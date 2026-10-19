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Resumo Quem Ama Cuida 19/10 a 24/10: Adriana é absolvida, e Pilar recebe ameaça de expulsão

Acompanhe as emoções de Quem Ama Cuida de 19/10 a 24/10 e veja como grandes reviravoltas e ameaças movimentam a trama. Confira no resumo!

Por Eduarda Barreto Publicado em 19/10/2026 às 16:39
Novela Quem Ama Cuida
Novela Quem Ama Cuida - Reprodução/Globo

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A semana de Quem Ama Cuida, entre os dias 19 e 24 de outubro, será marcada pela absolvição de Adriana, por revelações sobre a morte de Arthur e pela descoberta de fraudes na administração da joalheria.

Enquanto Heitor decide investigar quem matou o pai e anuncia que ficará na casa da família, Pilar teme que as novas apurações revelem segredos capazes de comprometer sua posição.

A auditoria realizada na empresa aponta irregularidades na gestão de Ingrid e Ulisses, e a investigação ganha novos contornos quando Ulisses confessa ter desviado dinheiro da joalheria.

Ao mesmo tempo, Pedro consegue apoio para a revisão criminal de Adriana, que acaba inocentada. Livre das restrições judiciais, ela passa a enfrentar Pilar de maneira direta e deixa claro que não pretende mais aceitar as atitudes da rival.

Confira o resumo completo dessa semana em Quem Ama Cuida

Segunda-feira, 19/10

Adriana afirma que estará ao lado de Heitor, enquanto Mau Mau tenta despistar Felipe quando o rapaz demonstra interesse em conhecer sua família.

Rafael conta a Ingrid que Andréa está decidida a não reatar o relacionamento com ele, e Fernando desabafa com Edvaldo sobre seus problemas.

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Em outra frente, André revela a Pedro e Adriana o que descobriu sobre Diná. Brigitte, por sua vez, decide sair de casa, dando início a mais uma mudança nas relações familiares.

Terça-feira, 20/10

Heitor visita o túmulo de Arthur e promete descobrir quem matou o pai. Depois, Adriana anuncia que ele participará da reunião com a família Brandão sobre a auditoria. Durante o encontro, Heitor comunica que pretende investigar o assassinato, deixando Pilar apavorada.

Adriana apresenta o resultado da auditoria, que aponta indícios de fraude na gestão de Ingrid e Ulisses. A revelação aumenta a tensão entre os familiares e abre caminho para novas investigações sobre o dinheiro da joalheria.

Enquanto isso, Mau Mau e Felipe quase se beijam. Silvana também provoca um constrangimento ao acusar Fábia, diante da família, de ter tido um caso com Arthur.

Quarta-feira, 21/10

César encontra o laudo relacionado ao caso de seu pai e descobre que ele era inocente. A revelação pode mudar a maneira como ele enxerga os acontecimentos do passado.

Pilar reage mal quando Heitor afirma que ficará em sua casa, demonstrando preocupação com a presença do sobrinho e com a investigação que ele pretende conduzir.

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Enquanto isso, Adriana encerra a reunião sobre a auditoria e promete identificar os responsáveis pelos desvios apontados no relatório.

Quinta-feira, 22/10

Rafael e Ingrid temem que Heitor tome tudo o que pertence a eles. O rapaz, por sua vez, afirma que deseja descobrir quem foi responsável pelo desvio de dinheiro da joalheria. Ademir avisa a Pilar que Adriana tem chances de ser considerada inocente, aumentando a preocupação da rival.

Mau Mau conta a Adriana que precisará revelar a Felipe que é seu irmão. Já Ulisses anuncia a Fábia que entrará com um pedido de divórcio litigioso. Pilar tenta levantar suspeitas contra Heitor e insinua que o sobrinho também pode estar envolvido na morte do próprio pai.

Rosa pede a Joel que faça uma cópia do caderno de receitas de Francesca. Brigitte estranha ao ver Iuri e Lyris juntos, até que Nicolau revela que Iuri é seu primo. Ademir também conta a Fábia que já sabia do caso dela com Arthur.

A situação da joalheria ganha um novo desdobramento quando Ulisses confessa a Lyris que foi ele quem desviou dinheiro da empresa. Enquanto isso, Pedro consegue apoio unânime dos desembargadores para a revisão criminal, e Adriana é absolvida.

Sexta-feira, 23/10 — Novela não será exibida

A novela Quem Ama Cuida não será exibida nesta sexta-feira, 23 de outubro.

Sábado, 24/10

Adriana e a família comemoram o resultado da revisão criminal. Pilar, porém, fica furiosa quando Diná lhe comunica que Adriana foi absolvida. Edvaldo declara seu amor a Tilde, enquanto César fica apreensivo com a reação de Rafael ao ouvir sua opinião sobre a inocência de Adriana.

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Fernando também desabafa com Ivana e admite que está sendo difícil esconder quem realmente é para agradar Diná. Elenice enfrenta Tom e decide visitar Adriana.

Livre da condicional, a protagonista avisa a Pilar que ela será expulsa do apartamento de Arthur e deixa claro que não está mais submetida às restrições judiciais. O confronto entre as duas se intensifica, e Adriana dá um tapa na cara de Pilar.

A semana termina com Adriana em uma nova posição após a absolvição, enquanto as revelações sobre a morte de Arthur e as fraudes na joalheria continuam ameaçando os segredos da família Brandão.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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