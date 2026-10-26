Resumo de A Nobreza do Amor 26/10 a 31/10: Alika aceita se casar com Jendal para salvar o filho

Pascoal protege Binta e Campbell diante da população de Batanga. A situação se agrava quando Binta ordena que a guarda real abra fogo contra o povo, deixando Chinua desesperado. Enquanto isso, Mackenzie se apresenta para apoiar Binta e troca olhares cúmplices com Campbell.

Jendal anuncia a Alika que o navio está se aproximando de Batanga, aproximando a princesa de um novo confronto com o governante. Em Barro Preto, Mirinho confronta Januário e conta a Graça sobre o namoro dele com Ana Maria. Januário, por sua vez, pede a mão da jovem em namoro para Graça.

Manoel se declara para Rosa e enfrenta Fortunato, enquanto Nilo começa a cortejar Caetana. Kofí se une a José, que está disfarçado como Zambi, seguindo as ordens da rainha Menemi. Marta e Diógenes decidem preparar uma festa-surpresa de aniversário para Ritinha.

Quarta-feira, 28/10

Alika enfrenta Jendal, que ataca os sentimentos dela por Tonho. Apesar das provocações, a princesa tenta manter sua posição diante do governante. Mirinho confidencia a Manoel seus planos de fuga, enquanto tenta se desvencilhar de Virgínia, que deseja fazer uma viagem de lua de mel.

Dona Menina prevê o destino de Januário, e Carrapato pede que Geralda cozinhe para seu bando. Em outra frente, Belmira teme perder Ritinha, mas Viriato conforta a sobrinha. Maria Helena envia uma carta a Dôra, pedindo que a amiga interceda por ela junto a Manoel.

Sebastião e Bartô, por sua vez, desconfiam do verdadeiro paradeiro de Maria Helena. Em Batanga, Alika finalmente chega ao reino e fica horrorizada ao ver as condições em que seu povo vive.

Quinta-feira, 29/10

Ao chegar a Batanga, Alika reconhece José, disfarçado como Zambi entre os populares, e fica animada ao perceber a presença dele. Jendal, porém, ordena que Pascoal leve a princesa para a prisão. Gamba também se apresenta a Alika como um possível aliado.

Pascoal informa a Jendal que Dumi fugiu da prisão com Kênia. Revoltado, o governante confronta Binta por ter enviado Kênia para trabalhar nas minas e, em seguida, humilha a ex-rainha. Em Barro Preto, Sebastião alerta Bartô sobre a presença de cangaceiros na cidade.

O prefeito entra em desespero ao descobrir que o busto de Veneranda desapareceu. Belmira conta a Viriato que Geralda e Carrapato têm um relacionamento. Já Clodomiro demonstra interesse em comprar o engenho de Mirinho. No fim do capítulo, Jendal propõe um acordo a Alika.

Sexta-feira, 30/10

Jendal apresenta uma proposta que coloca Alika diante de uma escolha difícil: ele sugere poupar a vida dela e a do filho que espera caso a princesa aceite se casar com ele. Oruka conversa com Chinua e afirma que um novo tempo chegará a Batanga.

Ele pede que o conselheiro guarde um pacote até o fim da guerra. José, ainda disfarçado como Zambi, também procura Chinua e pede que ele convença Alika a aceitar o acordo com Jendal. Binta ouve Jendal afirmar que pretende castigá-la. Para escapar, ela chantageia Campbell, que aceita ajudá-la a fugir.

Ao descobrir a movimentação, Jendal jura vingança contra a ex-rainha. Em Barro Preto, Mirinho apresenta o engenho a Clodomiro, alimentando as expectativas de uma possível venda.

Marta e Diógenes se surpreendem ao ver uma foto de Maria Helena tocando piano com Murilo. Miguel, por sua vez, pede perdão a Creusa. Pressionada pela ameaça contra o filho, Alika aceita se casar com Jendal.

Sábado, 31/10

Alika confirma que aceitará o casamento com Jendal para proteger o filho que espera. O governante começa a preparar a apresentação da princesa ao povo como sua futura rainha, mas os planos são interrompidos por acontecimentos inesperados.

Pascoal informa que Binta conseguiu fugir de Batanga com ajuda ligada aos ingleses. Jendal confronta Campbell e descobre que o britânico firmou acordos com a ex-rainha, aumentando a tensão entre eles. Enquanto isso, Menemi parte para Batanga com o objetivo de exigir a libertação de Alika.

Tonho, Niara e Omar também chegam secretamente ao reino para se unir à resistência contra Jendal. Em Barro Preto, Sebastião é recebido de volta na pensão, e Mirinho comemora a perspectiva de enriquecer com a venda do engenho.

Marta e Dôra se surpreendem ao encontrar, em uma revista, uma foto de Maria Helena ao lado do pianista Murilo. A imagem desperta novas dúvidas, e Fortunato decide ir atrás da ex-esposa.

No reino, Jendal se prepara para apresentar Alika como sua futura rainha, mas Menemi surge e exige a libertação imediata da princesa. A chegada da rainha promete colocar em risco os planos do governante e mudar o rumo dos acontecimentos em Batanga.

