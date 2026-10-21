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Resumo de Iludida 21/10: Volkan descobre que Asya viajou com Sinan e sente ciúmes

Acompanhe as emoções de Iludida nesta quarta-feira (21) e veja como sentimentos do passado voltam a agitar os personagens. Veja tudo!

Por Eduarda Barreto Publicado em 21/10/2026 às 5:00
Novela Iludida
Novela Iludida - Reprodução/Record

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No capítulo de Iludida desta quarta-feira (21), Volkan continua demonstrando que não superou Asya, mesmo estando ao lado de Derin.

Enquanto a médica aceita um convite de Sinan para viajar a Istambul, o ex-marido tenta descobrir mais detalhes sobre a aproximação entre os dois e fica surpreso ao saber que Asya não passou a noite anterior com Turgay, como imaginava.

O episódio também traz novos conflitos na família de Haluk. Sem conseguir se entender com Gönül, ele tenta conversar com a esposa, mas é rejeitado.

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Ao mesmo tempo, Nil oferece ajuda a Hicran e revela a Asya uma informação capaz de mudar a forma como ela enxerga os acontecimentos: Haluk é o pai de Selçuk.

Confira o resumo do capítulo 42 da novela turca Iludida

Volkan sente ciúmes ao descobrir viagem de Asya

Durante um jantar com Derin, Volkan se perde em pensamentos e fantasia com Asya, mostrando que ainda está preso ao passado. A situação fica mais complicada quando ele descobre que não foi com Turgay que a ex-mulher jantou na noite anterior.

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As suspeitas aumentam quando Volkan vê a moto de Sinan estacionada na porta da casa de Asya. Ao descobrir que os dois viajaram juntos para Istambul, ele passa a questionar Bahar sobre a relação entre a médica e o homem.

Mais tarde, Volkan chega em casa machucado e encontra um bilhete deixado por Derin, acrescentando mais um elemento de tensão à situação.

Asya conta a Bahar sobre passeio com Sinan

Asya conversa com Bahar e conta detalhes do passeio com Sinan. Enquanto isso, a médica recebe uma visita inesperada: Faruk e Nasan aparecem em sua casa com um bolo.

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O gesto deixa Asya intrigada, sem que ela saiba imediatamente o que motivou a visita. A chegada dos dois acrescenta um novo mistério ao episódio.

Haluk tenta falar com Gönül, e Nil revela segredo a Asya

Haluk tenta conversar com Gönül, mas ela não demonstra interesse em ouvir o marido e evita qualquer aproximação. Em outra frente, Nil oferece ajuda a Hicran.

A principal revelação do capítulo acontece quando Nil conta a Asya que Haluk é o pai de Selçuk. A informação promete trazer consequências para os envolvidos e pode mudar os rumos dos conflitos familiares.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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