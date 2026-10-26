Novela | Notícia Resumo de A Nobreza do Amor 26/10 a 31/10: Alika aceita se casar com Jendal para salvar o filho Acompanhe as emoções de A Nobreza do Amor nesta semana, de 26 a 31/10, e veja como grandes sacrifícios mudam o destino. Confira no resumo! Por Eduarda Barreto Publicado em 26/10/2026 às 18:41 X Notícia É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida. Artigo Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas. Investigativa Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos. Content Commerce Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras. Análise É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados. Editorial Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados. Patrocinada É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem. Checagem de fatos Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado. Contexto É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia. Especial Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz d Receita da Boa Especiais Anuncie aqui Siga JC Facebook Instagram x Linkedin youtube tiktok fechar Novela | Notícia Resumo de A Nobreza do Amor 26/10 a 31/10: Alika aceita se casar com Jendal para salvar o filho Acompanhe as emoções de A Nobreza do Amor nesta semana, de 26 a 31/10, e veja como grandes sacrifícios mudam o destino. Confira no resumo! Por Eduarda Barreto Publicado em 26/10/2026 às 18:41 X Notícia É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida. Artigo Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas. Investigativa Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos. Content Commerce Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras. Análise É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados. Editorial Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados. Patrocinada É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem. Checagem de fatos Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado. Contexto É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia. Especial Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado. Entrevista Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas. Crítica Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais. Novela A Nobreza do Amor - Reprodução/Globo Clique aqui e escute a matéria Entrevista Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas. Crítica Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais. Novela A Nobreza do Amor - Reprodução/Globo Clique aqui e escute a matéria Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa Seguir no Google A semana de A Nobreza do Amor, entre os dias 26 e 31 de outubro, será marcada por decisões difíceis, fugas e confrontos que podem mudar o destino de Batanga. Depois de tentar escapar de Jendal e denunciá-lo à polícia portuguesa, Alika acaba capturada novamente e levada de volta ao reino. Diante da ameaça contra sua vida e a do filho que espera, a princesa aceita se casar com o governante, mas a decisão não acontece sem resistência. Enquanto Jendal prepara a apresentação de Alika como sua futura rainha, Binta também enfrenta problemas e consegue fugir de Batanga com ajuda ligada aos ingleses. Confira o resumo completo da semana de A Nobreza do Amor Segunda-feira, 26/10 Jendal e Alika se hospedam em Lisboa, mas a princesa tenta escapar do controle do governante. Ela consegue fugir e o denuncia à polícia portuguesa, porém Nuru a captura novamente, frustrando seus planos de liberdade. Em Barro Preto, Bartô teme perder o cargo de prefeito, enquanto Graça se encanta por Mauro. Mirinho conta a Virgínia que Sebastião o desmascarou, e Dona Menina garante a Ana Maria que o rapaz não conseguirá prejudicar a irmã. Sebastião provoca Mirinho sobre sua paternidade, levando-o a confrontar Virgínia. Nilo pede perdão a Caetana em nome de Severino, e Carrapato visita Geralda. Leia Também Resumo de Guerra das Rosas 26/10 a 30/10: Gülru aceita pedido de casamento de Ömer Resumo de Iludida 26/10 a 30/10: Asya é alvo de notícia falsa sobre Sinan Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP Mirinho ainda flagra Ana Maria com Januário, aumentando a tensão em torno do relacionamento dos dois. Em Batanga, o povo se revolta e ataca Binta, dando início a mais um conflito envolvendo o poder no reino. Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa Seguir no Google A semana de A Nobreza do Amor, entre os dias 26 e 31 de outubro, será marcada por decisões difíceis, fugas e confrontos que podem mudar o destino de Batanga. Depois de tentar escapar de Jendal e denunciá-lo à polícia portuguesa, Alika acaba capturada novamente e levada de volta ao reino. Diante da ameaça contra sua vida e a do filho que espera, a princesa aceita se casar com o governante, mas a decisão não acontece sem resistência. Enquanto Jendal prepara a apresentação de Alika como sua futura rainha, Binta também enfrenta problemas e consegue fugir de Batanga com ajuda ligada aos ingleses. Confira o resumo completo da semana de A Nobreza do Amor Segunda-feira, 26/10 Jendal e Alika se hospedam em Lisboa, mas a princesa tenta escapar do controle do governante. Ela consegue fugir e o denuncia à polícia portuguesa, porém Nuru a captura novamente, frustrando seus planos de liberdade. Em Barro Preto, Bartô teme perder o cargo de prefeito, enquanto Graça se encanta por Mauro. Mirinho conta a Virgínia que Sebastião o desmascarou, e Dona Menina garante a Ana Maria que o rapaz não conseguirá prejudicar a irmã. Sebastião provoca Mirinho sobre sua paternidade, levando-o a confrontar Virgínia. Nilo pede perdão a Caetana em nome de Severino, e Carrapato visita Geralda. Leia Também Resumo de Guerra das Rosas 26/10 a 30/10: Gülru aceita pedido de casamento de Ömer Resumo de Iludida 26/10 a 30/10: Asya é alvo de notícia falsa sobre Sinan Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP Mirinho ainda flagra Ana Maria com Januário, aumentando a tensão em torno do relacionamento dos dois. Em Batanga, o povo se revolta e ataca Binta, dando início a mais um conflito envolvendo o poder no reino. Terça-feira, 27/10 Pascoal protege Binta e Campbell diante da população de Batanga. A situação se agrava quando Binta ordena que a guarda real abra fogo contra o povo, deixando Chinua desesperado. Enquanto isso, Mackenzie se apresenta para apoiar Binta e troca olhares cúmplices com Campbell. Jendal anuncia a Alika que o navio está se aproximando de Batanga, aproximando a princesa de um novo confronto com o governante. Em Barro Preto, Mirinho confronta Januário e conta a Graça sobre o namoro dele com Ana Maria. Januário, por sua vez, pede a mão da jovem em namoro para Graça. Manoel se declara para Rosa e enfrenta Fortunato, enquanto Nilo começa a cortejar Caetana. Kofí se une a José, que está disfarçado como Zambi, seguindo as ordens da rainha Menemi. Marta e Diógenes decidem preparar uma festa-surpresa de aniversário para Ritinha. Quarta-feira, 28/10 Alika enfrenta Jendal, que ataca os sentimentos dela por Tonho. Apesar das provocações, a princesa tenta manter sua posição diante do governante. Mirinho confidencia a Manoel seus planos de fuga, enquanto tenta se desvencilhar de Virgínia, que deseja fazer uma viagem de lua de mel. Dona Menina prevê o destino de Januário, e Carrapato pede que Geralda cozinhe para seu bando. Em outra frente, Belmira teme perder Ritinha, mas Viriato conforta a sobrinha. Maria Helena envia uma carta a Dôra, pedindo que a amiga interceda por ela junto a Manoel. Sebastião e Bartô, por sua vez, desconfiam do verdadeiro paradeiro de Maria Helena. Em Batanga, Alika finalmente chega ao reino e fica horrorizada ao ver as condições em que seu povo vive. Quinta-feira, 29/10 Ao