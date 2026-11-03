Resumo de Por Você 02/11 a 07/11: Gabriel é atropelado e fica em coma

Acompanhe todos os destaques da semana em Por Você e veja como uma reviravolta dramática muda os rumos da história. Confira no resumo!

por Eduarda Barreto
Resumo de Por Você 02/11 a 07/11: Gabriel é atropelado e fica em coma
Novela Por Você - Reprodução/Globo

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A semana de Por Você, entre os dias 2 e 7 de novembro, será marcada por um grave acidente que muda o rumo da história de Gabriel, Bela e Vanessa.

Depois de combinar um encontro com Bela, Gabriel é atropelado e precisa passar por uma cirurgia. O personagem permanece em coma, deixando Leandra desesperada e aumentando a preocupação de todos ao seu redor.

Enquanto Bela tenta acompanhar a recuperação do rapaz, Vanessa chega a expulsá-la do quarto do hospital.

A investigação sobre o atropelamento também ganha força. Aos poucos, surgem suspeitas sobre a participação de Zé no crime, e Vanessa descobre que Junqueira encomendou o atentado contra Gabriel.

Resumo semanal completo da novela Por Você

Segunda-feira (2/11)

Vanessa ameaça o atual proprietário da casa de Juli e, mais tarde, revela a Peixe que comprou o imóvel. A novidade provoca conflitos, enquanto Suelen e Josi Kéli reconhecem Vanessa na Vila Maravilha. Leandra também discute com ela, e Pérola sofre com as atitudes da personagem.

Giovana flagra Guto e Kátia juntos. Em outra frente, Peixe confronta Bela sobre o possível diagnóstico de Samuca, enquanto Toy convida Lia para sair.

Bezão expõe para todos o vídeo de Ítalo dançando, e Lucas acolhe o rapaz. Iara teme estar grávida, e Junqueira cobra de Zé o serviço de susto contra Gabriel. Enquanto isso, Vanessa confirma a Peixe que adquiriu a casa de Juli.

Terça-feira (3/11)

Peixe agradece a Vanessa pela compra da casa e afirma que devolverá o dinheiro a ela. Dalila, porém, repreende o rapaz por ter aceitado o imóvel adquirido pela personagem.

Bela pede novos exames a Iara e também revela o resultado da biópsia de Margô, orientando-a sobre os próximos passos. Em outro momento, a médica se emociona ao dividir uma situação especial com Glorinha.

Ricardo aconselha Vitor, enquanto Gabriel conforta Leandra. Ricardo também convida Sílvia para sair. Mais tarde, Bela vai a um encontro com Gabriel, mas o momento termina de forma dramática: o rapaz é atropelado.

Quarta-feira (4/11)

Bela socorre Gabriel após o atropelamento. Enquanto isso, Sílvia se irrita ao descobrir que ele havia combinado de sair com Bela e conta a novidade a Vanessa. Ricardo avisa Vanessa sobre o acidente do ex-marido, e Leandra fica desesperada ao saber do ocorrido.

Bela pede a Peixe que cuide de seus irmãos, deixando o menino aflito com a situação de Gabriel. O rapaz passa por uma cirurgia, mas permanece em coma.

Junqueira repreende Zé, que comenta o acidente com Juarez. O feirante começa a desconfiar da situação. No hospital, Vanessa expulsa Bela do quarto de Gabriel.

Quinta-feira (5/11)

Leandra autoriza Bela a visitar Gabriel, que continua hospitalizado. A jovem sofre com a preocupação sobre o estado de saúde dele, enquanto Toy tenta confortar Leandra. Ricardo estranha a atitude de Junqueira diante do acidente.

Vanessa também protagoniza um conflito com Manoel, a quem ofende e que decide enfrentá-la. Maike, por sua vez, alerta Toy sobre os sentimentos de Lia. Dalila encontra Peixe na antiga casa de Juli e aceita ser sua amiga, mesmo com a relação amorosa dos dois abalada. Eles conversam sobre a situação.

Enquanto isso, Giovana entrega a Vanessa cópias dos contratos feitos por Junqueira. Ítalo fica impressionado com a história pessoal de Lucas. Na escola, Lucas encontra a instalação de Sabugo e Tom-Tom. Já Zé é humilhado por Junqueira e decide procurar Vanessa.

Sexta-feira (6/11)

Zé insinua a Vanessa que sabe mais detalhes sobre o acidente de Gabriel. Ao mesmo tempo, Juarez desconfia do envolvimento do mecânico no atropelamento. Lucas oferece apoio a Sabugo e Tom-Tom. Margô se declara para o diretor, que admite ainda ter sentimentos por Bela.

Lucas também tenta se reaproximar da médica. A investigação avança quando Vanessa descobre que Junqueira encomendou o atentado contra Gabriel. O empresário, por sua vez, ameaça a personagem.

O delegado conversa com Bela, Ricardo e Vanessa para apurar as circunstâncias do acidente. Enquanto isso, Vanessa contrata Zé, e Bela visita Gabriel no hospital.

Sábado (7/11)

Vanessa orienta Zé a pegar o celular de Junqueira e apagar todos os dados. Em outra frente, Sílvia e Margô conversam sobre seus interesses amorosos. Kátia demonstra interesse em Guto, enquanto Giovana tenta seduzir o segurança.

Leandra agradece o apoio de Toy, mas Maike volta a alertar o amigo sobre Lia. Juarez descobre que Zé está envolvido no acidente de Gabriel e o mecânico o ameaça.

Depois de alguns dias, Zé começa a arquitetar um assalto contra Junqueira. Vanessa, por sua vez, reúne provas contra o empresário, dando novos passos para confrontá-lo.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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