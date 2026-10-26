Resumo de Iludida 26/10: Asya descobre segredo sobre Haluk e Selçuk
Acompanhe as emoções de Iludida nesta segunda-feira, 26/10, e veja como revelações inesperadas e novas verdades mudam tudo. Confira no resumo!
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No capítulo de Iludida desta segunda-feira (26), segredos de família e conflitos amorosos movimentam a trama. Volkan continua incomodado com a proximidade entre Asya e Sinan e decide investigar o homem que está se aproximando da ex-mulher.
Enquanto tenta entender o que está acontecendo, o arquiteto também procura uma forma de salvar seu casamento com Derin, que enfrenta uma fase cada vez mais complicada.
Asya, por sua vez, recebe uma revelação importante de Nil: Haluk é pai de Selçuk. A descoberta se soma às suspeitas que cercam o empresário, especialmente depois que Selçuk o segue e o flagra conversando com Hicran.
Ao mesmo tempo, Gönul tenta controlar os conflitos familiares, aconselha Derin e prepara as mulheres da associação para a inauguração da loja da filha.
Confira o resumo do capítulo 45 da novela turca Iludida
Volkan sente ciúmes de Sinan e decide investigá-lo
Volkan dorme no sofá da sala e, ao acordar, dá de cara com Gönul, que o ameaça. Mais tarde, incomodado com a presença de Sinan na vida de Asya, ele confronta a ex-mulher e procura Bahar em busca de respostas.
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Irritado com a situação, o arquiteto decide investigar tudo sobre o amigo de Asya. A aproximação entre os dois continua despertando seu ciúme, mesmo enquanto ele tenta recuperar a estabilidade do próprio casamento.
Volkan também conversa com Derin e procura uma maneira de salvar a relação. Gönul percebe que a situação do genro está se agravando e aconselha a filha diante dos problemas conjugais.
Nil revela a Asya que Haluk é pai de Selçuk
Uma das revelações importantes do capítulo acontece quando Nil conta a Asya que Haluk é o pai de Selçuk. A informação acrescenta uma nova peça aos conflitos que envolvem a família do empresário.
Enquanto isso, Selçuk segue Haluk e o flagra conversando com Hicran. A situação aumenta as suspeitas do rapaz, que também provoca os dois durante o episódio.
Antes disso, Hicran liga para Haluk com uma proposta, dando continuidade aos acontecimentos que aproximam os personagens e levantam dúvidas sobre o passado da família.
Asya combina novo encontro com Sinan
Apesar do incômodo de Volkan, Asya mantém a aproximação com Sinan. A médica liga para ele e combina um novo encontro, enquanto o ex-marido tenta descobrir mais detalhes sobre a relação dos dois.
Faruk e Nasan também aparecem de surpresa na casa de Asya e entregam um bolo. A visita inesperada chama a atenção da médica em meio aos acontecimentos do dia.
Gönul prepara inauguração da loja de Derin
As mulheres da associação se reúnem, e Gönul entrega os convites para a inauguração da loja de Derin. Durante o encontro, Sinan aparece no local e deixa as mulheres animadas.
Enquanto os preparativos para o evento avançam, os problemas familiares continuam se acumulando. Gönul tenta orientar Derin diante da crise no casamento, enquanto Volkan insiste em recuperar a relação com a jovem.