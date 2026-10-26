Resumo Quem Ama Cuida 26/10 a 31/10: Pilar encomenda agressão contra Adriana e tenta se proteger

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Acompanhe as emoções de Quem Ama Cuida nesta semana, de 26 a 31/10, e veja como planos perigosos e reviravoltas movimentam a trama. Confira!

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A semana de Quem Ama Cuida será marcada por novas suspeitas em torno da morte de Arthur, conflitos entre Adriana e Pilar e revelações que podem mudar o rumo da investigação.

Enquanto Heitor alerta Pilar de que ela está entre as principais suspeitas do crime, Adriana tenta descobrir se a rival continua planejando algo contra ela e Pedro.

A estratégia de instalar uma câmera na coleira de Maria Antonieta promete trazer informações importantes.

Ao acompanhar as imagens, Adriana fica chocada ao flagrar Pilar e Zeni juntas, enquanto a autorização para exumar o corpo de Arthur deixa Ulisses visivelmente nervoso.

Confira o resumo completo da semana de Quem Ama Cuida

Segunda-feira, 26 de outubro

Adriana e Pilar se enfrentam, mas são contidas por Iuri e Edvaldo. Enquanto isso, Silvana e Fábia trocam acusações e apontam uma à outra como suspeita da morte de Arthur.

Fábia também confessa a Dora que teve um caso com o empresário, e Adriana comenta sobre o desaparecimento de um castiçal de prata da casa. Edvaldo conta a Heitor que tem feito anotações desde a morte do patrão.

Rafael flagra César comemorando com Adriana, Pedro e Bia, enquanto Zeni procura Pilar. Em outra frente, Pedro acompanha Adriana até a casa de Elenice e reconhece a tatuagem no braço de Tom.

Terça-feira, 27 de outubro

Zeni ameaça Pilar e, mais tarde, recebe dinheiro dela. Pedro conta a Adriana que Tom estava no carro que o perseguiu. Já Tom não demonstra grande preocupação quando Elenice afirma que deseja se separar.

César revela a Rafael que ajudou Adriana a ser inocentada e deixa claro que espera que o sócio fique do lado da Justiça.

Diná procura Elisa para pedir que Mau Mau se afaste de Fernando, enquanto Adriana decide tornar público o passado de Diná. César também avisa a Pilar que não venderá sua parte da sociedade para ela.

Quarta-feira, 28 de outubro

Nicolau fica preocupado ao saber que Lyris está com Ulisses. Adriana incentiva Brigitte a procurar, na casa onde está morando com Ulisses, um documento sobre o pai da jovem. Enquanto isso, Mirtes não gosta de ver Nancy com Camilo, e Carmita pensa em aproximar Bruna de Heitor.

Joel conta a Nancy que teve um sonho real com Francesca. Heitor, por sua vez, avisa a Pilar que ela está entre as principais suspeitas da morte de Arthur. Adriana comenta com Pedro que teme que Pilar e Tom ainda estejam planejando algo contra os dois e pede a Iuri que leve Maria Antonieta até ela.

Quinta-feira, 29 de outubro

Pilar encomenda um serviço a Zeni, enquanto Adriana apresenta a Pedro e Iuri uma ideia para investigar a rival: instalar uma câmera na coleira de Maria Antonieta. Quando percebe o desaparecimento da cachorrinha, Pilar fica desesperada.

Rafael pede desculpas a César pela atitude de Pilar e garante que não pretende desfazer a sociedade. A própria Pilar acredita nas explicações de Iuri e Edvaldo sobre o sumiço de Maria Antonieta.

Em outra trama, Lyris mente para Adriana ao afirmar que Ulisses não comentou sobre o desvio do dinheiro da joalheria.

Ingrid tenta seduzir Heitor, enquanto Mirtes sente ciúmes da aproximação entre Camilo e Nancy. Silvana também se incomoda ao encontrar Nancy em sua casa com Tiago. Sem ser vista, Zeni observa Adriana e Pedro.

Sexta-feira, 30 de outubro

Zeni passa informações sobre Adriana e Pedro para Pilar, reforçando a aliança entre as duas. Nancy e Silvana discutem, e Otoniel não gosta de saber que Mau Mau está se aproximando de Fernando. Apesar dos conflitos, Mau Mau e Felipe finalmente se acertam.

Silvana reage ao perceber que Tiago está se envolvendo com Nancy, enquanto Laurentino recebe uma revelação dela. André conta a Pedro e Cléber que a exumação do corpo de Arthur foi autorizada. A notícia deixa Ulisses nervoso, e Pedro percebe sua reação.

Ingrid fica furiosa quando Heitor convida Bruna para sair. Ao mesmo tempo, Adriana se choca ao ver, por meio da câmera instalada na coleira de Maria Antonieta, imagens de Pilar e Zeni juntas.

Sábado, 31 de outubro

Adriana conclui que Pilar foi responsável por encomendar a agressão que sofreu na cadeia. Ulisses conta a Pedro que é contra a exumação do corpo de Arthur, aumentando as suspeitas sobre sua reação à investigação.

Nancy tenta descobrir se Tiago está negociando um possível acordo com Adriana na joalheria, mas a situação provoca novos atritos. Silvana e Tiago discutem, e Laurentino pede que Nancy se afaste dele. Pilar e Zeni também entram em conflito, enquanto Iuri percebe que Tilde trocou a coleira de Maria Antonieta.

Laurentino desabafa com Joel. Em outra frente, Pilar pede a Ingrid que seduza Heitor e tente convencê-lo a doar o apartamento para ela. Heitor procura Otoniel, enquanto Adriana surpreende Zeni.

