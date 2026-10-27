Resumo de Avenida Brasil 27/10: Nina conta a verdade a Tufão e tenta desmascarar Carminha

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta terça-feira, 27/10, e veja como revelações e conflitos movimentam a trama. Confira no resumo!

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No capítulo de Avenida Brasil desta terça-feira (27), Nina tenta fazer Tufão acreditar em sua versão dos fatos e revela que queria se vingar de Carminha pelo mal que ela causou a seu pai.

Enquanto Jorginho defende a namorada e promete denunciar a vilã, a família se divide, e Muricy toma o partido de Carminha. Em busca de respostas, Tufão decide procurar Lucinda e investigar o que realmente aconteceu no lixão.

O episódio também terá mudanças na vida de Leandro, que recebe uma proposta para jogar no Flamengo, deixando Roni apreensivo com a possibilidade de perder o amigo no Divino.

Já Iran se surpreende ao encontrar Olenka com Cadinho e conta o que viu a Verônica e Noêmia, criando mais um motivo para conflitos.

Confira o resumo do capítulo de terça de Avenida Brasil

Nina revela a verdade a Tufão

Nina conta a Tufão que queria fazer Carminha pagar por todo o mal que causou a seu pai. A cozinheira relata o que viveu e pede que ele confie nela. Jorginho também tenta convencer a família de que sua namorada está falando a verdade e avisa que pretende denunciar Carminha ao pai.

Apesar das tentativas do casal, Nina e Jorginho ainda precisam encontrar uma maneira de fazer Tufão acreditar em sua versão dos acontecimentos. O empresário resolve procurar respostas no lixão e pede ajuda a Lucinda para descobrir quem está mentindo.

Muricy fica ao lado de Carminha

A família de Tufão se divide diante das revelações. Muricy toma o partido de Carminha e manda Jorginho sair da mansão. Enquanto isso, Lúcio abandona a casa, deixando Janaína arrasada.

Em meio à crise, Ivana conversa com Nina. Tufão, por sua vez, toma uma decisão que pode complicar ainda mais a situação: ele convida Carminha para passar a noite com ele.

Leandro recebe proposta do Flamengo

A vida de Leandro também passa por uma mudança importante. O jogador recebe uma proposta para atuar no Flamengo, mas a possibilidade de deixar o Divino deixa Roni triste.

Durante a festa em homenagem ao amigo, ele não consegue esconder o sofrimento diante da chance de separação.

Iran flagra Cadinho com Olenka

Iran fica surpreso ao encontrar Olenka na companhia de Cadinho. Mais tarde, ele conta a Verônica e Noêmia que viu os dois juntos, levantando novas questões sobre a relação entre eles.

Enquanto isso, Jorginho vai atrás de Débora, e Nina continua tentando encontrar uma forma de convencer Tufão a acreditar em sua história.

