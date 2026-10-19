Resumo de Por Você 19/10 a 24/10: Peixe se alia a Vanessa e ameaça a relação de Bela com os irmãos

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Acompanhe os próximos capítulos de Por Você de 19/10 a 24/10 e veja como novas alianças e ameaças movimentam o rumo da trama. Veja!

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A semana de Por Você, entre os dias 19 e 24 de outubro, será marcada pelo fim do relacionamento de Bela e Lucas, pela disputa de Peixe pela guarda dos irmãos e por suspeitas de irregularidades no Hospital Luz.

Depois de tentar uma reconciliação com Lucas, Bela decide cancelar uma viagem por causa de Samuca, mas a situação acaba levando ao término do namoro.



Enquanto enfrenta a separação, ela também precisa lidar com a decisão de Peixe de recorrer à Justiça para conseguir a guarda das crianças.

O conflito ganha novos contornos quando Vanessa contrata Peixe para trabalhar no hospital e se coloca à disposição dos interesses do rapaz.

Confira o resumo completo de Por Você dessa semana

Segunda-feira, 19/10

Bela explica a Lucas que Gabriel está esperando por Peixe, enquanto Gabriel tenta convencê-lo de que Bela não é sua inimiga. Lucas procura se acertar com a namorada e a convida para viajar. Aconselhada por Iara, ela decide aceitar, mas os planos mudam quando Samuca fica doente.

Bela desiste da viagem, e os dois acabam terminando o relacionamento. Enquanto isso, Clemente impede que Próspero e Melinda fiquem juntos, deixando a jovem irritada com a disputa entre os dois. Leandra reafirma seu amor por Vitor, e Bela leva Glorinha ao salão de sua trancista.

Sílvia também sugere a Hanna a criação de uma turma social de dança na academia de balé. No hospital, Gabriel desconfia que Junqueira esteja tentando aplicar um golpe na instituição.

Peixe surpreende Vanessa ao perguntar sobre a possibilidade de conseguir um emprego no local. Já Manoel conversa com Pérola sobre sua vida amorosa e sobre Francisco, seu filho.

Terça-feira, 20/10

Pérola afirma a Manoel que vai ajudá-lo a reconquistar o amor de Francisco. Enquanto Bela e Lucas sofrem com a separação, chega o aniversário de Peixe. A comemoração reúne os personagens, mas também se torna o cenário de uma revelação importante.

Bela confronta as novas diretrizes de Vanessa para seu trabalho. Em outra frente, Kátia pede ajuda a Guto para descobrir se o namorado, Vanderlei, está traindo-a. Durante os preparativos para a festa, Dalila se declara ao namorado, enquanto Kátia e Guto se beijam.

Vanessa pede ao advogado Diniz que envie uma mensagem a Peixe, colocando-se à disposição dos interesses do rapaz. Bela conta a Gabriel que terminou com Lucas, e Juarez visita o túmulo de Juli.

Depois dos parabéns, Peixe revela que pretende recorrer à Justiça para conseguir a guarda dos irmãos. A decisão surpreende os presentes e abre um novo conflito com Bela, que teme que o pedido coloque em risco a estabilidade das crianças.

Quarta-feira, 21/10

Peixe insiste que vai pedir a guarda dos irmãos, e Gabriel tenta confortar Bela. Iara e Dalila, porém, repreendem as atitudes do rapaz. Enquanto isso, Juarez percebe que está sendo seguido por um homem ao sair do cemitério.

Mais tarde, Zé conta a Juarez que pediu a Guima que o protegesse, e Iara se incomoda com a proximidade entre os dois. No campo amoroso, Maike se declara para Suelen, que o beija. Toy e Lia também se beijam, enquanto Suelen comenta com Dalila que gostou de beijar Maike.

Próspero e Clemente combinam de fingir uma trégua para melhorar a convivência com Melinda, e Otto recebe Glorinha novamente nas aulas de judô. Lucas conta a Margô que terminou o namoro com Bela. A médica, por sua vez, anuncia que Margô precisará fazer uma biópsia de mama.

Samuca afirma que deseja ficar com Bela, deixando Peixe pensativo. A tensão aumenta quando Bela flagra Peixe no hospital e descobre que Vanessa o contratou para trabalhar ao lado dela.

