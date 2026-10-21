Resumo de Avenida Brasil 21/10: Nina é incriminada por Max durante festa de despedida
Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta quarta-feira (20) e veja como novas armações colocam os planos em risco. Confira tudo!
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O capítulo de Avenida Brasil desta quarta-feira, 21 de outubro, será marcado por uma armadilha que coloca Nina em uma situação delicada. Durante a festa de despedida de Begônia, a polícia invade o local e prende Nina, Betânia e a irmã da cozinheira.
Por trás da confusão está Max, que paga Vitinho para colocar um pacote na bolsa de Nina e tenta incriminá-la por crimes que envolvem o sequestro de Carminha e o assalto à mansão.
A situação se complica quando Max encontra fotos comprometedoras em uma mala de Begônia, enquanto Carminha usa o celular de Nina para enviar uma mensagem a Tufão.
Ao saber que a cozinheira está na delegacia, o ex-jogador pede para falar com ela, mas Jorginho se esconde ao perceber a chegada do pai. Mesmo diante das acusações, Begônia afirma que ajudará Nina a escapar da prisão.
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Confira o resumo do capítulo 139 de Avenida Brasil
Max arma contra Nina, e a polícia invade a festa
Durante a festa de despedida de Begônia, Max coloca em prática um plano para prejudicar Nina. Ele paga Vitinho para colocar um pacote na bolsa da cozinheira, provocando a chegada da polícia ao evento. Nina, Betânia e Begônia acabam presas.
Em meio à confusão, Max encontra as fotos comprometedoras na mala de Begônia. O vilão também tenta atribuir a Nina a responsabilidade pelo sequestro de Carminha e pelo assalto à mansão. Janaína percebe a movimentação e o repreende com o olhar.
Tufão procura Nina na delegacia, e Jorginho se esconde
Carminha usa o celular de Nina para enviar uma mensagem a Tufão, que vai à delegacia e pede para conversar com a cozinheira. Ao perceber a chegada do pai, Jorginho se esconde para não ser visto por ele.
Mesmo diante da prisão e das acusações, Begônia afirma que fará o possível para ajudar Nina a se livrar da cadeia. A situação, porém, continua complicada, já que Max tenta colocar a cozinheira no centro das acusações.
Carminha oferece dinheiro a Valdo para obter informações
Carminha oferece dinheiro a Valdo em troca de informações sobre Nina. A proposta mostra que a vilã continua tentando descobrir os passos da rival e encontrar maneiras de prejudicá-la.
Enquanto isso, Verônica, Noêmia e Alexia chegam ao Divino e encontram Cadinho jogando bola na pracinha. O empresário tenta convencê-las a morar com ele no bairro, mas as três recusam a ideia.
Adauto também conversa com Tessália e pergunta por que ela se separou de Leleco. Em outra frente, Diógenes anuncia que vai se casar com Dolores.