Resumo de Avenida Brasil 20/10: Jorginho tenta desmascarar Carminha com fotos comprometedoras
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No capítulo de Avenida Brasil desta terça-feira, 20 de outubro, Nina e Jorginho continuam tentando reunir provas para desmascarar Carminha e Max.
Enquanto a cozinheira pede a Betânia que esconda cópias de fotos comprometedoras, Jorginho decide entregar parte do material a Débora. A movimentação, porém, não passa despercebida: Valdo vê Betânia escondendo um envelope e pode colocar os planos do grupo em risco.
Ao mesmo tempo, Nina enfrenta dificuldades para se aproximar de Tufão, já que Ágata impede uma conversa entre os dois. Jorginho também impõe limites à noiva e exige que ela não tente se aproximar nem do pai nem da irmã.
O capítulo ainda traz novos conflitos no Divino. Leleco discute com Darkson por causa de Tessália, enquanto Verônica descobre que Cadinho está no bairro e combina um encontro com Noêmia e Alexia.
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Confira o resumo do capítulo 138 de Avenida Brasil
Jorginho entrega fotos de Carminha e Max a Débora
Nina pede a Betânia que guarde as cópias das fotos que podem comprometer Carminha. Jorginho também decide agir e leva parte do material para Débora, em uma tentativa de avançar no plano de expor os segredos da vilã.
A movimentação chama a atenção de Valdo, que vê Betânia escondendo o envelope com as fotografias. Durante a festa de despedida de Begônia, a presença do rapaz pode representar um risco para quem tenta proteger as provas.
Jorginho impõe limites a Nina, e Ágata afasta Tufão
Jorginho exige que Nina não tente se aproximar de Ágata e Tufão. Enquanto isso, Leleco avisa ao ex-jogador que a cozinheira está na pracinha do Divino. Tufão tenta falar com Nina, mas Ágata impede a aproximação.
Nina também conta a Jorginho que pretende organizar uma festa de despedida para Begônia. Betânia convida Valdo para a comemoração, mas ele se revolta com o convite. Na mansão, Muricy e Ivana falam mal de Nina, e Tufão repreende as duas por suas críticas à cozinheira.
Max esconde dinheiro roubado, e Verônica procura Cadinho
Max se recusa a contar a Carminha onde guardou o dinheiro que roubou, aumentando a desconfiança entre os dois. A atitude pode complicar os planos do casal, que tenta manter o controle da situação.
Enquanto isso, Verônica descobre que Cadinho está no Divino e combina com Noêmia e Alexia de encontrá-lo. Já Leleco discute com Darkson por causa de Tessália, mostrando que a separação continua provocando conflitos