mais tensa. Enfurecido, ele persegue Lúcio e acaba provocando um acidente. Ao perceber a preocupação de Carminha com o ocorrido, Muricy começa a desconfiar da situação.

No hospital, Janaína também percebe um clima diferente entre Lúcio e Carminha. A vilã confirma com o rapaz que foi Max quem o atropelou. Ao saber que Carminha pretende transferir Lúcio para um hospital particular, Max tenta conter a própria raiva.

Nina comenta com Jorginho que teme que Carminha faça alguma coisa contra Max, demonstrando preocupação com o que pode acontecer depois do acidente.

Jorginho e Nina procuram Tufão

Jorginho e Nina decidem conversar com Tufão. Durante o encontro, Jorginho insiste para que o pai escute o que os dois têm a dizer.

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A conversa pode ser importante para esclarecer os acontecimentos que envolvem a família e os conflitos com Carminha

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Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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