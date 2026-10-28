Resumo de Avenida Brasil 28/10: Tufão chama Carminha de volta e Nina fica arrasada

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta quarta-feira, 28/10, e veja como reviravoltas e decepções movimentam a trama. Confira no resumo!

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O capítulo de Avenida Brasil desta quarta-feira (28) será marcado por novas brigas e revelações que ameaçam os planos de Carminha.

Tufão pede que a vilã volte para casa, deixando Nina arrasada e Max contrariado. A situação piora quando Max descobre que Carminha pegou seu dinheiro e passa a ameaçar revelar o relacionamento secreto dos dois para toda a família.

Enquanto isso, Jorginho conta a Leleco que Max é amante de Carminha, e Ivana acaba flagrando uma discussão entre o casal.

Fora da mansão, Cadinho também enfrenta mudanças em sua vida: Verônica, Noêmia e Alexia descobrem que ele tem uma conta na Suíça e decidem morar com ele no Divino. Já Leandro deixa o bairro, e Suelen vai atrás dele, mas acaba expulsa de sua casa.

Confira o resumo completo do capítulo de quarta-feira de Avenida Brasil

Tufão chama Carminha de volta para casa

Tufão pede que Carminha volte para a mansão, deixando Max contrariado. A notícia também abala Nina, que fica arrasada ao saber que a rival está de volta à casa da família.

Na cozinha, Carminha repreende Janaína e Zezé, enquanto Leleco se preocupa com a depressão do filho. Zezé ainda implica com Janaína por acreditar que ela está pensando em conquistar Tufão. Em meio à tensão, Nilo descobre que Nina e Jorginho planejam viajar.

Max descobre o roubo de Carminha e ameaça revelar o caso

Max começa a desconfiar quando Carminha afirma que conseguiu recuperar todas as provas que Nina tinha contra ela. A desconfiança aumenta quando ele descobre que a vilã pegou seu dinheiro, deixando-o furioso.

Revoltado, Max ameaça denunciar Carminha para toda a família. Os dois discutem intensamente, mas a situação fica ainda mais complicada quando Ivana flagra a briga. Antes disso, Jorginho conta a Leleco que Max é amante de Carminha, revelando um segredo que pode provocar uma crise na família.

Cadinho é descoberto pelas três mulheres

Verônica, Noêmia e Alexia descobrem que Cadinho mantém uma conta na Suíça. Depois da revelação, as três decidem morar com ele no Divino, provocando uma nova mudança na dinâmica da relação.

Suelen tenta impedir a partida de Leandro

Leandro deixa o Divino, e Suelen observa sua partida. Decidida a ir atrás dele, ela procura o rapaz, mas acaba expulsa de sua casa.

Enquanto isso, Tessália aceita namorar Darkson, dando início a uma nova etapa em sua vida amorosa.

