Resumo de Avenida Brasil 20/10: Jorginho tenta desmascarar Carminha com fotos comprometedoras

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta terça-feira (20) e veja como novas tentativas de revelação agitam a trama. Confira agora!

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No capítulo de Avenida Brasil desta terça-feira, 20 de outubro, Nina e Jorginho continuam tentando reunir provas para desmascarar Carminha e Max.

Enquanto a cozinheira pede a Betânia que esconda cópias de fotos comprometedoras, Jorginho decide entregar parte do material a Débora. A movimentação, porém, não passa despercebida: Valdo vê Betânia escondendo um envelope e pode colocar os planos do grupo em risco.

Ao mesmo tempo, Nina enfrenta dificuldades para se aproximar de Tufão, já que Ágata impede uma conversa entre os dois. Jorginho também impõe limites à noiva e exige que ela não tente se aproximar nem do pai nem da irmã.

O capítulo ainda traz novos conflitos no Divino. Leleco discute com Darkson por causa de Tessália, enquanto Verônica descobre que Cadinho está no bairro e combina um encontro com Noêmia e Alexia.

Confira o resumo do capítulo 138 de Avenida Brasil

Jorginho entrega fotos de Carminha e Max a Débora

Nina pede a Betânia que guarde as cópias das fotos que podem comprometer Carminha. Jorginho também decide agir e leva parte do material para Débora, em uma tentativa de avançar no plano de expor os segredos da vilã.

A movimentação chama a atenção de Valdo, que vê Betânia escondendo o envelope com as fotografias. Durante a festa de despedida de Begônia, a presença do rapaz pode representar um risco para quem tenta proteger as provas.

Jorginho impõe limites a Nina, e Ágata afasta Tufão

Jorginho exige que Nina não tente se aproximar de Ágata e Tufão. Enquanto isso, Leleco avisa ao ex-jogador que a cozinheira está na pracinha do Divino. Tufão tenta falar com Nina, mas Ágata impede a aproximação.

Nina também conta a Jorginho que pretende organizar uma festa de despedida para Begônia. Betânia convida Valdo para a comemoração, mas ele se revolta com o convite. Na mansão, Muricy e Ivana falam mal de Nina, e Tufão repreende as duas por suas críticas à cozinheira.

Max esconde dinheiro roubado, e Verônica procura Cadinho

Max se recusa a contar a Carminha onde guardou o dinheiro que roubou, aumentando a desconfiança entre os dois. A atitude pode complicar os planos do casal, que tenta manter o controle da situação.

Enquanto isso, Verônica descobre que Cadinho está no Divino e combina com Noêmia e Alexia de encontrá-lo. Já Leleco discute com Darkson por causa de Tessália, mostrando que a separação continua provocando conflitos