chegar a Batanga, Alika reconhece José, disfarçado como Zambi entre os populares, e fica animada ao perceber a presença dele. Jendal, porém, ordena que Pascoal leve a princesa para a prisão. Gamba também se apresenta a Alika como um possível aliado. Pascoal informa a Jendal que Dumi fugiu da prisão com Kênia. Revoltado, o governante confronta Binta por ter enviado Kênia para trabalhar nas minas e, em seguida, humilha a ex-rainha. Em Barro Preto, Sebastião alerta Bartô sobre a presença de cangaceiros na cidade. O prefeito entra em desespero ao descobrir que o busto de Veneranda desapareceu. Belmira conta a Viriato que Geralda e Carrapato têm um relacionamento. Já Clodomiro demonstra interesse em comprar o engenho de Mirinho. No fim do capítulo, Jendal propõe um acordo a Alika. Sexta-feira, 30/10 Jendal apresenta uma proposta que coloca Alika diante de uma escolha difícil: ele sugere poupar a vida dela e a do filho que espera caso a princesa aceite se casar com ele. Oruka conversa com Chinua e afirma que um novo tempo chegará a Batanga. Leia Também 5 novelas brasileiras que ganharam versões em outros países 5 curiosidades surpreendentes sobre a novela turca Iludida Ele pede que o conselheiro guarde um pacote até o fim da guerra. José, ainda disfarçado como Zambi, também procura Chinua e pede que ele convença Alika a aceitar o acordo com Jendal. Binta ouve Jendal afirmar que pretende castigá-la. Para escapar, ela chantageia Campbell, que aceita ajudá-la a fugir. Ao descobrir a movimentação, Jendal jura vingança contra a ex-rainha. Em Barro Preto, Mirinho apresenta o engenho a Clodomiro, alimentando as expectativas de uma possível venda. Marta e Diógenes se surpreendem ao ver uma foto de Maria Helena tocando piano com Murilo. Miguel, por sua vez, pede perdão a Creusa. Pressionada pela ameaça contra o filho, Alika aceita se casar com Jendal. Sábado, 31/10 Alika confirma que aceitará o casamento com Jendal para proteger o filho que espera. O governante começa a preparar a apresentação da princesa ao povo como sua futura rainha, mas os planos são interrompidos por acontecimentos inesperados. Pascoal informa que Binta conseguiu fugir de Batanga com ajuda ligada aos ingleses. Jendal confronta Campbell e descobre que o britânico firmou acordos com a ex-rainha, aumentando a tensão entre eles. Enquanto isso, Menemi parte para Batanga com o objetivo de exigir a libertação de Alika. Tonho, Niara e Omar também chegam secretamente ao reino para se unir à resistência contra Jendal. Em Barro Preto, Sebastião é recebido de volta na pensão, e Mirinho comemora a perspectiva de enriquecer com a venda do engenho. Marta e Dôra se surpreendem ao encontrar, em uma revista, uma foto de Maria Helena ao lado do pianista Murilo. A imagem desperta novas dúvidas, e Fortunato decide ir atrás da ex-esposa. No reino, Jendal se prepara para apresentar Alika como sua futura rainha, mas Menemi surge e exige a libertação imediata da princesa. A chegada da rainha promete colocar em risco os planos do governante e mudar o rumo dos acontecimentos em Batanga. le="text-align: left;">Terça-feira, 27/10 Pascoal protege Binta e Campbell diante da população de Batanga. A situação se agrava quando Binta ordena que a guarda real abra fogo contra o povo, deixando Chinua desesperado. Enquanto isso, Mackenzie se apresenta para apoiar Binta e troca olhares cúmplices com Campbell. Jendal anuncia a Alika que o navio está se aproximando de Batanga, aproximando a princesa de um novo confronto com o governante. Em Barro Preto, Mirinho confronta Januário e conta a Graça sobre o namoro dele com Ana Maria. Januário, por sua vez, pede a mão da jovem em namoro para Graça. Manoel se declara para Rosa e enfrenta Fortunato, enquanto Nilo começa a cortejar Caetana. Kofí se une a José, que está disfarçado como Zambi, seguindo as ordens da rainha Menemi. Marta e Diógenes decidem preparar uma