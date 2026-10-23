Resumo de Avenida Brasil 23/10: Jorginho descobre plano de Max contra Débora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta sexta-feira, 23/10, e veja como novas descobertas movimentam a trama. Confira no resumo!

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No capítulo de Avenida Brasil desta sexta-feira (23), a disputa pelas fotos que podem comprometer Carminha ganha novos desdobramentos.

Jerônimo ouve Max dando instruções a Nilo e avisa Lucinda, que alerta Jorginho sobre os planos do vilão. Enquanto isso, Nilo e Tonelada vão até o local onde Débora está treinando e conseguem assustá-la para pegar as imagens que estão com ela.

Determinada a proteger as provas contra Carminha, Nina decide ir ao banco buscar as cópias das fotos que guardou. Acompanhada por Begônia, Betânia e Valdo, ela tenta garantir que o material continue em segurança.

Leleco e Muricy namoram escondidos na despensa, enquanto Darkson repreende Tessália por continuar chorando pelo ex-marido. Já Carminha discute com Max para conseguir dinheiro, e Verônica se envolve em um leilão.

Confira o resumo do capítulo 140 de Avenida Brasil



Jerônimo descobre plano de Max, e Lucinda alerta Jorginho

Jerônimo ouve Max dando instruções a Nilo e conta o que descobriu a Lucinda. Ao saber dos planos, ela avisa Jorginho, que tenta impedir que a situação prejudique Débora.

Enquanto isso, Nilo e Tonelada chegam ao local do treinamento de Débora e a assustam. Nilo consegue pegar as fotos que estavam com ela, frustrando os esforços para manter as imagens protegidas.

Jorginho tenta acalmar Débora, mas fica arrasado ao descobrir que Nilo conseguiu levar as fotos. A perda do material representa mais um obstáculo para quem tenta reunir provas contra Carminha.

Nina vai ao banco, mas Valdo foge com as fotos

Nina decide ir ao banco para buscar as cópias das fotos de Carminha. Begônia, Betânia e Valdo a acompanham durante a tentativa de recuperar o material. A situação, porém, toma um rumo inesperado quando Valdo pega as fotos que estão com Nina e foge.

A atitude deixa a protagonista em uma posição delicada, já que as imagens são importantes para seus planos contra Carminha. Enquanto isso, Carminha discute com Max para conseguir dinheiro, em mais um momento de tensão entre os dois.

Leleco e Muricy se encontram escondidos

Leleco e Muricy aproveitam um momento a sós para namorar na despensa. A situação muda quando Adauto chega à cozinha, e Janaína avisa Muricy e Leleco da presença dele.

Em outra frente, Darkson repreende Tessália por chorar pelo ex-marido, demonstrando sua insatisfação com a situação.

Verônica participa de leilão, e Cadinho recebe conselho

Verônica dá um lance em uma das peças que envia para leilão. Já Silas aconselha Cadinho a não se preocupar com dinheiro quando sair com Olenka, em uma conversa sobre os gastos do encontro.

