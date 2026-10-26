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Resumo de Por Você 26/10 a 31/10: Bela aceita sair com Gabriel, e Vanessa planeja vingança

Acompanhe as emoções de Por Você nesta semana, de 26 a 31/10, e veja como novos encontros e rivalidades movimentam a trama. Confira no resumo!

Por Eduarda Barreto Publicado em 26/10/2026 às 18:45
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Novela Por Você - Reprodução/Globo

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A semana de Por Você, entre os dias 26 e 31 de outubro, será marcada por armações, conflitos amorosos e disputas familiares.

Vanessa continua tentando controlar a vida de quem está ao seu redor e conta com a ajuda de Clarice para sabotar as receitas médicas de Bela. Ao mesmo tempo, a aproximação entre a obstetra e Gabriel desperta sua irritação e leva a novos confrontos.

O envolvimento dos dois ganha força ao longo dos capítulos, apesar das tentativas de Bela de manter distância. Gabriel declara que ainda a ama, enquanto Vanessa descobre que não conseguiu apagar os sentimentos dele pela rival.

Outros personagens também enfrentam decisões difíceis. Vitor sofre com o preconceito da mãe de Leandra, Peixe continua lutando pela guarda dos irmãos e Sabugo tenta esconder de Tom-Tom que os dois estão sem um lugar para morar.

Confira o resumo completo da semana de Por Você

Segunda-feira, 26/10

Otto incentiva Glorinha a participar de uma competição de judô, mas Ítalo decide deixar a aula. Mais tarde, o menino revela a Bela que deseja dançar balé, demonstrando interesse por um caminho diferente do esporte. Leandra convida Toy e Lia para se juntarem a ela e Vitor.

Enquanto isso, Gabriel descobre a ficha criminal de Junqueira, aumentando suas suspeitas sobre o empresário. Bela encontra o cartão do advogado Diniz entre as roupas de Peixe.

Quando Diniz chega para conversar com Vanessa e Peixe sobre o pedido de guarda das crianças, Bela presencia a cena e confronta Vanessa. As duas trocam ameaças, e a obstetra garante a Peixe que não desistirá da guarda dos irmãos dele.

Na escola, Sabugo decide se instalar com Tom-Tom sem que ninguém saiba. Kátia e Nelma acolhem Margô, que enfrenta dificuldades para fazer seu exame. Já Gabriel confronta Junqueira a respeito dos contratos do hospital.

Terça-feira, 27/10

Sabugo improvisa uma cabana na escola e tenta esconder de Tom-Tom que os dois estão sem ter onde morar. Enquanto isso, Ricardo e Sílvia se aproximam. Gabriel e Bela conversam de forma descontraída, despertando o ciúme de Vanessa.

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Hanna confessa a Sílvia que não quer mais fazer balé, e Maike pede Suelen em namoro. Maike também aconselha Toy a se envolver com Lia, enquanto Ítalo e Hanna demonstram interesse um pelo outro. Vanessa faz as pazes com Leandra e finge aceitar o noivado da filha.

No entanto, continua agindo para prejudicar Bela: com a ajuda de Clarice, ela sabota as receitas médicas da obstetra. Junqueira contrata Zé para dar um susto em Gabriel, e os dois selam um acordo. Betinho percebe algo estranho na receita de Bela e a alerta.

Assustada, a médica começa a se perguntar se alguém alterou a prescrição. Leandra insiste para que Vitor aceite participar de um jantar de noivado em sua casa, enquanto Bela tenta entender o que aconteceu com suas receitas.

Quarta-feira, 28/10

Manoel se muda para a mansão de Pérola, e Vanessa provoca o amigo da mãe. Em outro momento, Gabriel oferece carona a Bela, que está com o carro preso no estacionamento. Zé vê os dois juntos.

Lucas comenta com Margô que sente falta de Bela, mas desiste de tentar retomar o relacionamento ao vê-la acompanhada de Gabriel. Mais tarde, Bela se emociona com a apresentação de Samuca na escola, enquanto Lucas convida Margô para ir ao teatro.

