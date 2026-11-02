Resumo de Iludida 02/11 a 06/11: Derin desaparece e Asya vira suspeita de sequestro
Acompanhe as emoções da semana em Iludida e veja como o mistério e novas suspeitas movimentam a trama. Confira no resumo completo!
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A semana de Iludida será marcada por confrontos, ameaças e uma reviravolta que promete mudar o rumo da história: o desaparecimento de Derin.
Depois de uma sequência de desentendimentos com Volkan e Asya, a jovem some em circunstâncias misteriosas, dando início a uma investigação policial que coloca pessoas próximas a ela sob suspeita.
Volkan é interrogado, Selçuk também passa a ser investigado, e a polícia encontra o carro do arquiteto com fios de cabelo loiro no porta-malas.
Asya, por sua vez, enfrenta as consequências de conflitos envolvendo um vídeo manipulado e rumores sobre seu relacionamento com Sinan. A médica também passa a lidar com a pressão da imprensa, que se concentra em frente à sua casa.
Resumo semanal completo da novela turca Iludida
Segunda-feira, 2 de novembro
Asya descobre quem espalhou os rumores sobre seu suposto envolvimento com Sinan e vai tirar satisfações. Enquanto isso, Gönül chama Hicran para uma conversa, sem perceber que Selçuk escuta tudo. Turgay e Asya também conversam sobre o roubo das fotos de Sinan.
Melih convida Bahar para tomar um chá, mas o encontro é interrompido pela chegada inesperada de Gönül. Em outra frente, Selçuk invade o escritório de Haluk e o ameaça, exigindo que mantenha Gönül longe de Hicran. Asya usa um vídeo comprometedor para pressionar Gönül.
Já Derin fica transtornada ao receber na loja um pacote endereçado a Volkan. Selçuk procura Asya para conversar sobre um teste de paternidade e revela suas intenções. Enquanto isso, Ali conhece Sinan, mas demonstra incômodo com a aproximação.
Derin chora ao observar Volkan e Asya pelas câmeras da rua. O arquiteto, por sua vez, revela a Bahar que não consegue parar de pensar na ex-esposa.
Terça-feira, 3 de novembro
Selçuk conversa com Nil sobre Hicran. Volkan estranha o comportamento de Derin, que tenta disfarçar a irritação. Pouco depois, a jovem provoca um acidente no banheiro e acaba ferida. Ali pede ajuda a Volkan com uma tarefa de casa, enquanto Gönül esconde as malas de Melih para impedir que ele vá embora.
O advogado informa a Haluk que Selçuk iniciou um processo de paternidade. Depois das ameaças de Gönül, Hicran avisa a Selçuk que pretende deixar a cidade. Melih pede desculpas a Bahar e a convida para um novo encontro.
Já Derin vai à casa de Asya e fica transtornada ao ouvir uma conversa entre a médica e Volkan. Bahar e Asya conversam sobre as atitudes do arquiteto. Gönül chega em casa acompanhada de Zeynep, surpreendendo Haluk.
Asya descobre um problema nas câmeras de segurança de sua residência. Para completar, Derin e Volkan voltam a discutir e trocam ameaças.
Quarta-feira, 4 de novembro
Volkan pede que Bahar leve Ali à escola. Derin questiona Gönül sobre o vídeo que ela escondeu, enquanto o arquiteto reafirma a Asya que pretende se divorciar da esposa. Melih volta a procurar Bahar, pede desculpas e insiste em conhecê-la melhor.
Derya retorna de viagem e entrega um presente a Turgay. Em outro momento, Sinan faz um convite inesperado a Asya: ele propõe que a médica viaje com ele para a Austrália. Selçuk desabafa com Nil sobre a situação de Hicran, e os dois jantam com ela.
Enquanto isso, Derin e Asya discutem na associação, e a médica perde o controle diante de todos. Gönül tenta descobrir quem foi responsável pela divulgação do vídeo.
A tensão também aumenta na casa de Derin. Haluk se descontrola com Gönül por causa de Volkan, e Derin reage de forma agressiva ao ver o marido chegar.
Quinta-feira, 5 de novembro
Melih faz uma visita a Bahar e a surpreende. Selçuk agradece a Nil, e os dois acabam se beijando. Volkan vai à casa de Bahar e, aos gritos, desabafa sobre seus problemas sem perceber que Melih está presente. Asya procura Derin e exige que ela diga a verdade sobre o vídeo manipulado.
Turgay alerta a médica de que os diretores do hospital estão prestes a tomar uma decisão muito séria a respeito dela. Enquanto isso, Derin liga desesperada para Volkan e pede ajuda. Ao chegar em casa, ele não encontra a esposa e se assusta ao ver tudo revirado.
A polícia inicia uma investigação para descobrir o que aconteceu com a jovem. O carro de Volkan é encontrado com fios de cabelo loiro no porta-malas.
Asya conversa com Turgay, que revela ter se encontrado com Derin alguns dias antes. O inspetor também conta a Melih um detalhe importante sobre o caso.
Sexta-feira, 6 de novembro
Selçuk passa a ser um dos suspeitos pelo desaparecimento de Derin, enquanto Volkan é interrogado pela polícia. Faruk aparece na casa de Asya, e Gönül, desesperada, faz um apelo à imprensa para conseguir informações sobre a filha. Volkan conta a Asya que a polícia desconfia cada vez mais dele.
Hicran tenta conversar com Gönül e Haluk, mas é ignorada. Melih, por sua vez, começa a suspeitar que Volkan e Asya tenham planejado o sequestro de Derin. Bahar e Ali acompanham pela televisão as notícias sobre o caso.
Gönül sofre com o desaparecimento da filha e fica ainda mais revoltada ao descobrir que Zeynep está na casa de Asya. Enquanto isso, Pelin recebe um pacote endereçado à médica.
A situação fica ainda mais tensa quando jornalistas se concentram em frente à casa de Asya e começam a registrar a movimentação. A presença da imprensa provoca um ataque de fúria em Volkan.