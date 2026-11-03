Resumo de Iludida 03/11: Derin se irrita com Asya e Volkan e sofre acidente

Acompanhe as emoções de Iludida nesta terça-feira e veja como momentos de tensão e imprevistos movimentam a trama. Confira no resumo!

por Eduarda Barreto
Resumo de Iludida 03/11: Derin se irrita com Asya e Volkan e sofre acidente
Novela Iludida - Reprodução/Record

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O capítulo de Iludida desta terça-feira (3/11) será marcado por novos conflitos familiares e pela tensão crescente entre Derin, Asya e Volkan.

Enquanto o arquiteto começa a desconfiar do comportamento da esposa, a jovem tenta esconder sua irritação, mas acaba se envolvendo em um acidente que a deixa ferida.

Paralelamente, Selçuk dá um passo importante ao iniciar um processo de paternidade, deixando Haluk diante de uma notícia inesperada.

Leia Também

Gönül também tenta interferir nos planos de Melih e Hicran, enquanto Asya percebe que há algo errado com o sistema de segurança de sua casa. No decorrer do capítulo, as discussões entre Derin e Volkan voltam a ganhar força, com os dois chegando a trocar ameaças.

O que acontece em Iludida nesta terça-feira (3/11)?

Hicran pretende deixar a cidade

Selçuk conversa com Nil sobre Hicran. Enquanto isso, Volkan estranha o comportamento de Derin, que tenta disfarçar a irritação. Pouco depois, a jovem provoca um acidente no banheiro e acaba ficando ferida.

Ali pede ajuda ao pai para fazer a tarefa de casa. Em outra situação, Gönül esconde as malas de Melih para impedir que ele vá embora. Haluk, por sua vez, recebe uma informação preocupante: seu advogado conta que Selçuk iniciou um processo de paternidade.

Depois das ameaças de Gönül, Hicran avisa a Selçuk que pretende deixar a cidade. Melih procura Bahar para pedir desculpas e a convida para um novo encontro.

Derin se irrita ao ouvir conversa entre Asya e Volkan

Derin vai até a casa de Asya e fica transtornada ao escutar uma conversa entre a médica e Volkan. Mais tarde, Bahar e Asya conversam sobre as atitudes do arquiteto.

Leia Também

Enquanto isso, Gönül chega em casa acompanhada de Zeynep, o que causa estranhamento em Haluk. Asya também descobre que há um problema com as câmeras de segurança de sua residência.

O clima entre Derin e Volkan volta a ficar tenso. Os dois discutem novamente e chegam a trocar ameaças.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto

Leia também