Resumo de Iludida 21/10: Volkan descobre que Asya viajou com Sinan e sente ciúmes
Acompanhe as emoções de Iludida nesta quarta-feira (21) e veja como sentimentos do passado voltam a agitar os personagens. Veja tudo!
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
No capítulo de Iludida desta quarta-feira (21), Volkan continua demonstrando que não superou Asya, mesmo estando ao lado de Derin.
Enquanto a médica aceita um convite de Sinan para viajar a Istambul, o ex-marido tenta descobrir mais detalhes sobre a aproximação entre os dois e fica surpreso ao saber que Asya não passou a noite anterior com Turgay, como imaginava.
O episódio também traz novos conflitos na família de Haluk. Sem conseguir se entender com Gönül, ele tenta conversar com a esposa, mas é rejeitado.
Ao mesmo tempo, Nil oferece ajuda a Hicran e revela a Asya uma informação capaz de mudar a forma como ela enxerga os acontecimentos: Haluk é o pai de Selçuk.
Confira o resumo do capítulo 42 da novela turca Iludida
Volkan sente ciúmes ao descobrir viagem de Asya
Durante um jantar com Derin, Volkan se perde em pensamentos e fantasia com Asya, mostrando que ainda está preso ao passado. A situação fica mais complicada quando ele descobre que não foi com Turgay que a ex-mulher jantou na noite anterior.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
As suspeitas aumentam quando Volkan vê a moto de Sinan estacionada na porta da casa de Asya. Ao descobrir que os dois viajaram juntos para Istambul, ele passa a questionar Bahar sobre a relação entre a médica e o homem.
Mais tarde, Volkan chega em casa machucado e encontra um bilhete deixado por Derin, acrescentando mais um elemento de tensão à situação.
Asya conta a Bahar sobre passeio com Sinan
Asya conversa com Bahar e conta detalhes do passeio com Sinan. Enquanto isso, a médica recebe uma visita inesperada: Faruk e Nasan aparecem em sua casa com um bolo.
O gesto deixa Asya intrigada, sem que ela saiba imediatamente o que motivou a visita. A chegada dos dois acrescenta um novo mistério ao episódio.
Haluk tenta falar com Gönül, e Nil revela segredo a Asya
Haluk tenta conversar com Gönül, mas ela não demonstra interesse em ouvir o marido e evita qualquer aproximação. Em outra frente, Nil oferece ajuda a Hicran.
A principal revelação do capítulo acontece quando Nil conta a Asya que Haluk é o pai de Selçuk. A informação promete trazer consequências para os envolvidos e pode mudar os rumos dos conflitos familiares.