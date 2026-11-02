Resumo de Avenida Brasil 02/11: Jorginho revela que é filho de Max e Tufão passa mal

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta segunda-feira e veja como revelações bombásticas movimentam a trama. Confira no resumo!

por Eduarda Barreto
Resumo de Avenida Brasil 02/11: Jorginho revela que é filho de Max e Tufão passa mal
Novela Avenida Brrasil - Reprodução/Globo

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O capítulo de Avenida Brasil desta segunda-feira (2/11) será marcado por revelações que prometem abalar a família de Tufão.

Depois de descobrir que algumas notas que estavam com Nina foram usadas no pagamento do sequestro de Carminha, o ex-jogador começa a considerar a possibilidade de denunciar a jovem. Leleco, porém, aconselha o filho a conversar primeiro com Jorginho antes de tomar qualquer decisão.

A situação fica ainda mais complicada quando Jorginho revela a Tufão que é filho biológico de Max.  Surpreso com a notícia, o ex-jogador passa mal e, depois, conta à família que Max também é pai de Ágata.

Enquanto isso, Leleco tenta entender por que o malandro escondeu que vivia com Carminha no depósito de lixo. Nina também recebe a visita de Betânia e Lucinda, que procura Santiago para pedir ajuda à jovem.

Resumo completo do capítulo de quarta de Avenida Brasil

Tufão descobre que Max é pai de Jorginho e Ágata

Tufão recebe a confirmação de que algumas notas que estavam com Nina foram usadas para pagar o sequestro de Carminha. Diante da descoberta, Leleco aconselha o filho a conversar com Jorginho antes de denunciar a jovem.

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Durante uma conversa, Jorginho revela a Tufão que é filho de Max. O ex-jogador passa mal com a notícia e fica abalado com a descoberta. Mais tarde, ele reúne a família e conta que Max é o pai biológico de Jorginho e Ágata.

Enquanto isso, Leleco questiona Max sobre o motivo de ele não ter contado que vivia no depósito de lixo com Carminha. O malandro, porém, desmente as acusações feitas pelo pai de Tufão.

Nina recebe visita de Betânia e Lucinda

Betânia e Lucinda visitam Nina. Preocupada com a situação da jovem, Lucinda pede a Santiago que a ajude.

Em outra frente, Jorginho aconselha Tufão a procurar um dos sequestradores de Carminha. A movimentação em torno do crime continua, enquanto Lucinda avisa a Débora que Jorginho foi preso.

Suelen surpreende Leandro e troca olhares com Wallerson

Leandro fica surpreso com a dedicação de Suelen. Durante uma partida de futebol, o jogador marca um gol e faz questão de dedicá-lo à jovem.

Apesar da aproximação com Leandro, Suelen também troca olhares com Wallerson, indicando que o rapaz continua despertando seu interesse.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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