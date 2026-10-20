Resumo de Iludida 20/10: Reportagem sobre Volkan deixa Gönul em choque
Acompanhe as emoções de Iludida nesta terça-feira (20) e veja como novas revelações geram grande tensão entre as famílias. Confira!
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No capítulo de Iludida desta terça-feira, 20 de outubro, os segredos do passado ameaçam abalar ainda mais as relações entre os personagens.
Uma reportagem sobre o período em que Volkan viveu nos Estados Unidos chega às mãos de Bahar e deixa Gönul em choque.
A notícia também provoca uma discussão entre Derin e o marido, que perde a paciência ao ser questionado e acaba recorrendo à sogra em busca de ajuda.
Enquanto Volkan tenta se reaproximar de Ali, pedindo desculpas ao filho, Selçuk decide revelar toda a verdade para Nil. Além disso, Asya é surpreendida pela chegada de um grande amigo do passado, enquanto Bahar e Ali aproveitam um passeio por Istambul.
Confira o resumo do capítulo 41 da novela turca Iludida
Reportagem sobre Volkan deixa Gönul em choque
Bahar encontra uma matéria sobre o período em que Volkan viveu nos Estados Unidos e decide mostrá-la a Gönul. A mulher fica chocada com o conteúdo, mas tenta disfarçar a reação. Derin também tem acesso à reportagem e cobra explicações do marido.
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Irritado com os questionamentos, Volkan grita com Derin. Desesperado diante da situação, o arquiteto procura a sogra e pede ajuda, tentando encontrar uma saída para o problema.
Hicran revela a verdade sobre Selçuk
Selçuk encontra Nil e decide contar toda a verdade para ela. Enquanto isso, Hicran recebe Haluk no hotel por meio de uma mensagem que deixa para ele e, depois, procura Gönul para revelar o que sabe sobre o passado de Selçuk.
A revelação provoca uma crise séria entre Haluk e a esposa, que precisam lidar com as consequências do segredo. A situação ameaça aumentar ainda mais a tensão dentro da família.
Volkan tenta se reconciliar com Ali
Depois dos conflitos recentes, Volkan procura Ali e pede desculpas ao filho, na tentativa de reconstruir a relação entre os dois. Enquanto isso, Bahar e Ali aproveitam um passeio por Istambul.
Asya também tem uma surpresa: a chegada de um grande amigo do passado promete movimentar sua vida e abrir espaço para novos acontecimentos.