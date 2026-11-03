Resumo de Avenida Brasil 03/11: Carminha ameaça revelar vídeo de Nina e Max

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta terça-feira e veja como grandes ameaças e segredos movimentam a trama. Confira no resumo!

por Eduarda Barreto
Resumo de Avenida Brasil 03/11: Carminha ameaça revelar vídeo de Nina e Max
Novela Avenida Brasil - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O capítulo de Avenida Brasil desta terça-feira (3/11) será marcado por novas ameaças de Carminha e pelo avanço das investigações sobre o sequestro de Tufão.

Ao descobrir que o ex-jogador foi atrás de Serjão, a vilã fica desesperada e decide usar um vídeo comprometedor de Nina e Max para tentar virar o jogo. A situação se complica quando ela ameaça mostrar as imagens a Ivana e a Tufão e ainda manda Lúcio encaminhar a gravação para a esposa do ex-jogador.

Enquanto isso, Tufão e Leleco seguem atrás do sequestrador e também confrontam Max por causa das mentiras envolvendo Carminha. Depois de libertar Jorginho, Tufão acaba discutindo seriamente com o filho por causa de Nina.

Leia Também

Já no núcleo de Suelen, a jovem aceita o convite de Wallerson para ir à cobertura dele, mas continua envolvida com Leandro, a quem leva ao shopping para mudar o visual.

Resumo completo do capítulo de terça de Avenida Brasil 

Carminha ameaça revelar vídeo de Nina e Max

Muricy conta a Carminha que Tufão foi atrás de Serjão, deixando a vilã desesperada. Em seguida, Carminha visita Nina e ameaça mostrar a Ivana e a Tufão o vídeo em que a jovem aparece com Max.

A vilã também ordena que Lúcio envie a gravação para Ivana. Enquanto isso, Serjão consegue fugir, frustrando a perseguição de Tufão, Leleco e Zenon.

Mais tarde, Leleco e Tufão questionam Max sobre as mentiras dele e de Carminha. O ex-jogador tenta esclarecer os acontecimentos, mas a situação familiar fica ainda mais complicada.

Tufão liberta Jorginho, mas os dois discutem por Nina

Tufão consegue libertar Jorginho, mas o reencontro termina em uma discussão séria por causa de Nina. Mesmo depois da conversa, o conflito entre pai e filho continua sem solução.

Leleco sugere que ele e Tufão vão até o depósito de lixo. Enquanto isso, Jorginho decide visitar Nina. Lucinda, por sua vez, se esconde ao perceber que Tufão e Leleco estão por perto.

Leia Também

Suelen aceita convite de Wallerson e muda visual de Leandro

Wallerson chama Suelen para ir à cobertura dele. Apesar do convite, a jovem continua envolvida com Leandro e observa Wallerson enquanto beija o rapaz. Depois, Suelen leva Leandro ao shopping e decide mudar o visual dele.

Pilar revela segredo das mulheres de Cadinho

Em outra frente da história, Pilar conta a Cadinho que suas mulheres descobriram que ele tem dinheiro guardado na Suíça.

A revelação promete trazer novos conflitos para o empresário, que agora precisa lidar com o conhecimento das três sobre sua reserva financeira.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto

Leia também