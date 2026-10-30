Resumo de Avenida Brasil 30/10: Nina é presa após armação de Carminha no aeroporto

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta sexta-feira, 30/10, e veja como reviravoltas e momentos de grande tensão mudam a trama. Confira!

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O capítulo de Avenida Brasil desta sexta-feira (30) será marcado por uma nova armação de Carminha contra Nina. Determinada a incriminar a rival, a vilã pede que Lúcio troque o conteúdo da mala da cozinheira.

Mesmo sabendo que a esposa denunciou Nina, Tufão corre para o aeroporto e tenta impedir a operação policial, mas não consegue evitar que a jovem seja presa. Ao lado de Jorginho, Nina percebe que os dois caíram em uma cilada.

Enquanto isso, Leleco começa a investigar o passado de Max e descobre novas pistas sobre sua ligação com o depósito de lixo. Jerônimo confirma que o malandro costumava frequentar o local, e Janaína chega a ameaçá-lo na frente de Zulmira.

Fora da trama da prisão, Roni conta aos pais sobre sua separação, e Leandro envolve Suelen em um plano para se vingar de Wallerson.

Resumo completo do capítulo de sexta-feira de Avenida Brasil

Carminha arma contra Nina, que acaba presa

Nina e Jorginho se despedem de Lucinda antes de seguirem viagem. Porém, Carminha prepara uma armadilha para impedir que a rival escape. A vilã pede a Lúcio que adultere a mala de Nina, e ele consegue fazer a troca.

Ao saber que a esposa denunciou Nina, Tufão vai ao aeroporto e pede a Zenon que impeça a operação contra a cozinheira. Apesar da tentativa, a polícia encontra dinheiro na mala de Nina e a prende. Jorginho também acaba detido, e os dois percebem que foram vítimas de uma cilada.

Mesmo diante das acusações, Jorginho tenta convencer Tufão de que Carminha é uma pessoa má. Enquanto isso, a família do empresário começa a suspeitar que ele seja cúmplice de Nina no suposto sequestro de Carminha.

Leleco investiga o passado de Max

Leleco conversa com Ivana e descobre que Max tem sonhos relacionados ao depósito de lixo. Intrigado, ele procura Nilo no lixão em busca de mais informações.

Jerônimo confirma a Leleco que Max costumava viver no depósito de lixo, reforçando as suspeitas sobre o passado do malandro. Em outra frente, Janaína ameaça Max na presença de Zulmira.

Roni conta sobre a separação, e Leandro usa Suelen

Roni conta aos pais que se separou, enquanto Tessália reclama da insegurança de Darkson, demonstrando insatisfação com o comportamento do namorado.

Leandro, por sua vez, usa Suelen para se vingar de Wallerson. A situação promete provocar novos conflitos entre os personagens.

As mulheres de Cadinho renovam o guarda-roupa

Noêmia, Verônica e Alexia vão à loja de Diógenes para comprar roupas, enquanto tentam lidar com as mudanças em suas vidas ao lado de Cadinho.

