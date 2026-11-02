Resumo de Iludida 02/11: Asya ameaça Gönül com vídeo comprometedor

Acompanhe as emoções de Iludida nesta segunda-feira e veja como jogos de poder e confrontos tensos movimentam a trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Iludida desta segunda-feira (2/11) será marcado por confrontos, desconfianças e novas tensões envolvendo Asya, Volkan e Derin.

Depois de descobrir quem espalhou rumores sobre um suposto relacionamento com Sinan, a médica decide tirar satisfações e usa uma gravação comprometedora para pressionar Gönül.

Enquanto isso, Derin fica transtornada ao receber um pacote endereçado ao marido e passa a observar os passos de Volkan e Asya pelas câmeras da rua.

A disputa entre Selçuk e Haluk também ganha força. Depois de ouvir uma conversa entre Gönül e Hicran, Selçuk procura o empresário e faz uma ameaça para tentar afastá-lo da mulher.

Além disso, ele procura Asya para falar sobre um teste de paternidade e revelar suas intenções. Em outra frente, Volkan surpreende Bahar ao admitir que não consegue parar de pensar na ex-esposa, enquanto Ali demonstra incômodo ao conhecer Sinan.

O que acontece em Iludida nesta segunda-feira (2/11)?

Asya descobre quem armou contra ela

Asya descobre quem espalhou os rumores sobre seu suposto envolvimento com Sinan e decide confrontar a pessoa responsável. A médica também conversa com Turgay sobre o roubo das fotografias do homem.

Enquanto isso, Gönül chama Hicran para uma conversa, mas Selçuk acaba ouvindo tudo. A situação deixa o jovem ainda mais decidido a interferir na relação das duas. Ele invade o escritório de Haluk e o ameaça, exigindo que o empresário mantenha Gönül longe de Hicran.

Asya se vinga contra Gönül

Asya também usa um vídeo comprometedor para ameaçar Gönül. Em outra situação, Melih convida Bahar para tomar um chá, mas o encontro dos dois é interrompido pela chegada inesperada de Gönül.

Derin fica transtornada com pacote endereçado a Volkan

Na loja, Derin recebe um pacote endereçado a Volkan e fica completamente transtornada. Mais tarde, ela chora enquanto observa, pelas câmeras instaladas na rua, os movimentos do marido e de Asya.

Volkan, por sua vez, conversa com Bahar e revela que não consegue parar de pensar na ex-esposa. A situação também ganha um novo desdobramento quando Ali conhece Sinan e demonstra incômodo com a presença dele.

Além disso, Selçuk procura Asya para conversar sobre um teste de paternidade e revela quais são suas intenções. O assunto promete trazer novos conflitos para a história.

