Resumo de Iludida 26/10 a 30/10: Asya é alvo de notícia falsa sobre Sinan
Acompanhe as emoções de Iludida nesta semana, de 26/10 a 30/10, e veja como novas polêmicas e reviravoltas mudam tudo. Confira o resumo!
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A semana de Iludida, entre os dias 26 e 30 de outubro, será marcada por revelações familiares, crises amorosas e uma polêmica que ameaça a reputação da família de Derin.
Durante a inauguração da loja da jovem, Selçuk expõe um segredo envolvendo Haluk e provoca um escândalo.
Enquanto Gönül tenta conter as consequências da situação, Derin enfrenta novos problemas no casamento com Volkan, que continua demonstrando ciúmes da aproximação entre Asya e Sinan.
A médica também passa a ser alvo de uma notícia falsa sobre um suposto romance com Sinan, publicada no jornal da cidade. Paralelamente, a condição de saúde de Hicran preocupa Selçuk, que descobre que a mãe enfrenta uma doença grave.
Confira o resumo dos capítulos de Iludida de 26 a 30 de outubro
Segunda-feira, 26/10 — Capítulo 45
Volkan dorme no sofá da sala e, ao acordar, encontra Gönül, que o ameaça. Incomodado com a presença de Sinan na vida de Asya, ele confronta a ex-mulher e procura Bahar para tentar descobrir mais informações sobre o homem. Irritado, o arquiteto decide investigar o passado do amigo de Asya.
Faruk e Nazan aparecem de surpresa na casa da médica e entregam um bolo, deixando-a intrigada. Enquanto isso, Hicran liga para Haluk com uma proposta, e Selçuk segue o empresário, flagrando-o em uma conversa com a mãe. Nil conta a Asya que Haluk é pai de Selçuk.
Ao mesmo tempo, Gönül aconselha Derin diante do agravamento dos problemas no casamento da jovem. As mulheres da associação se reúnem, e Gönül entrega os convites para a inauguração da loja da filha.
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Selçuk provoca Haluk e Hicran, enquanto Sinan aparece na associação e anima as mulheres presentes. Asya liga para Sinan e combina um novo encontro. Volkan, por sua vez, conversa com Derin e tenta salvar o casamento.
Terça-feira, 27/10 — Capítulo 46
Gönül tenta entender por que Hicran reapareceu na vida de Haluk, enquanto Volkan conta a Bahar que Derin saiu de casa. Na associação, Selçuk procura Nil e relata que viu Haluk conversando com Hicran.
Sinan convida Asya para sua exposição, despertando ainda mais o ciúme de Turgay, que não consegue esconder o que sente pela médica. Derin decide voltar para casa com Volkan, mas Gönül continua sem conseguir perdoar o marido, e o clima familiar fica cada vez mais complicado.
Ali retorna do acampamento, enquanto a inauguração da loja de Derin reúne personagens envolvidos em diferentes conflitos. Selçuk aparece na festa e deixa Gönül e Haluk apreensivos. Asya também chega ao evento, acompanhada de Sinan, e Volkan demonstra seu incômodo com a presença dos dois.
Bahar descobre que não está na lista de convidados. Durante a festa, Melih, irmão de Gönül, fica encantado ao conhecê-la. Haluk pede a Volkan que fique de olho em Selçuk, enquanto Gönül percebe o interesse do irmão por Bahar.
Em meio à tensão, Volkan se tranca no banheiro com Asya e discute novamente com a ex-mulher. A situação deixa Derin profundamente abalada.
Quarta-feira, 28/10 — Capítulo 47
A inauguração da loja de Derin termina em um grande escândalo, colocando a família à beira do colapso. Depois do ocorrido, Haluk volta para casa, mas Gönül não permite que ele entre. Derin também cobra explicações do pai sobre a declaração feita por Selçuk durante o evento.
Abalada com a crise familiar, Derin pede que Volkan deixe o passado com Asya para trás e a ajude a enfrentar os problemas. Gönül, por sua vez, tenta evitar que o escândalo ganhe ainda mais repercussão e presenteia a dona do jornal da cidade.
Nil aparece na casa de Asya e desabafa sobre as atitudes impulsivas de Selçuk. Em outra conversa, Bahar e Asya falam sobre as dificuldades do divórcio e o impacto emocional do processo. Cavidan lê o jornal da cidade e comenta a situação com as demais integrantes da associação.
Preocupada com a aproximação entre Asya e Sinan, Gönül pede ao segurança que investigue o homem e sua relação com a médica.
Bahar leva Ali à casa de Volkan, e Melih aproveita a oportunidade para convidá-la para um café. Enquanto isso, Asya e Sinan ficam muito próximos, sem perceber que o assistente de Volkan fotografa o momento.
Quinta-feira, 29/10 — Capítulo 48
Preocupada com a situação da família, Derin insiste em fazer companhia a Gönül. Asya encontra Nazan e Faruk e começa a desconfiar de que está sendo vigiada pelo casal. Melih convida Bahar para um encontro, enquanto Demir desabafa com Ali sobre seus problemas e recebe conselhos do amigo.
No escritório, Gönül apresenta a Haluk suas exigências diante da nova composição familiar. Selçuk escuta Hicran contar a Nil que sofre de uma doença grave. A revelação aumenta a preocupação em torno da saúde da mãe, enquanto Volkan procura Selçuk e ouve verdades ditas pelo rapaz.
Gönül organiza um jantar em família, mas o encontro acaba tomado por ressentimentos e provocações. Em meio aos conflitos, Nil procura Asya em busca de apoio diante da delicada situação de Hicran.
O capítulo termina com uma nova complicação para a médica: Gönül entrega a Asya um exemplar do jornal que traz uma matéria sobre um suposto romance entre ela e Sinan. A publicação pode prejudicar a imagem da médica e intensificar os conflitos com Volkan.
Sexta-feira, 30/10 — Capítulo 49
Bahar liga para Asya e conta que finalmente conseguiu se divorciar. Durante a conversa, a médica fala sobre a notícia falsa publicada no jornal a respeito de sua relação com Sinan. Mais tarde, Asya também explica a situação a Ali.
Na escola, Ali passa por um constrangimento, e Demir sai em defesa do colega. Bahar conversa com a mãe sobre o divórcio, mas enfrenta dificuldades para ser compreendida. Enquanto isso, Cavidan vai à loja de Derin e questiona a jovem sobre Selçuk.
Gönül faz uma proposta a Selçuk, enquanto Haluk fica irritado com a rejeição de Demir. Em outro momento de tensão, Volkan e Asya discutem durante a consulta de Ali e acabam advertidos pela psicóloga, que chama a atenção dos dois para o comportamento diante do filho.
Sinan conta a Asya que alguém roubou as fotos de sua galeria, levantando uma nova preocupação. Para completar, Faruk e Nazan aparecem novamente na casa da médica, dessa vez levando biscoitos e conhecendo Ali. A visita deixa Asya profundamente desconfortável, aumentando suas suspeitas sobre as intenções do casal.