Resumo de Iludida 03/11: Derin se irrita com Asya e Volkan e sofre acidente

Acompanhe as emoções de Iludida nesta terça-feira e veja como momentos de tensão e imprevistos movimentam a trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Iludida desta terça-feira (3/11) será marcado por novos conflitos familiares e pela tensão crescente entre Derin, Asya e Volkan.

Enquanto o arquiteto começa a desconfiar do comportamento da esposa, a jovem tenta esconder sua irritação, mas acaba se envolvendo em um acidente que a deixa ferida.

Paralelamente, Selçuk dá um passo importante ao iniciar um processo de paternidade, deixando Haluk diante de uma notícia inesperada.

Gönül também tenta interferir nos planos de Melih e Hicran, enquanto Asya percebe que há algo errado com o sistema de segurança de sua casa. No decorrer do capítulo, as discussões entre Derin e Volkan voltam a ganhar força, com os dois chegando a trocar ameaças.

O que acontece em Iludida nesta terça-feira (3/11)?

Hicran pretende deixar a cidade

Selçuk conversa com Nil sobre Hicran. Enquanto isso, Volkan estranha o comportamento de Derin, que tenta disfarçar a irritação. Pouco depois, a jovem provoca um acidente no banheiro e acaba ficando ferida.

Ali pede ajuda ao pai para fazer a tarefa de casa. Em outra situação, Gönül esconde as malas de Melih para impedir que ele vá embora. Haluk, por sua vez, recebe uma informação preocupante: seu advogado conta que Selçuk iniciou um processo de paternidade.

Depois das ameaças de Gönül, Hicran avisa a Selçuk que pretende deixar a cidade. Melih procura Bahar para pedir desculpas e a convida para um novo encontro.

Derin se irrita ao ouvir conversa entre Asya e Volkan

Derin vai até a casa de Asya e fica transtornada ao escutar uma conversa entre a médica e Volkan. Mais tarde, Bahar e Asya conversam sobre as atitudes do arquiteto.

Enquanto isso, Gönül chega em casa acompanhada de Zeynep, o que causa estranhamento em Haluk. Asya também descobre que há um problema com as câmeras de segurança de sua residência.

O clima entre Derin e Volkan volta a ficar tenso. Os dois discutem novamente e chegam a trocar ameaças.

