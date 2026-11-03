Resumo Avenida Brasil 02/11 a 06/11: Tufão confronta Carminha e expulsa Max de casa

Acompanhe os destaques da semana em Avenida Brasil e veja como confrontos intensos e grandes reviravoltas balançam a trama. Veja no resumo!

por Eduarda Barreto
Resumo Avenida Brasil 02/11 a 06/11: Tufão confronta Carminha e expulsa Max de casa
Novela Avenida Brasil - Reprodução/Globo

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A semana de Avenida Brasil, entre os dias 2 e 6 de novembro, será marcada por revelações capazes de abalar ainda mais a família de Tufão.

Um vídeo comprometedor de Nina e Max chega às mãos da família, provocando a revolta de Ivana e deixando Tufão profundamente perturbado.

Enquanto Jorginho tenta fazer com que o pai escute a versão dele e de Nina, Carminha continua armando para proteger seus segredos. A situação muda de rumo quando Max se revolta com a vilã e acaba provocando um acidente com Lúcio.

Mais adiante, Janaína revela a participação do rapaz no assalto à mansão, e Tufão começa a investigar a obra social que Carminha dizia administrar. A descoberta de que a ONG nunca recebeu as doações feitas por ele leva a um novo confronto e à expulsão de Max de casa.

Resumo semanal completo da novela Avenida Brasil

Segunda-feira (2/11) – Capítulo 147

Tufão recebe a confirmação de que algumas notas que estavam com Nina foram utilizadas no pagamento do sequestro. Diante da descoberta, Leleco aconselha o filho a conversar com Jorginho antes de denunciar a jovem. Enquanto isso, Leandro fica surpreso com a dedicação de Suelen.

Betânia e Lucinda visitam Nina, e Lucinda pede a Santiago que ajude a jovem. Leleco também questiona Max sobre o motivo de ele não ter contado que vivia no depósito de lixo com Carminha. A situação fica ainda mais complicada quando Jorginho revela a Tufão que é filho de Max.

O ex-jogador passa mal com a notícia, e Max desmente as acusações feitas por Leleco. Jorginho aconselha o pai a procurar um dos sequestradores de Carminha. Mais tarde, Tufão conta à família que Max é o pai biológico de Ágata e Jorginho.

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No núcleo de Suelen, Leandro marca um gol durante o jogo e o dedica à jovem, que também troca olhares com Wallerson. Lucinda avisa a Débora que Jorginho foi preso. Já Verônica, Noêmia e Alexia reclamam da falta de comida em casa.

Terça-feira (3/11) – Capítulo 148

Muricy conta a Carminha que Tufão foi atrás de Serjão, e a vilã fica desesperada. Na favela, Max conversa com o sequestrador, enquanto Tufão, Leleco e Zenon saem em perseguição ao homem. Apesar da movimentação, Serjão consegue fugir.

Carminha visita Nina e ameaça mostrar a Ivana e a Tufão o vídeo em que a jovem aparece com Max. A vilã também manda Lúcio enviar a gravação para Ivana. Enquanto isso, Leleco e Tufão questionam Max sobre as mentiras dele e de Carminha. No núcleo de Suelen, Wallerson a convida para ir à sua cobertura.

Mesmo enquanto beija Leandro, a jovem olha para o rapaz. Depois, ela leva o jogador ao shopping e muda seu visual. Pilar conta a Cadinho que suas mulheres sabem que ele tem dinheiro guardado na Suíça. Tufão consegue libertar Jorginho, mas os dois acabam discutindo seriamente por causa de Nina.

Leleco sugere que ele e o filho vão ao depósito de lixo. Mais tarde, Jorginho visita Nina, enquanto Lucinda se esconde ao perceber que Tufão e Leleco estão por perto.

Quarta-feira (4/11) – Capítulo 149

A família de Tufão fica indignada ao assistir ao vídeo de Max com Nina. Ivana se enfurece com a jovem, enquanto o ex-jogador fica perturbado com as imagens. Jorginho consegue libertar Nina da cadeia. Santiago conversa com Lucinda e afirma que não vai depor contra Carminha para ajudar Nina.

Ivana também confronta Max e vai até a casa de Jorginho para falar com Nina. Enquanto isso, Cadinho conta a Alexia sobre a conta que mantém na Suíça e afirma que ela precisa provar que o ama de verdade. Em outra situação, Verônica, Noêmia e Pilar precisam levar água para casa em baldes.

Suelen garante a Leandro que vai transformá-lo em um astro. Já Max, furioso com Carminha, persegue Lúcio e acaba provocando um acidente com ele.

Jorginho e Nina vão conversar com Tufão. O rapaz insiste para que o pai escute o que os dois têm a dizer. Ao mesmo tempo, Muricy percebe a preocupação de Carminha com o acidente de Lúcio. A vilã confirma com o próprio rapaz que foi Max quem o atropelou.

Quinta-feira (5/11) – Capítulo 150

No hospital, Janaína percebe o clima entre Lúcio e Carminha. Max tenta controlar a raiva ao saber que a vilã pretende transferir o rapaz para um hospital particular. Nina comenta com Jorginho que teme que Carminha faça alguma coisa contra Max.

A tensão entre o casal aumenta quando Max prende Carminha na sauna, fazendo com que ela passe mal. Enquanto isso, Darkson conta a Olenka que Muricy trai Adauto com Leleco. Durante o baile charme, Olenka beija Adauto. Muricy também recebe uma notícia sobre o marido: ele conta que beijou Olenka.

No núcleo de Suelen, a jovem obriga Leandro a ir a uma festa, mas o jogador fica entediado. Nicole e Xandão incentivam Roni a beber. Monalisa, por sua vez, gosta de ver Iran e Débora juntos, e o rapaz convida a família da jovem para jantar em sua casa.

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Janaína confirma a Tufão que Lúcio participou do assalto à mansão. Depois da revelação, ela pede demissão e avisa a Carminha que está deixando o emprego. Tufão sai da casa de Janaína profundamente perturbado com o que ouviu.

Sexta-feira (6/11) – Capítulo 151

Tufão expulsa Max de casa, deixando Ivana inconsolável. Leleco aconselha o filho a investigar a obra social pela qual Carminha dizia ser responsável. A suspeita ganha força quando o ex-jogador descobre que a ONG nunca recebeu as doações que ele havia feito.

Enquanto isso, Lucinda implora para que Max vá embora, e Janaína enfrenta Carminha. Tufão decide cobrar explicações da vilã sobre o dinheiro destinado à instituição, mas Carminha tenta enganá-lo. Ivana também discute com o irmão e avisa que pretende sair de casa.

Leleco conta a Muricy sobre o desvio do dinheiro da ONG. Em outro núcleo, Verônica, Noêmia e Alexia expulsam Cadinho de casa para que ele vá trabalhar. Já Nicole, Xandão e Roger chegam à festa de casamento de Dolores.

Durante a comemoração, Nicole toca uma música e Dolores volta a ser Soninha Catatau. Mais tarde, Nicole e sua turma invadem a casa de Diógenes e levam Dolores embora. Carminha, por sua vez, faz um acordo com Neide, enquanto Tufão segue tentando descobrir o que aconteceu com o dinheiro das doações.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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