Gabriel questiona as intenções da empresária, enquanto Betânia percebe inconsistências nas planilhas de estoque da instituição e alerta Ricardo.

Quinta-feira, 22/10

Bela confronta Vanessa por causa da contratação de Peixe. Gabriel também repreende o rapaz por ter exposto a situação da guarda dos irmãos durante a própria festa de aniversário. Bela deixa claro que vai lutar contra ele caso o pedido de guarda coloque Glorinha, Ítalo e Samuca em risco.

Toy vê um homem entrar na barraca de Maike e tenta proteger o amigo, sem saber que o visitante é André, tio de Toy. Depois de um desentendimento, Maike e Toy fazem as pazes e retomam a parceria.

Leandra, por sua vez, sonha com a possibilidade de reunir Toy e Lia em sua vida ao convidá-los para se juntar a ela e Vitor. Próspero e Clemente fingem ter feito as pazes diante de Melinda e Orestes.

Já Pérola estranha o atraso de Manoel no hospital, enquanto Zé revela a Juarez que está trabalhando no Ceasa e o obriga a comprar com ele. Desconfiado de Junqueira, Gabriel decide segui-lo para descobrir o que está acontecendo.

As suspeitas ganham força quando Ricardo relata os problemas identificados no estoque do hospital. Ao analisar a situação, o advogado acredita que Junqueira possa estar roubando a instituição.

Sexta-feira, 23/10

Gabriel conclui que Junqueira pode estar envolvido em esquemas ilegais. Betinho percebe inconsistências nas planilhas de estoque do hospital e alerta Ricardo, que leva o caso a Gabriel. O advogado passa a investigar o possível desvio de recursos.

Enquanto isso, Manoel passa mal e é levado ao Hospital Luz. Pérola conforta o amigo e, diante da situação, o convida para morar com ela. Lucas também procura ajudar Peixe e conversa com Luara, professora de Samuca, sobre a inclusão do menino nas atividades da turma.

Bela desabafa com Iara sobre os conflitos que enfrenta. No hospital, Vanessa recebe Peixe em seu primeiro dia de trabalho, enquanto Gabriel e Bela conversam sobre o suposto roubo. A conversa é interrompida quando Junqueira aparece, obrigando os dois a disfarçar suas suspeitas.

Em outro núcleo, Sabugo é pressionado a deixar a casa onde vive com Tom-Tom depois que o proprietário recebe uma proposta mais vantajosa pelo imóvel. Toy e Maike retomam a sociedade, e Toy sonha com Leandra. Ao perceber a situação do amigo, Maike tenta aconselhá-lo.

Sábado, 24/10

Junqueira provoca Bela e Gabriel, que tentam disfarçar a conversa sobre as suspeitas contra ele. Enquanto isso, Dalila e Suelen convidam Glorinha para ser modelo da marca que estão desenvolvendo. Otto incentiva a jovem a participar de uma competição de judô, mas Ítalo decide deixar a aula.

O menino acaba revelando a Bela que não gosta de judô e que seu verdadeiro desejo é fazer balé. A descoberta abre espaço para uma conversa sobre suas vontades e o caminho que deseja seguir. No hospital, Giovana apresenta Peixe à equipe.

Gabriel também consegue descobrir a ficha criminal de Junqueira, o que pode ajudar a esclarecer as suspeitas de irregularidades na instituição. Bela encontra o cartão do advogado Diniz entre as roupas de Peixe. A descoberta aumenta sua desconfiança sobre a relação do rapaz com Vanessa.

Quando Diniz chega para conversar com os dois sobre o pedido de guarda das crianças, Bela vê a cena e confronta a empresária. Enquanto isso, Zé obriga Juarez a comprar com ele no Ceasa, e Leandra convida Toy e Lia para se juntarem a ela e Vitor.

Sem que ninguém saiba, Sabugo decide se instalar com Tom-Tom na escola. A semana termina com Bela determinada a proteger os irmãos e a descobrir o que Vanessa está planejando.

Ao mesmo tempo, Gabriel avança na investigação contra Junqueira, enquanto o pedido de guarda de Peixe ameaça provocar uma disputa ainda maior.

