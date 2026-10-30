Resumo de Iludida 30/10: Volkan e Asya discutem durante consulta de Ali e são advertidos

Acompanhe as emoções de Iludida nesta sexta-feira, 30/10, e veja como novos conflitos e fortes tensões movimentam a trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Iludida desta sexta-feira (30) será marcado por novas tensões na vida de Asya e por mudanças importantes para Bahar.

Depois de finalmente se divorciar, Bahar liga para a médica para compartilhar a notícia e desabafar sobre a dificuldade de ser compreendida pela própria mãe. Asya também conta à amiga sobre a notícia falsa publicada no jornal a respeito de seu suposto romance com Sinan.

Enquanto isso, a médica enfrenta novos problemas envolvendo Volkan. Durante a consulta de Ali, os dois voltam a discutir e acabam advertidos pela psicóloga.

Para completar, Sinan revela que suas fotos foram roubadas de uma galeria, e Asya fica desconfortável com uma nova visita de Faruk e Nazan. Na escola, Ali passa por uma situação constrangedora, mas recebe o apoio de Demir.

Resumo completo do capítulo de sexta-feira de Iludida

Bahar comemora o divórcio, mas enfrenta dificuldades

Bahar liga para Asya e conta que finalmente se divorciou. Durante a conversa, a médica compartilha com a amiga a história da notícia falsa publicada no jornal. Mais tarde, Bahar abre o coração para a mãe sobre o fim do casamento, mas encontra dificuldade em ser compreendida.

A situação evidencia que, apesar de ter encerrado oficialmente o relacionamento, Bahar ainda precisa lidar com os desafios emocionais dessa nova fase.

Volkan e Asya discutem durante consulta de Ali

A relação entre Asya e Volkan volta a ficar tensa durante a consulta de Ali. Os dois protagonizam mais um desentendimento diante da psicóloga, que acaba advertindo ambos.

Na escola, Ali também enfrenta um momento difícil ao ser constrangido. Demir, porém, sai em defesa do colega. Em outra frente, Asya explica ao filho a situação envolvendo a notícia falsa no jornal.

Sinan revela roubo de fotos, e Asya fica desconfortável com visita

Sinan conta a Asya que alguém roubou suas fotos da galeria, levantando novas dúvidas sobre o que está acontecendo ao redor da médica.

Enquanto isso, Faruk e Nazan aparecem na casa de Asya levando biscoitos e conhecem Ali. A visita deixa a médica profundamente desconfortável, aumentando sua sensação de desconfiança em relação ao casal.

Gönül faz proposta a Selçuk

Cavidan vai à loja de Derin e questiona a jovem sobre Selçuk. Paralelamente, Gönül faz uma proposta a Selçuk, enquanto Haluk fica irritado com a rejeição de Demir.

