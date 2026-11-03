Resumo Quem Ama Cuida 02/11 a 07/11: Pilar é desmascarada e Brigitte exige sua herança

Acompanhe os destaques da semana em Quem Ama Cuida e veja como revelações e disputas por herança movimentam a trama. Confira no resumo!

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A semana de Quem Ama Cuida, entre os dias 2 e 7 de novembro, será marcada por novas revelações sobre a morte de Arthur, disputas familiares e uma investigação que pode abalar os negócios da família.

Enquanto Pedro e Adriana avançam em um plano para desmascarar Pilar, Brigitte descobre informações importantes sobre a herança deixada pelo pai e decide enfrentar a irmã.

A situação fica ainda mais tensa quando um documento encontrado por Brigitte e Lyris pode ajudar a esclarecer parte dos segredos envolvendo Arthur.

A relação de Elenice e Tom também chega a um momento delicado. Decidida a se separar, Elenice é agredida pelo marido e resolve procurar a delegacia para denunciá-lo.

Resumo semanal completo da novela Quem Ama Cuida

Segunda-feira (2/11)

Pedro e Adriana cercam Zeni, que afirma ter sido Pilar a responsável por encomendar a tesourada que a fisioterapeuta sofreu na prisão. Enquanto isso, Heitor deixa Otoniel desconcertado ao dizer que ele pode ser suspeito da morte de Arthur.

Fábia convida Ademir para ir até sua casa. Otoniel também sugere que Enéas peça sua permissão para namorar Elisa. Em outra situação, Elenice participa de um aulão de dança dos anos 80 ao lado de Mau Mau.

Iuri observa Pilar com Tom e avisa Adriana. Fernando fica abalado ao descobrir que Felipe está com Mau Mau. Já Pilar pede a Tom que consiga uma arma para ela.

Terça-feira (3/11)

Pilar ameaça Tom, que se compromete a conseguir uma arma para ela. Enquanto isso, Pedro e Adriana planejam uma armadilha para desmascarar a vilã. Felipe conta a Mau Mau que revelou a Fernando sobre o relacionamento dos dois.

Carmita sugere que Bruna se aproxime de Heitor, enquanto Pedro conta a Cléber que Tom mantém um caso com Pilar.

Em outra frente, Brigitte e Lyris encontram um documento com o nome de Brigitte entre os pertences de Arthur. Zeni decide se aliar a Adriana, dando um novo passo na tentativa de revelar os segredos de Pilar.

Quarta-feira (4/11)

Adriana confessa a Mau Mau que não confia em Zeni, mas admite que precisa da aliança para desmascarar Pilar. Lyris aconselha Brigitte a levar o documento encontrado para Pedro. Dafne fica feliz ao ver Elenice interagindo com Cléber.

Já Nicolau deixa claro a Ulisses que está preocupado com a relação dele com Lyris. Elenice conta a Cléber que está decidida a se separar de Tom. Enquanto isso, Rafael sugere a Heitor que existem motivos para Diná ser considerada suspeita da morte de Arthur.

Otoniel, por sua vez, proíbe Fernando de procurar Mau Mau. Pedro revela a Brigitte que Pilar roubou a fortuna que seu pai havia deixado de herança. Diante da descoberta, Brigitte decide confrontar a irmã.

Quinta-feira (5/11)

Brigitte enfrenta Pilar e avisa que Pedro está ao seu lado. Ao mesmo tempo, Pedro aceita o plano de Adriana de simular a separação dos dois para enganar a vilã. A situação de Elenice fica ainda mais grave: quando ela conta a Tom que deseja se separar, ele a agride e vai embora.

Rosa e Elisa socorrem a mulher, que decide procurar a delegacia para denunciar o marido. Bruna acredita que Heitor poderá fazê-la esquecer Pedro. Fábia também faz um pedido a Bartira e avisa que a presença de Ademir em sua casa deve ser mantida em segredo absoluto.

Na joalheria, Adriana propõe a Tiago que os dois unam forças para tirar Ingrid da presidência. O plano, porém, é descoberto quando Pilar surpreende os dois juntos.

Sexta-feira (6/11)

Pilar reage ao perceber que Tiago e Adriana concordam em tirar Ingrid da presidência. Enquanto isso, Bia procura Otoniel e demonstra interesse em conhecer melhor o espiritismo. Tiago pede ajuda a Nancy para estreitar sua relação com Adriana.

Pedro avisa a César que o pai do médico foi inocentado. Fernando também conta a Mau Mau que Otoniel o procurou para tentar afastar os dois. Rafael e Ingrid procuram Brigitte para oferecer uma mesada à irmã.

André, por sua vez, comunica a Adriana e Pedro que parte do dinheiro desviado da joalheria foi depositada em uma conta no nome de Felipe. Tom procura Pilar e pede ajuda, enquanto a investigação sobre a fraude ganha novos desdobramentos.

Sábado (7/11)

Diná escuta uma conversa entre Pilar e Tom. Enquanto isso, André, Pedro e Adriana descobrem que Ulisses usou o nome de Felipe para desviar dinheiro da joalheria. Brigitte recusa a mesada oferecida pelos irmãos e deixa claro que vai lutar pelo dinheiro que o pai deixou de herança.

Adriana conta a Nancy e Lyris que Ulisses pode ser preso. Mau Mau afirma a Otoniel que não pretende se afastar de Fernando. Já Ulisses reúne Pilar, Ingrid, Silvana e Tiago e revela que foi ele quem desviou o dinheiro da joalheria.

Para evitar que Felipe seja prejudicado, Ulisses implora a Adriana que não denuncie a fraude. A confissão deixa a investigação em um momento decisivo e coloca os envolvidos diante das consequências do esquema.

