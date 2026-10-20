fechar
Novela | Notícia

Resumo de Avenida Brasil 20/10: Jorginho tenta desmascarar Carminha com fotos comprometedoras

Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta terça-feira (20) e veja como novas tentativas de revelação agitam a trama. Confira agora!

Por Eduarda Barreto Publicado em 20/10/2026 às 10:57
Novela Avenida Brasil
Novela Avenida Brasil - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

No capítulo de Avenida Brasil desta terça-feira, 20 de outubro, Nina e Jorginho continuam tentando reunir provas para desmascarar Carminha e Max.

Enquanto a cozinheira pede a Betânia que esconda cópias de fotos comprometedoras, Jorginho decide entregar parte do material a Débora. A movimentação, porém, não passa despercebida: Valdo vê Betânia escondendo um envelope e pode colocar os planos do grupo em risco.

Ao mesmo tempo, Nina enfrenta dificuldades para se aproximar de Tufão, já que Ágata impede uma conversa entre os dois. Jorginho também impõe limites à noiva e exige que ela não tente se aproximar nem do pai nem da irmã.

Leia Também

O capítulo ainda traz novos conflitos no Divino. Leleco discute com Darkson por causa de Tessália, enquanto Verônica descobre que Cadinho está no bairro e combina um encontro com Noêmia e Alexia.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Confira o resumo do capítulo 138 de Avenida Brasil

Jorginho entrega fotos de Carminha e Max a Débora

Nina pede a Betânia que guarde as cópias das fotos que podem comprometer Carminha. Jorginho também decide agir e leva parte do material para Débora, em uma tentativa de avançar no plano de expor os segredos da vilã.

A movimentação chama a atenção de Valdo, que vê Betânia escondendo o envelope com as fotografias. Durante a festa de despedida de Begônia, a presença do rapaz pode representar um risco para quem tenta proteger as provas.

Jorginho impõe limites a Nina, e Ágata afasta Tufão

Jorginho exige que Nina não tente se aproximar de Ágata e Tufão. Enquanto isso, Leleco avisa ao ex-jogador que a cozinheira está na pracinha do Divino. Tufão tenta falar com Nina, mas Ágata impede a aproximação.

Leia Também

Nina também conta a Jorginho que pretende organizar uma festa de despedida para Begônia. Betânia convida Valdo para a comemoração, mas ele se revolta com o convite. Na mansão, Muricy e Ivana falam mal de Nina, e Tufão repreende as duas por suas críticas à cozinheira.

Max esconde dinheiro roubado, e Verônica procura Cadinho

Max se recusa a contar a Carminha onde guardou o dinheiro que roubou, aumentando a desconfiança entre os dois. A atitude pode complicar os planos do casal, que tenta manter o controle da situação.

Enquanto isso, Verônica descobre que Cadinho está no Divino e combina com Noêmia e Alexia de encontrá-lo. Já Leleco discute com Darkson por causa de Tessália, mostrando que a separação continua provocando conflitos

Leia também

Resumo de Iludida 20/10: Reportagem sobre Volkan deixa Gönul em choque
resumo novela turca

Resumo de Iludida 20/10: Reportagem sobre Volkan deixa Gönul em choque
Resumo de Iludida 19/10: Derin expõe passado secreto de Asya na novela turca
resumo novela turca

Resumo de Iludida 19/10: Derin expõe passado secreto de Asya na novela turca

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto