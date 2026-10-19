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Resumo de Iludida 19/10: Derin expõe passado secreto de Asya na novela turca

Acompanhe as emoções de Iludida nesta segunda-feira (19) e veja como revelações do passado provocam grandes reviravoltas na trama. Veja!

Por Eduarda Barretoa Publicado em 19/10/2026 às 5:00
Novela Iludida
Novela Iludida - Reprodução/Record

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O capítulo da novela turca Iludida desta segunda-feira, 19 de outubro, será marcado por mais um confronto entre Asya e Derin.

Irritada com a presença da médica na associação, a jovem voltará a discutir com a rival e decidirá expor detalhes do passado dela diante das outras mulheres.

Enquanto isso, Hicran fará uma revelação inesperada a Selçuk, deixando o filho em choque. O rapaz também encontrará Volkan em um bar, despertando a curiosidade do arquiteto.

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Em outra frente, Haluk ficará furioso ao descobrir que Volkan não foi trabalhar e reclamará com a filha. Já Ali tentará resolver os conflitos recentes ao pedir desculpas a Selen e prometer que não voltará a tratá-la mal.

Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (19)

Derin expõe o passado de Asya na associação

Asya comparece à associação e acaba movimentando as conversas entre as mulheres. Incomodada com a presença da médica, Derin inicia uma nova discussão com a rival e expõe detalhes do passado dela diante das outras participantes.

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Mais tarde, Cavidan conta a Asya o que Derin revelou. A médica fica sabendo dos comentários feitos a seu respeito enquanto tenta retomar a rotina profissional no hospital, onde surpreende Derya. Turgay, por sua vez, procura aconselhar Derya.

Hicran faz revelação surpreendente a Selçuk

Hicran conta algo inesperado a Selçuk e deixa o filho em choque. O conteúdo da revelação não é detalhado neste capítulo, mas a reação do rapaz indica que a conversa poderá ter consequências para sua vida.

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Em outro momento, Selçuk encontra Volkan em um bar. O encontro desperta a curiosidade do arquiteto, que fica intrigado com a presença do rapaz.

Haluk se irrita com Volkan, e Ali pede desculpas a Selen

Haluk fica furioso ao descobrir que Volkan não foi trabalhar e reclama com a filha. A situação aumenta a tensão em torno do arquiteto, que também enfrenta conflitos pessoais.

Enquanto isso, Asya conversa com Ali durante o café da manhã e tenta tranquilizar o filho após a briga que ele teve na casa do pai. O garoto procura reparar outro conflito ao pedir desculpas a Selen e garantir que não voltará a tratá-la mal.

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