Resumo de A Nobreza do Amor 02/11 a 07/11: Jendal ameaça Alika e rebeldes invadem o palácio
Acompanhe as emoções da última semana de A Nobreza do Amor e veja como o clima de tensão no palácio acelera a reta final. Confira no resumo!
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A última semana de A Nobreza do Amor será marcada por uma disputa decisiva pelo poder em Batanga.
Depois de anunciar Alika como sua futura rainha, Jendal intensifica a perseguição aos rebeldes e passa a desconfiar de que Menemi esteja ajudando o grupo que pretende derrubá-lo.
Enquanto isso, Niara, Omar, Tonho e José/Zambi se aproximam de uma batalha que pode mudar o destino do reino.
O conflito chega ao palácio quando os rebeldes conseguem romper o bloqueio dos soldados e avançam contra as forças de Jendal.
Resumo completo da última semana de A Nobreza do Amor
Segunda-feira (2/11)
Jendal garante a Menemi que Alika será apresentada ao povo de Batanga como sua nova rainha. Enquanto isso, Niara se emociona ao chegar ao local onde Cayman foi assassinado. Chinua explica a Menemi que Alika aceitou se casar com Jendal para salvar a vida de seu filho com Tonho.
Durante o pronunciamento do soberano, Niara, José/Zambi, Omar e Tonho acompanham a apresentação de Alika como rainha. Jendal, porém, identifica a presença dos quatro entre a população e ordena que Pascoal e Nuru os prendam.
Menemi impede que Jendal faça mal a Alika e, mais tarde, alerta Campbell e Mackenzie sobre a presença de Niara, Omar e Tonho. A mulher consegue resgatar Niara e seus companheiros, que depois reencontram Dumi e Kênia.
José/Zambi recebe uma carta de Teresa, enquanto Menemi repara no amuleto de Tonho. No fim, Jendal ameaça a vida de José/Zambi, Niara, Omar e Tonho, deixando Alika desesperada.
Terça-feira (3/11)
Jendal começa a desconfiar de que Menemi esteja apoiando os rebeldes e pede ajuda a Campbell e Mackenzie. Em Recife, Manoel avisa a Diógenes que acredita que Fortunato tenha viajado para a cidade em busca de Maria Helena e Murilo.
Dôra também traz uma notícia difícil para Bartô: o governador o destituiu do cargo de prefeito e nomeou Sebastião para cuidar da cidade interinamente. Graça se insinua para Mauro. Durante a festa-surpresa de Ritinha, Diógenes revela à menina que é seu pai.
Aurelinda sofre com a situação e recebe o apoio de Marta. Abalada, Ritinha pede a Viriato para deixar a casa de Diógenes. Em outra frente, Fuad pede a Viriato a mão de Belmira em namoro. Enquanto isso, Menemi e José/Zambi dão início ao movimento para libertar Alika das mãos de Jendal.
Quarta-feira (4/11)
Sob as ordens de Jendal, Pascoal e os soldados batanguis e ingleses se preparam para enfrentar os rebeldes. Em Recife, Marta diz a Diógenes que sente orgulho do marido, e os dois se reconciliam.
Nuru avisa a Jendal que os rebeldes conseguiram furar o bloqueio dos soldados batanguis e estão a caminho do palácio. Chinua também conta a Alika que a batalha por Batanga começou. Dona Menina prevê a guerra e conforta Caetana, que sofre por Tonho.
Enquanto Jendal e José/Zambi comandam seus respectivos exércitos, o confronto ganha força. Ladisa acaba ferida durante a batalha, deixando Akin desesperado. Omar consegue ferir Jendal, e Chinua e Oruka reconhecem Tonho. Em meio ao combate, Tonho consegue libertar Alika, mas Jendal atenta contra a princesa.
Quinta-feira (5/11) – Penúltimo capítulo
O resumo do penúltimo capítulo de A Nobreza do Amor não foi divulgado.
Sexta-feira (6/11) – Último capítulo
O resumo do último capítulo de A Nobreza do Amor não foi divulgado.
Sábado (7/11) – Reprise do último capítulo
A emissora reapresenta o último capítulo da novela.