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Resumo de Iludida 22/10: Selçuk faz escândalo e expõe segredo de Haluk

Acompanhe as emoções de Iludida nesta quinta-feira (22) e veja como um escândalo inesperado traz grandes segredos à tona. Veja tudo!

Por Eduarda Barreto Publicado em 22/10/2026 às 5:00
Novela Iludida
Novela Iludida - Reprodução/Record

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No capítulo de Iludida desta quinta-feira (22), Selçuk provoca um escândalo na inauguração da loja de Derin ao revelar publicamente que é filho de Haluk.

A revelação promete abalar as relações entre os personagens, enquanto Gonul vai atrás de Hicran para cobrar explicações sobre sua ligação com o empresário.

Ao mesmo tempo, Volkan volta a discutir com Asya durante o evento de Derin, e Sinan se aproxima da médica, despertando ciúmes em Turgay. Já Melih conhece Bahar e demonstra interesse por ela, mas a aproximação não agrada a Gonul.

Confira o resumo do capítulo 43 da novela turca Iludida

Selçuk flagra Hicran com Haluk e provoca escândalo

Selçuk vê Hicran conversando com Haluk e fica revoltado com a situação. Mais tarde, durante a festa de lançamento da loja de Derin, ele aparece de surpresa e causa uma grande confusão ao revelar diante de todos que é filho do poderoso empresário.

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A revelação muda o clima do evento e deixa os convidados diante de um segredo familiar que vem à tona publicamente.

Gonul cobra explicações de Hicran

Após descobrir que Hicran esteve com Haluk, Gonul procura a mulher e exige explicações. A atitude aumenta a tensão entre as duas, enquanto a ligação entre Hicran e o empresário continua provocando conflitos.

Derin convida Sinan para a inauguração da loja

Sinan aparece na associação, onde encontra Derin. A jovem aproveita a ocasião para convidá-lo para a inauguração de sua loja.

Enquanto isso, Sinan também convida Asya para sua exposição. O gesto deixa Turgay com ciúmes, evidenciando o incômodo do médico com a aproximação entre os dois.

Volkan discute com Asya durante a festa de Derin

Durante o evento de lançamento da loja, Volkan se tranca no banheiro com Asya, e os dois voltam a discutir. O encontro mostra que os conflitos entre eles continuam sem solução, mesmo diante das tentativas de seguir em frente.

Mais tarde, Derin confronta Volkan, mas o arquiteto mente para a esposa, aumentando a desconfiança entre o casal.

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Melih conhece Bahar e desperta a desaprovação de Gonul

Melih conhece Bahar e fica bastante interessado nela. No entanto, Gonul não gosta nada dessa aproximação, indicando que o possível envolvimento entre os dois pode trazer novos conflitos.

Nil conversa com Asya sobre Selçuk

Nil aparece na casa de Asya, e as duas conversam sobre Selçuk. A visita abre espaço para que elas falem sobre os acontecimentos envolvendo o rapaz, que acaba de provocar uma grande repercussão ao revelar sua verdadeira ligação com Haluk.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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