festa-surpresa de aniversário para Ritinha. Quarta-feira, 28/10 Alika enfrenta Jendal, que ataca os sentimentos dela por Tonho. Apesar das provocações, a princesa tenta manter sua posição diante do governante. Mirinho confidencia a Manoel seus planos de fuga, enquanto tenta se desvencilhar de Virgínia, que deseja fazer uma viagem de lua de mel. Dona Menina prevê o destino de Januário, e Carrapato pede que Geralda cozinhe para seu bando. Em outra frente, Belmira teme perder Ritinha, mas Viriato conforta a sobrinha. Maria Helena envia uma carta a Dôra, pedindo que a amiga interceda por ela junto a Manoel. Sebastião e Bartô, por sua vez, desconfiam do verdadeiro paradeiro de Maria Helena. Em Batanga, Alika finalmente chega ao reino e fica horrorizada ao ver as condições em que seu povo vive. Quinta-feira, 29/10 Ao chegar a Batanga, Alika reconhece José, disfarçado como Zambi entre os populares, e fica animada ao perceber a presença dele. Jendal, porém, ordena que Pascoal leve a princesa para a prisão. Gamba também se apresenta a Alika como um possível aliado. Pascoal informa a Jendal que Dumi fugiu da prisão com Kênia. Revoltado, o governante confronta Binta por ter enviado Kênia para trabalhar nas minas e, em seguida, humilha a ex-rainha. Em Barro Preto, Sebastião alerta Bartô sobre a presença de cangaceiros na cidade. O prefeito entra em desespero ao descobrir que o busto de Veneranda desapareceu. Belmira conta a Viriato que Geralda e Carrapato têm um relacionamento. Já Clodomiro demonstra interesse em comprar o engenho de Mirinho. No fim do capítulo, Jendal propõe um acordo a Alika. Sexta-feira, 30/10 Jendal apresenta uma proposta que coloca Alika diante de uma escolha difícil: ele sugere poupar a vida dela e a do filho que espera caso a princesa aceite se casar com ele. Oruka conversa com Chinua e afirma que um novo tempo chegará a Batanga. Leia Também 5 novelas brasileiras que ganharam versões em outros países 5 curiosidades surpreendentes sobre a novela turca Iludida Ele pede que o conselheiro guarde um pacote até o fim da guerra. José, ainda disfarçado como Zambi, também procura Chinua e pede que ele convença Alika a aceitar o acordo com Jendal. Binta ouve Jendal afirmar que pretende castigá-la. Para escapar, ela chantageia Campbell, que aceita ajudá-la a fugir. Ao descobrir a movimentação, Jendal jura vingança contra a ex-rainha. Em Barro Preto, Mirinho apresenta o engenho a Clodomiro, alimentando as expectativas de uma possível venda. Marta e Diógenes se surpreendem ao ver uma foto de Maria Helena tocando piano com Murilo. Miguel, por sua vez, pede perdão a Creusa. Pressionada pela ameaça contra o filho, Alika aceita se casar com Jendal. Sábado, 31/10 Alika confirma que aceitará o casamento com Jendal para proteger o filho que espera. O governante começa a preparar a apresentação da princesa ao povo como sua futura rainha, mas os planos são interrompidos por acontecimentos inesperados. Pascoal informa que Binta conseguiu fugir de Batanga com ajuda ligada aos ingleses. Jendal confronta Campbell e descobre que o britânico firmou acordos com a ex-rainha, aumentando a tensão entre eles. Enquanto isso, Menemi parte para Batanga com o objetivo de exigir a libertação de Alika. Tonho, Niara e Omar também chegam secretamente ao reino para se unir à resistência contra Jendal. Em Barro Preto, Sebastião é recebido de volta na pensão, e Mirinho comemora a perspectiva de enriquecer com a venda do engenho. Marta e Dôra se surpreendem ao encontrar, em uma revista, uma foto de Maria Helena ao lado do pianista Murilo. A imagem desperta novas dúvidas, e Fortunato decide ir atrás da ex-esposa. No reino, Jendal se prepara para apresentar Alika como sua futura rainha, mas Menemi surge e exige a libertação imediata da princesa. A chegada da rainha promete colocar em risco os planos do governante e mudar o rumo dos acontecimentos em Batanga.