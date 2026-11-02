Resumo de Guerra das Rosas 02/11 a 06/11: Halide tenta matar Gülru, e Gülfem revela segredo da família
Acompanhe os destaques da semana em Guerra das Rosas e veja como fortes revelações e novas disputas inflamam a trama. Confira no resumo!
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A semana de Guerra das Rosas será marcada por revelações familiares, ameaças e novos conflitos entre Gülru e Gülfem. Enquanto a protagonista continua cada vez mais determinada a levar sua vingança adiante, sua postura começa a preocupar.
A situação fica ainda mais perigosa quando Halide tenta assassinar Gülru, e a revelação de segredos do passado não produz a reação que Gülfem esperava.
A academia fundada por Cihan também será alvo de uma mudança dolorosa: o espaço é demolido, apesar dos esforços de Gülfem para impedir a destruição.
Mais adiante, ela decide reunir a família Çelik e revela que também faz parte dela. No fim da semana, os conflitos continuam quando Gülfem questiona a aproximação entre Gülru e Tibet e descobre que seus croquis estão sendo vendidos na Vega.
Resumo completo da novela turca Guerra das Rosas
Segunda-feira, 2 de novembro — Capítulo 166
Mert e Duygu ficam preocupados com Gülru e com a postura que ela vem assumindo desde que recebeu a herança. Os dois percebem mudanças no comportamento da jovem, que parece cada vez mais envolvida com os novos poderes e possibilidades que a fortuna lhe proporciona.
Enquanto isso, Gülfem está decidida a salvar a academia que pertencia a Cihan e tenta impedir que o espaço seja perdido.
Terça-feira, 3 de novembro — Capítulo 167
Gülru não quer mudar de sobrenome depois de se casar com Ömer, mas ele discorda da decisão. A divergência provoca mais um atrito entre os dois.
A situação de Gülfem também se complica: a academia fundada por Cihan é demolida, e ela não consegue fazer nada para impedir a destruição. Em meio aos conflitos, Halide tenta assassinar Gülru, colocando a protagonista em perigo.
Quarta-feira, 4 de novembro — Capítulo 168
Depois que Halide e Gülfem confessam toda a verdade a Gülru, a jovem não acredita nas duas. Para ela, tudo não passa de mais uma armação de Gülfem, o que impede que a revelação tenha o efeito esperado.
Além disso, a assistente de Gülru começa a chantageá-la, criando mais um problema para a protagonista em meio aos seus planos.
Quinta-feira, 5 de novembro — Capítulo 169
Gülfem decide reunir toda a família Çelik e faz uma revelação surpreendente: confirma que é irmã dos integrantes da família.
Enquanto isso, Gülru continua obcecada por sua vingança e passa a agir de maneira cada vez mais implacável. A mudança de comportamento preocupa Ömer, que acompanha com apreensão os rumos que a amada está tomando.
Sexta-feira, 6 de novembro — Capítulo 170
Depois do jantar de Gülru com Tibet, Gülfem cobra explicações dele. Ela insiste que a protagonista está interessada apenas em usá-lo para alcançar seus objetivos.
Em outra frente, Gülfem descobre que seus croquis estão sendo vendidos na Vega, uma notícia que abre espaço para novos conflitos envolvendo seu trabalho e seus antigos projetos.