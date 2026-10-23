Resumo de Iludida 23/10: Gönül faz exigências a Haluk após descoberta de herdeiro
Acompanhe as emoções de Iludida nesta sexta-feira, 23/10, e veja como novas descobertas mudam o rumo da história. Confira no resumo!
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No capítulo de Iludida desta sexta-feira (23), as tensões familiares ganham força após a descoberta de mais um herdeiro na família.
Gönül decide cobrar explicações de Haluk e também começa a investigar a relação entre Sinan e Asya, determinada a entender melhor a aproximação dos dois.
Enquanto isso, Volkan tenta reconstruir a relação com o filho, Ali, mas os conflitos do passado continuam interferindo na dinâmica familiar.
O episódio também reserva momentos delicados para Selçuk, que procura Asya em busca de informações sobre a saúde da mãe. A médica confirma que o estado de Hicran é muito sério e aconselha o rapaz a aproveitar o tempo ao lado dela.
Confira o resumo do capítulo 44 da novela turca Iludida
Gönül investiga Sinan e cobra explicações de Haluk
Preocupada com a imagem da família Gönlü, Gönül conversa com a editora de um jornal da cidade e pede que ela publique uma matéria para melhorar a reputação dos parentes.
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A iniciativa acontece em meio às repercussões do escândalo na inauguração da loja de Derin, assunto comentado por Cavidan e pelas demais mulheres da associação.
Além de tentar controlar os danos à imagem da família, Gönül decide investigar Sinan e sua relação com Asya. A aproximação entre os dois desperta sua atenção e passa a fazer parte de suas preocupações.
A descoberta de mais um herdeiro na família também muda o clima entre Gönül e Haluk. Diante da nova situação, ela faz exigências ao marido, aumentando a pressão sobre ele.
Volkan tenta se reaproximar de Ali
Volkan procura uma maneira de se aproximar novamente de Ali. O relacionamento entre pai e filho continua marcado pelos acontecimentos anteriores, e a tentativa de reconciliação surge enquanto outros conflitos familiares seguem em andamento.
Ali também demonstra solidariedade com Demir. O colega desabafa sobre a vergonha que os pais o fizeram passar, e Ali o aconselha, oferecendo apoio diante do momento difícil.
Selçuk recebe alerta de Asya sobre a saúde de Hicran
Selçuk procura Asya para entender melhor a doença da mãe. Durante a conversa, a médica confirma que o quadro de Hicran é muito sério e aconselha o rapaz a passar mais tempo ao lado dela.
A informação coloca Selçuk diante da gravidade da situação e reforça a importância de aproveitar os momentos com a mãe. Enquanto isso, Haluk e Hicran conversam sobre o comportamento agressivo de Selçuk, preocupação que continua presente na família.
Melih convida Bahar para um encontro
Em meio aos conflitos e às revelações do capítulo, Melih toma a iniciativa de convidar Bahar para um encontro.
O convite abre espaço para um novo desenvolvimento na relação dos dois, enquanto os demais personagens lidam com problemas familiares e pessoais.