Resumo de Avenida Brasil 29/10: Jorginho desmascara Carminha diante de Tufão

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta quinta-feira, 29/10, e veja como confrontos marcantes e verdades reveladas mudam tudo. Confira!

por Eduarda Barreto
Resumo de Avenida Brasil 29/10: Jorginho desmascara Carminha diante de Tufão
Novela Avenida Brasil

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O capítulo de Avenida Brasil desta quinta-feira (29) será marcado por uma disputa entre Carminha e Jorginho, que tentam convencer Tufão de suas versões sobre o sequestro da vilã.

Primeiro, Carminha acusa Nina de ter armado o crime e consegue convencer a família a chamar a polícia contra a cozinheira. No entanto, Jorginho revela ao pai que foi a própria Carminha quem planejou o sequestro, colocando em xeque a história contada pela madrasta.

Enquanto a tensão aumenta na mansão, outros personagens enfrentam problemas pessoais. Leandro expulsa Suelen de casa, mas tenta tranquilizar Roni sobre a amizade dos dois.

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Cadinho avisa às mulheres que elas terão de trabalhar, e Monalisa recebe uma proposta de Verônica para se tornar mais refinada. No lixão, Jerônimo é expulso de casa por Nilo e acaba desmaiando de fome.

Confira o resumo do capítulo de quinta de Avenida Brasil 

Jorginho revela a verdade sobre Carminha

Jorginho conta a Tufão que Carminha o traiu. A vilã, por sua vez, tenta se antecipar e afirma ao marido que Nina armou seu sequestro. Convencida de que precisa agir contra a cozinheira, ela consegue fazer com que a família concorde em chamar a polícia para prendê-la.

Mas Jorginho não deixa a acusação sem resposta. Ele revela a Tufão que Carminha foi responsável por planejar o próprio sequestro, colocando em dúvida a versão apresentada pela vilã e aumentando o conflito dentro da família.

Enquanto isso, Nilo conta a Carminha que Nina e Jorginho pretendem viajar. Em outra frente, Leleco encontra Max no barco.

Leandro expulsa Suelen, e Roni sofre com a situação

Leandro expulsa Suelen de sua casa, mas deixa claro a Roni que não quer perder a amizade do rapaz. A situação, porém, não impede novos desentendimentos: Roni e Suelen acabam discutindo.

Débora, por sua vez, elogia Iran. Já Adauto abandona a reunião da diretoria do Divino ao ouvir que precisa voltar a jogar pelo clube.

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Cadinho exige que as mulheres trabalhem

Cadinho comunica a suas mulheres que elas terão de trabalhar. Verônica diz que vai ajudar Monalisa a se tornar mais refinada, mas depois cobra da empresária pela ajuda oferecida, criando uma nova tensão entre as duas.

Jerônimo é expulso de casa e desmaia de fome

Nilo expulsa Jerônimo de casa ao descobrir que ele escondeu dinheiro. Sem ter o que comer, Jerônimo acaba desmaiando de fome. Picolé encontra o rapaz e o leva até Lucinda, que poderá ajudá-lo.

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Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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