Vanessa pede a Sílvia que investigue com Margô como está a relação entre Lucas e Bela. Ao mesmo tempo, Peixe insiste para que os irmãos deixem a casa de Bela, e Leandra questiona Toy sobre sua mudança de comportamento.

Apesar das tentativas de Bela de manter distância, surge um clima entre ela e Gabriel, aumentando a tensão em torno do antigo relacionamento.

Quinta-feira, 29/10

Gabriel tenta convencer Bela a dar uma nova chance ao amor dos dois, mas ela recusa. Mesmo assim, Zé registra fotos do casal, material que poderá ser usado para alimentar os conflitos.

Samuca pergunta a Lucas se ele também vai embora, como seu pai fez, trazendo à tona o medo do menino de ser abandonado. Em outra frente, Ítalo conta a Glorinha que pretende deixar o judô, enquanto Ricardo visita a academia de dança de Sílvia.

Juca e Glorinha também demonstram interesse um pelo outro. Juarez pede uma trégua a Zé e Guima. Leandra ajuda Pérola a encontrar na internet o perfil de Francisco, filho de Manoel, enquanto Peixe procura o novo morador da antiga casa de Juli.

No fim do capítulo, Junqueira mostra a Vanessa as fotos de Bela e Gabriel feitas por Zé. A descoberta promete aumentar a tensão e alimentar os planos da vilã contra o médico e a obstetra.

Sexta-feira, 30/10

Vanessa sai atordoada da sala de Junqueira, depois de ver as fotos de Bela e Gabriel. Enquanto isso, o novo morador da antiga casa de Juli pede a Peixe um valor alto pelo aluguel do imóvel, dificultando os planos do rapaz de voltar para o local. Pérola incentiva Manoel a ligar para o filho.

Juarez e Dalila, por sua vez, tentam convencer Peixe a desistir do plano de retornar à antiga casa de Juli. Na mansão de Pérola, Gabriel comparece ao jantar de noivado da filha, e Vanessa tenta se reaproximar dele. O médico, porém, confessa à vilã que sempre amou Bela.

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A revelação deixa claro que os sentimentos dele continuam sendo um obstáculo para Vanessa. Lucas e Margô saem juntos, enquanto Iara sente enjoo. Vanessa também propõe um intercâmbio a Vitor com a intenção de afastá-lo de Leandra. Quando o rapaz revela a proposta, Pérola fica devastada.

Sábado, 31/10

Gabriel deixa Vanessa sozinha, e Zé, que observava a cena, se aproxima dela. Determinada a agir contra o médico, Vanessa propõe a Junqueira um acordo para acabar com Gabriel. Bela, por sua vez, aceita sair com Gabriel, mas deixa claro que o encontro será apenas entre amigos.

A decisão abre espaço para uma nova aproximação, embora os sentimentos entre os dois ainda sejam complicados. Vitor confessa a Leandra que não consegue mais enfrentar o preconceito da mãe dela.

Vanessa continua interferindo na vida dos outros e incentiva Peixe a insistir no pedido de guarda dos irmãos. Também destrata Giovana, que dá um fora em Guto. Na escola, Tom-Tom pede para voltar para casa, deixando Sabugo aflito.

O menino também se incomoda quando percebe que Sabugo mente para Lucas sobre a situação dos dois. Juarez se preocupa com o enjoo de Iara, enquanto Ítalo conversa com Otto sobre sua decisão de deixar o judô e recebe apoio.

Bezão filma Ítalo dançando sem a autorização do menino. Bela leva o relatório escolar de Samuca à terapeuta ocupacional. Vanessa, por sua vez, procura o novo proprietário da antiga casa de Juli. Em outra frente, Melinda acompanha Clemente e Próspero a uma partida de futebol entre Flamengo e Palmeiras.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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