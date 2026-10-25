Qual novela vai substituir Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo?
Descubra qual sucesso vai ser a próxima novela do vale a pena ver de novo no lugar de Avenida Brasil e saiba o que esperar da mudança. Confira!
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A TV Globo já tem uma forte candidata para ocupar a faixa do Vale a Pena Ver de Novo após o fim da reprise de Avenida Brasil.
Um remake muito querido, exibido originalmente em 2022, aparece como favorito para assumir a programação vespertina da emissora a partir de novembro de 2026.
Essa nova versão da novela marcou o público ao resgatar uma das histórias mais conhecidas da teledramaturgia brasileira. Com personagens que conquistaram os telespectadores, a trama é uma aposta para manter o interesse do público após o sucesso de Avenida Brasil.
Qual novela vai substituir Avenida Brasil?
O remake de Pantanal é apontado como favorito para ocupar a programação após Avenida Brasil. A produção foi exibida originalmente no horário das 21h, em 2022, e adaptou a história criada por Benedito Ruy Barbosa em 1990.
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A trama acompanha personagens como José Leôncio, Juma Marruá e Jove, cujas histórias envolvem relações familiares, paixões e tradições da região pantaneira.
Apesar da expectativa, a substituição e a data de estreia ainda precisam ser confirmadas oficialmente pela Globo.
Quais novelas foram avaliadas pela Globo?
Antes de considerar Pantanal como favorita, a emissora também teria avaliado outras produções para o Vale a Pena Ver de Novo. Entre os títulos mencionados estão:
- Páginas da Vida: drama familiar de Manoel Carlos, exibido em 2006.
- Amor à Vida: novela de Walcyr Carrasco que abordou conflitos familiares e segredos.
- Senhora do Destino: sucesso de Aguinaldo Silva, marcado pela rivalidade entre Maria do Carmo e Nazaré Tedesco.
- A Dona do Pedaço: trama de 2019 que acompanhou uma história de superação, rivalidades e reviravoltas.
A escolha de uma reprise leva em conta fatores como o apelo popular e o potencial de audiência.
Quando termina Avenida Brasil?
A reprise de Avenida Brasil deve dar lugar à próxima novela em novembro de 2026, segundo as informações sobre a possível substituição. A data exata do último capítulo e a estreia da sucessora dependem da programação oficial.
Exibida originalmente em 2012, Avenida Brasil acompanha a busca de Nina por vingança contra Carminha, que prejudicou sua vida na infância. A novela ficou marcada por reviravoltas e personagens que conquistaram o público.