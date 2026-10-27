Resumo de Iludida 27/10: Asya chega à festa com Sinan e provoca ciúmes em Volkan

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Acompanhe as emoções de Iludida nesta terça-feira, 27/10, e veja como novos encontros e provocações movimentam a trama. Confira no resumo!

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No capítulo de Iludida desta terça-feira (27), a inauguração da loja de Derin se transforma em palco para novos conflitos amorosos e familiares.

Asya chega ao evento acompanhada de Sinan, deixando Volkan visivelmente incomodado. A tensão aumenta quando o arquiteto se tranca no banheiro com a ex-mulher e volta a discutir com ela, provocando uma forte reação em Derin.

Enquanto tenta lidar com a crise no casamento, Derin decide voltar para casa com Volkan. Já Gönul continua sem conseguir perdoar Haluk e procura entender por que Hicran reapareceu na vida do marido.

O episódio ainda marca o retorno de Ali do acampamento, a aproximação entre Melih e Bahar e o convite de Sinan para que Asya compareça à sua exposição.

Confira o resumo do capítulo 46 da novela turca Iludida

Asya chega à festa com Sinan, e Volkan sente ciúmes

Sinan convida Asya para sua exposição, reforçando a aproximação entre os dois. Quando a médica chega à festa de lançamento da loja de Derin acompanhada dele, Volkan não consegue esconder o incômodo.

A situação fica ainda mais tensa quando Volkan se tranca no banheiro com Asya e discute novamente com a ex-mulher.

A atitude deixa Derin muito abalada, justamente quando ela decide voltar para casa com o marido e tentar seguir em frente com o relacionamento. Turgay também demonstra ciúmes de Asya, sem conseguir disfarçar seus sentimentos pela médica.

Selçuk aparece na festa e deixa Haluk apreensivo

Gönul tenta descobrir por que Hicran reapareceu, enquanto continua sem conseguir perdoar Haluk. O cotidiano da família fica cada vez mais complicado diante dos segredos e das desconfianças.

Selçuk visita Nil na associação e conta que viu Haluk conversando com Hicran. Mais tarde, ele aparece na festa de Derin, deixando Gönul e Haluk apreensivos.

Preocupado com a presença do rapaz, Haluk pede a Volkan que fique de olho em Selçuk. Enquanto isso, Gönul continua tentando entender o que está acontecendo entre o marido e Hicran.

Derin volta para casa com Volkan

Depois dos conflitos no casamento, Derin decide voltar para casa com Volkan. A decisão, porém, acontece em meio a uma situação delicada, já que o arquiteto continua demonstrando interesse e ciúmes em relação a Asya.

A discussão entre os ex-companheiros durante a festa abala Derin e ameaça a tentativa de reconstruir o relacionamento. Mesmo com a volta da jovem para casa, os problemas do casal permanecem.

Melih se encanta por Bahar, e Ali retorna do acampamento

Bahar descobre que seu nome não está na lista de convidados para o evento de Derin. Apesar da exclusão, ela acaba chamando a atenção de Melih, irmão de Gönul, que fica encantado ao conhecê-la.

Gönul percebe o interesse do irmão por Bahar, abrindo espaço para novos acontecimentos nessa relação. Enquanto isso, Ali retorna do acampamento, marcando mais uma mudança na rotina dos personagens.

