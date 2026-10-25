Resumo de Guerra das Rosas 26/10 a 30/10: Gülru aceita pedido de casamento de Ömer
Acompanhe as emoções de Guerra das Rosas nesta semana, de 26/10 a 30/10, e veja como grandes decisões e reviravoltas mudam tudo. Confira!
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A semana de Guerra das Rosas, entre os dias 26 e 30 de outubro, será marcada por mudanças na vida amorosa de Gülru, disputas com Gülfem e novos conflitos familiares.
Depois de acompanhar os passos da rival e descobrir que Ömer esteve no ateliê dela, Gülru recebe uma nova proposta de casamento do médico. Decidido a reconquistar seu amor, ele insiste em construir uma vida ao lado da protagonista, que acaba aceitando o pedido.
Enquanto o relacionamento dos dois ganha uma nova oportunidade, a rivalidade entre Gülru e Gülfem continua intensa.
A semana ainda reserva problemas para Mebrure, que retorna à mansão Hekimolu, e para Mert e Duygu, que tentam manter a academia aberta, mas não conseguem o apoio de Gülru.
Confira o resumo dos capítulos de Guerra das Rosas de 26 a 30 de outubro
Segunda-feira, 26/10 — Capítulo 161
Gülru acompanha de perto tudo o que acontece no ateliê de Gülfem e descobre que Ömer esteve no local. A informação chama a atenção da protagonista, que continua envolvida nos conflitos com a rival.
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Ao mesmo tempo, sua família tenta encontrar uma maneira de se beneficiar da herança. Os parentes pedem que Gülru consiga uma casa para eles, acrescentando mais uma preocupação à vida da jovem.
Terça-feira, 27/10 — Capítulo 162
Ömer está decidido a reconquistar o amor de Gülru. Convencido de que deseja passar o resto da vida ao lado dela, o médico faz novamente um pedido de casamento. Desta vez, Gülru aceita, abrindo caminho para uma nova etapa no relacionamento.
Enquanto o casal vive esse momento importante, evket retorna e leva Mebrure embora, provocando mudanças na situação da personagem.
Quarta-feira, 28/10 — Capítulo 163
Mebrure volta para a mansão Hekimolu, enquanto Taner demonstra estar determinado a fazer com que o pai enfrente as consequências de seus atos.
No conflito entre Gülru e Gülfem, a protagonista surpreende a rival ao revelar que foi ela quem comprou seu carro. A revelação deixa evidente que a disputa entre as duas continua longe de terminar.
Quinta-feira, 29/10 — Capítulo 164
Mert e Duygu estão determinados a manter a academia aberta e decidem pedir ajuda a Gülru. A protagonista, porém, recusa o pedido e demonstra não ter interesse em ajudá-los.
A negativa frustra os planos dos dois, que precisam buscar outras alternativas para tentar salvar o espaço.
Sexta-feira, 30/10 — Capítulo 165
O desfile de moda da Vega acontece e se torna um grande sucesso. Apesar do resultado positivo do evento, Gülru não consegue aproveitar plenamente a conquista e continua lidando com sentimentos que a impedem de ficar feliz.
Mesmo sem ter sido convidada, Gülfem aparece no desfile e tenta humilhar a rival. A presença inesperada da personagem transforma a ocasião em mais um momento de tensão entre as duas, mostrando que a rivalidade permanece forte mesmo diante das conquistas profissionais de Gülru.