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Resumo de Avenida Brasil 21/10: Nina é incriminada por Max durante festa de despedida

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta quarta-feira (20) e veja como novas armações colocam os planos em risco. Confira tudo!

Por Eduarda Barreto Publicado em 21/10/2026 às 6:00
Novela Avenida Brasil
Novela Avenida Brasil - Reprodução/Globo

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O capítulo de Avenida Brasil desta quarta-feira, 21 de outubro, será marcado por uma armadilha que coloca Nina em uma situação delicada. Durante a festa de despedida de Begônia, a polícia invade o local e prende Nina, Betânia e a irmã da cozinheira.

Por trás da confusão está Max, que paga Vitinho para colocar um pacote na bolsa de Nina e tenta incriminá-la por crimes que envolvem o sequestro de Carminha e o assalto à mansão.

A situação se complica quando Max encontra fotos comprometedoras em uma mala de Begônia, enquanto Carminha usa o celular de Nina para enviar uma mensagem a Tufão.

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Ao saber que a cozinheira está na delegacia, o ex-jogador pede para falar com ela, mas Jorginho se esconde ao perceber a chegada do pai. Mesmo diante das acusações, Begônia afirma que ajudará Nina a escapar da prisão.

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Confira o resumo do capítulo 139 de Avenida Brasil

Max arma contra Nina, e a polícia invade a festa

Durante a festa de despedida de Begônia, Max coloca em prática um plano para prejudicar Nina. Ele paga Vitinho para colocar um pacote na bolsa da cozinheira, provocando a chegada da polícia ao evento. Nina, Betânia e Begônia acabam presas.

Em meio à confusão, Max encontra as fotos comprometedoras na mala de Begônia. O vilão também tenta atribuir a Nina a responsabilidade pelo sequestro de Carminha e pelo assalto à mansão. Janaína percebe a movimentação e o repreende com o olhar.

Tufão procura Nina na delegacia, e Jorginho se esconde

Carminha usa o celular de Nina para enviar uma mensagem a Tufão, que vai à delegacia e pede para conversar com a cozinheira. Ao perceber a chegada do pai, Jorginho se esconde para não ser visto por ele.

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Mesmo diante da prisão e das acusações, Begônia afirma que fará o possível para ajudar Nina a se livrar da cadeia. A situação, porém, continua complicada, já que Max tenta colocar a cozinheira no centro das acusações.

Carminha oferece dinheiro a Valdo para obter informações

Carminha oferece dinheiro a Valdo em troca de informações sobre Nina. A proposta mostra que a vilã continua tentando descobrir os passos da rival e encontrar maneiras de prejudicá-la.

Enquanto isso, Verônica, Noêmia e Alexia chegam ao Divino e encontram Cadinho jogando bola na pracinha. O empresário tenta convencê-las a morar com ele no bairro, mas as três recusam a ideia.

Adauto também conversa com Tessália e pergunta por que ela se separou de Leleco. Em outra frente, Diógenes anuncia que vai se casar com Dolores.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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