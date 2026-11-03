Resumo de Avenida Brasil 03/11: Carminha ameaça revelar vídeo de Nina e Max

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta terça-feira e veja como grandes ameaças e segredos movimentam a trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Avenida Brasil desta terça-feira (3/11) será marcado por novas ameaças de Carminha e pelo avanço das investigações sobre o sequestro de Tufão.

Ao descobrir que o ex-jogador foi atrás de Serjão, a vilã fica desesperada e decide usar um vídeo comprometedor de Nina e Max para tentar virar o jogo. A situação se complica quando ela ameaça mostrar as imagens a Ivana e a Tufão e ainda manda Lúcio encaminhar a gravação para a esposa do ex-jogador.

Enquanto isso, Tufão e Leleco seguem atrás do sequestrador e também confrontam Max por causa das mentiras envolvendo Carminha. Depois de libertar Jorginho, Tufão acaba discutindo seriamente com o filho por causa de Nina.

Já no núcleo de Suelen, a jovem aceita o convite de Wallerson para ir à cobertura dele, mas continua envolvida com Leandro, a quem leva ao shopping para mudar o visual.

Resumo completo do capítulo de terça de Avenida Brasil

Carminha ameaça revelar vídeo de Nina e Max

Muricy conta a Carminha que Tufão foi atrás de Serjão, deixando a vilã desesperada. Em seguida, Carminha visita Nina e ameaça mostrar a Ivana e a Tufão o vídeo em que a jovem aparece com Max.

A vilã também ordena que Lúcio envie a gravação para Ivana. Enquanto isso, Serjão consegue fugir, frustrando a perseguição de Tufão, Leleco e Zenon.

Mais tarde, Leleco e Tufão questionam Max sobre as mentiras dele e de Carminha. O ex-jogador tenta esclarecer os acontecimentos, mas a situação familiar fica ainda mais complicada.

Tufão liberta Jorginho, mas os dois discutem por Nina

Tufão consegue libertar Jorginho, mas o reencontro termina em uma discussão séria por causa de Nina. Mesmo depois da conversa, o conflito entre pai e filho continua sem solução.

Leleco sugere que ele e Tufão vão até o depósito de lixo. Enquanto isso, Jorginho decide visitar Nina. Lucinda, por sua vez, se esconde ao perceber que Tufão e Leleco estão por perto.

Suelen aceita convite de Wallerson e muda visual de Leandro

Wallerson chama Suelen para ir à cobertura dele. Apesar do convite, a jovem continua envolvida com Leandro e observa Wallerson enquanto beija o rapaz. Depois, Suelen leva Leandro ao shopping e decide mudar o visual dele.

Pilar revela segredo das mulheres de Cadinho

Em outra frente da história, Pilar conta a Cadinho que suas mulheres descobriram que ele tem dinheiro guardado na Suíça.

A revelação promete trazer novos conflitos para o empresário, que agora precisa lidar com o conhecimento das três sobre sua reserva financeira.

