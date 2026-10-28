Resumo de Iludida 28/10: Escândalo no evento de Derin abala a família de Haluk

Acompanhe as emoções de Iludida nesta quarta-feira, 28/10, e veja como novos escândalos e tensões abalam a trama. Confira no resumo!

por Eduarda Barreto
Resumo de Iludida 28/10: Escândalo no evento de Derin abala a família de Haluk
Derin em Iludida

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O capítulo de Iludida desta quarta-feira (28) será marcado pelas consequências do escândalo ocorrido no evento de Derin. A declaração de Selçuk provoca uma crise familiar, e Haluk enfrenta a rejeição de Gönül ao tentar voltar para casa.

Abalada com a situação, Derin cobra explicações do pai e pede a Volkan que deixe o passado com Asya para trás, para que os dois consigam enfrentar juntos os problemas da família.

Enquanto isso, Asya vive momentos de proximidade com Sinan, despertando a atenção de pessoas ligadas a Volkan. Gönül decide investigar o rapaz, e o assistente do ex-marido de Asya fotografa os dois juntos.

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Em outra frente, Nil procura Asya para desabafar sobre o comportamento de Selçuk, enquanto Bahar encontra apoio na médica para lidar com o doloroso processo de divórcio.

Confira o resumo completo do capítulo de quarta-feira de Iludida 

Escândalo no evento de Derin abala a família

As consequências da declaração de Selçuk continuam repercutindo. Derin pede que Haluk explique o que foi dito durante o evento, enquanto Gönül impede que ele entre em casa quando retorna. A crise deixa a família à beira do colapso e leva Derin a pedir que Volkan a ajude a superar esse momento.

Preocupada com a repercussão do escândalo, Gönül presenteia a dona do jornal da cidade na tentativa de evitar que o caso seja exposto. Cavidan, por sua vez, lê o jornal local e comenta as notícias com as demais integrantes do grupo.

Gönül manda investigar Sinan

A aproximação entre Asya e Sinan chama a atenção de Gönül, que pede ao segurança que investigue o rapaz e sua relação com a médica. Durante um encontro, Asya e Sinan ficam muito próximos, e o assistente de Volkan fotografa o momento.

As imagens podem trazer novos conflitos, especialmente diante do histórico de ciúmes e desentendimentos envolvendo Asya e Volkan.

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Nil procura Asya, e Bahar recebe apoio

Nil aparece na casa de Asya e desabafa sobre as atitudes impulsivas de Selçuk. A visita acontece em meio às tensões provocadas pelo escândalo e às consequências das decisões do rapaz.

Bahar e Asya também conversam sobre o doloroso processo de divórcio. Mais tarde, Bahar leva Ali à casa de Volkan, e Melih a convida para tomar um café, abrindo espaço para uma nova aproximação entre os dois.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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