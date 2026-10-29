Resumo de Iludida 29/10: Selçuk ouve revelação sobre doença grave de Hicran

Acompanhe as emoções de Iludida nesta quinta-feira (29) e veja como descobertas marcantes e momentos fortes movimentam a trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Iludida desta quinta-feira (29) será marcado por novas tensões familiares, revelações delicadas e mais conflitos envolvendo Asya.

Gönül organiza um jantar que acaba tomado por farpas e ressentimentos, enquanto tenta estabelecer novas condições para a convivência com Haluk.

Em meio à crise, Derin se preocupa com a mãe e insiste em ficar ao seu lado. A vida de Asya também ganha novos desdobramentos. A médica encontra Nazan e Faruk e sente que está sendo vigiada pelo casal.

Além disso, Gönül entrega a ela um exemplar do jornal com uma matéria sobre seu suposto romance com Sinan, aumentando a pressão em torno da aproximação dos dois. Paralelamente, Selçuk ouve uma revelação preocupante sobre Hicran, e Nil procura Asya em busca de apoio para lidar com a situação.

Confira o resumo do capítulo de quinta de Iludida

Gönül impõe condições a Haluk durante crise familiar

Preocupada com a mãe, Derin insiste em fazer companhia a Gönül. No escritório, Gönül explica a Haluk quais são suas exigências diante da nova composição familiar, deixando claro que a convivência entre eles passa por mudanças.

Mais tarde, ela organiza um jantar em família, mas o encontro acaba marcado por provocações e ressentimentos. Em meio ao clima tenso, Gönül entrega a Asya um exemplar do jornal que traz uma matéria sobre o suposto romance da médica com Sinan.

Asya sente que está sendo vigiada

Ao encontrar Nazan e Faruk, Asya tem a impressão de que está sendo observada pelo casal. A situação aumenta o clima de desconfiança em torno da médica, que também precisa lidar com a repercussão da notícia sobre sua proximidade com Sinan.

Enquanto isso, Melih convida Bahar para um encontro, abrindo espaço para uma nova aproximação entre os dois.

Selçuk descobre segredo sobre Hicran

Selçuk escuta quando Hicran conta a Nil que é portadora de uma doença grave. A revelação promete trazer novas preocupações para a família, especialmente porque Nil procura Asya para pedir apoio diante da situação delicada envolvendo a mãe.

Em outra frente, Volkan vai atrás de Selçuk, mas acaba ouvindo verdades ditas pelo rapaz. Já Demir desabafa com Ali, que tenta aconselhá-lo.

