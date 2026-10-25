Resumo de Guerra das Rosas 26/10 a 30/10: Gülru aceita pedido de casamento de Ömer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Acompanhe as emoções de Guerra das Rosas nesta semana, de 26/10 a 30/10, e veja como grandes decisões e reviravoltas mudam tudo. Confira!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A semana de Guerra das Rosas, entre os dias 26 e 30 de outubro, será marcada por mudanças na vida amorosa de Gülru, disputas com Gülfem e novos conflitos familiares.

Depois de acompanhar os passos da rival e descobrir que Ömer esteve no ateliê dela, Gülru recebe uma nova proposta de casamento do médico. Decidido a reconquistar seu amor, ele insiste em construir uma vida ao lado da protagonista, que acaba aceitando o pedido.

Enquanto o relacionamento dos dois ganha uma nova oportunidade, a rivalidade entre Gülru e Gülfem continua intensa.

A semana ainda reserva problemas para Mebrure, que retorna à mansão Hekimolu, e para Mert e Duygu, que tentam manter a academia aberta, mas não conseguem o apoio de Gülru.

Confira o resumo dos capítulos de Guerra das Rosas de 26 a 30 de outubro

Segunda-feira, 26/10 — Capítulo 161

Gülru acompanha de perto tudo o que acontece no ateliê de Gülfem e descobre que Ömer esteve no local. A informação chama a atenção da protagonista, que continua envolvida nos conflitos com a rival.

Ao mesmo tempo, sua família tenta encontrar uma maneira de se beneficiar da herança. Os parentes pedem que Gülru consiga uma casa para eles, acrescentando mais uma preocupação à vida da jovem.

Terça-feira, 27/10 — Capítulo 162

Ömer está decidido a reconquistar o amor de Gülru. Convencido de que deseja passar o resto da vida ao lado dela, o médico faz novamente um pedido de casamento. Desta vez, Gülru aceita, abrindo caminho para uma nova etapa no relacionamento.

Enquanto o casal vive esse momento importante, evket retorna e leva Mebrure embora, provocando mudanças na situação da personagem.

Quarta-feira, 28/10 — Capítulo 163

Mebrure volta para a mansão Hekimolu, enquanto Taner demonstra estar determinado a fazer com que o pai enfrente as consequências de seus atos.

No conflito entre Gülru e Gülfem, a protagonista surpreende a rival ao revelar que foi ela quem comprou seu carro. A revelação deixa evidente que a disputa entre as duas continua longe de terminar.

Quinta-feira, 29/10 — Capítulo 164

Mert e Duygu estão determinados a manter a academia aberta e decidem pedir ajuda a Gülru. A protagonista, porém, recusa o pedido e demonstra não ter interesse em ajudá-los.

A negativa frustra os planos dos dois, que precisam buscar outras alternativas para tentar salvar o espaço.

Sexta-feira, 30/10 — Capítulo 165

O desfile de moda da Vega acontece e se torna um grande sucesso. Apesar do resultado positivo do evento, Gülru não consegue aproveitar plenamente a conquista e continua lidando com sentimentos que a impedem de ficar feliz.

Mesmo sem ter sido convidada, Gülfem aparece no desfile e tenta humilhar a rival. A presença inesperada da personagem transforma a ocasião em mais um momento de tensão entre as duas, mostrando que a rivalidade permanece forte mesmo diante das conquistas profissionais de Gülru.

