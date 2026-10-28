Resumo de Avenida Brasil 28/10: Tufão chama Carminha de volta e Nina fica arrasada

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta quarta-feira, 28/10, e veja como reviravoltas e decepções movimentam a trama. Confira no resumo!

por Eduarda Barreto
Resumo de Avenida Brasil 28/10: Tufão chama Carminha de volta e Nina fica arrasada
Nina em Avenida Brasil

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O capítulo de Avenida Brasil desta quarta-feira (28) será marcado por novas brigas e revelações que ameaçam os planos de Carminha.

Tufão pede que a vilã volte para casa, deixando Nina arrasada e Max contrariado. A situação piora quando Max descobre que Carminha pegou seu dinheiro e passa a ameaçar revelar o relacionamento secreto dos dois para toda a família.

Enquanto isso, Jorginho conta a Leleco que Max é amante de Carminha, e Ivana acaba flagrando uma discussão entre o casal.

Fora da mansão, Cadinho também enfrenta mudanças em sua vida: Verônica, Noêmia e Alexia descobrem que ele tem uma conta na Suíça e decidem morar com ele no Divino. Já Leandro deixa o bairro, e Suelen vai atrás dele, mas acaba expulsa de sua casa.

Confira o resumo completo do capítulo de quarta-feira de Avenida Brasil 

Tufão chama Carminha de volta para casa

Tufão pede que Carminha volte para a mansão, deixando Max contrariado. A notícia também abala Nina, que fica arrasada ao saber que a rival está de volta à casa da família.

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Na cozinha, Carminha repreende Janaína e Zezé, enquanto Leleco se preocupa com a depressão do filho. Zezé ainda implica com Janaína por acreditar que ela está pensando em conquistar Tufão. Em meio à tensão, Nilo descobre que Nina e Jorginho planejam viajar.

Max descobre o roubo de Carminha e ameaça revelar o caso

Max começa a desconfiar quando Carminha afirma que conseguiu recuperar todas as provas que Nina tinha contra ela. A desconfiança aumenta quando ele descobre que a vilã pegou seu dinheiro, deixando-o furioso.

Revoltado, Max ameaça denunciar Carminha para toda a família. Os dois discutem intensamente, mas a situação fica ainda mais complicada quando Ivana flagra a briga. Antes disso, Jorginho conta a Leleco que Max é amante de Carminha, revelando um segredo que pode provocar uma crise na família.

Cadinho é descoberto pelas três mulheres

Verônica, Noêmia e Alexia descobrem que Cadinho mantém uma conta na Suíça. Depois da revelação, as três decidem morar com ele no Divino, provocando uma nova mudança na dinâmica da relação.

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Suelen tenta impedir a partida de Leandro

Leandro deixa o Divino, e Suelen observa sua partida. Decidida a ir atrás dele, ela procura o rapaz, mas acaba expulsa de sua casa.

Enquanto isso, Tessália aceita namorar Darkson, dando início a uma nova etapa em sua vida amorosa.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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