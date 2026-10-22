Resumo de Avenida Brasil 22/10: Tufão defende Nina e enfrenta a família

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta quinta-feira (22/10) e veja como novos confrontos colocam a família à prova. Confira!

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No capítulo de Avenida Brasil desta quinta-feira (22), Begônia assume a culpa e livra Nina e Betânia das acusações, enquanto a protagonista enfrenta novas complicações em sua luta contra Carminha.

Mesmo diante das tentativas de Nina para fazê-lo ir embora, Tufão insiste em acompanhá-la até em casa e, ao retornar, repreende os familiares que criticam sua atitude.

Paralelamente, Valdo discute com Betânia por causa de Nina e toma uma atitude que pode colocar os planos da jovem em risco: ele vende para Carminha as fotos que ela havia deixado com a amiga.

Já no campo amoroso, Tessália beija Darkson na frente de Leleco, enquanto Muricy e Leleco também protagonizam um momento de aproximação.

Confira o resumo do capítulo 139 de Avenida Brasil

Begônia assume a culpa e livra Nina e Betânia das acusações

Begônia se declara culpada e assume a responsabilidade pelas acusações, livrando Nina e Betânia da situação. Enquanto isso, Nina tenta convencer Tufão a deixar a delegacia, mas ele insiste em acompanhá-la até em casa.

Ao retornar para sua residência, Tufão enfrenta a reprovação dos familiares por ter ido à delegacia ajudar Nina. O ex-jogador, porém, não aceita as críticas e repreende todos que tentam questionar sua decisão.

Nina alerta Jorginho sobre os planos de Carminha e Max

Nina conversa com Jorginho e comenta que Carminha e Max estão tentando fazer com que os dois se separem.

A jovem continua preocupada com as armações do casal e com as consequências que elas podem trazer para seu relacionamento. Mais tarde, Nina e Jorginho se unem para confortar Betânia diante dos problemas que ela enfrenta.

Valdo discute com Betânia e vende fotos para Carminha

Valdo discute com Betânia por causa de Nina. O conflito se intensifica quando ele decide vender para Carminha as fotos que Nina havia deixado com a amiga.

A atitude representa uma ameaça aos planos da protagonista, já que Carminha pode usar as imagens para tentar prejudicá-la.

Muricy e Leleco se beijam, mas Tessália surpreende o ex

Muricy e Leleco se beijam, protagonizando um momento de aproximação. Ao mesmo tempo, Tessália e Darkson se arrumam para sair.

Durante os acontecimentos, Tessália beija Darkson na frente de Leleco, surpreendendo o ex e movimentando as relações amorosas da trama.

Cadinho pede para ir ao baile charme

Cadinho pede para ir ao baile charme e acaba chamando a atenção durante o evento. Olenka elogia sua performance na pista de dança, destacando o desempenho do personagem no local.

Enquanto isso, Verônica e Noêmia começam a pensar em alternativas de trabalho, tentando encontrar novos caminhos para suas vidas.

Alexia é despejada e vai morar com Verônica

Depois de ser despejada, Alexia se muda para a casa de Verônica. A mudança altera a rotina da personagem e aproxima as duas, enquanto Verônica e Noêmia também refletem sobre as possibilidades profissionais que têm pela frente.

