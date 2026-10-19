fechar
Novela | Notícia

Resumo de A Nobreza do Amor 19/10 a 24/10: Alika revela gravidez a Jendal e enfrenta ameaças

Acompanhe os próximos capítulos da reta final A Nobreza do Amor de 19/10 a 24/10 e veja como revelações e ameaças movimentam a trama. Veja!

Por Eduarda Barreto Publicado em 19/10/2026 às 15:21
Novela A Nobreza do Amor
Novela A Nobreza do Amor - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A semana de A Nobreza do Amor, entre 19 e 24 de outubro, será marcada por revelações, disputas por terras e novos perigos para Alika e Tonho.

Ao descobrir que está grávida, a princesa se emociona, mas a notícia chega a Jendal, que reage com ameaças e promete se vingar dela.

Enquanto isso, a situação em Batanga se agrava com os rebeldes iniciando a tomada do palácio e aliados tentando encontrar uma maneira de enfrentar o rei.

No Brasil, Mirinho continua tramando para se apoderar das terras de Tonho e planeja deixar Barro Preto.

Confira o resumo completo dessa semana em A Nobreza do Amor

Segunda-feira, 19/10

Alika se emociona ao descobrir que está grávida. No Brasil, Teresa, Onildo e Salma se despedem de Niara, Tonho e Omar. Mirinho e Virgínia retornam à casa de engenho, e o rapaz descobre que Tonho foi atrás de Alika. Em conversa com Manoel, ele confessa que pretende vender o engenho e fugir de Barro Preto.

Graça tenta animar Virgínia, enquanto Menemi prepara as mulheres para a luta. Em Batanga, os rebeldes liderados por José, também conhecido como Zambi, iniciam a tomada do palácio. Akin, Ladisa e Dumi participam da ofensiva.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Binta fica furiosa com Pascoal, enquanto Jendal faz uma proposta a Alika. Durante a conversa, a princesa revela ao rei que está grávida, deixando o conflito entre os dois ainda mais delicado.

Terça-feira, 20/10

Depois de saber da gravidez de Alika, Jendal promete se vingar da princesa. Em Batanga, Binta orienta Pascoal a capturar Dumi e Kênia antes da chegada do rei. Ela também pede ajuda a Campbell para vencer a guerra.

Em Barro Preto, Zenóbio conta a Januário que Tonho pode ser dono de uma grande fortuna. Severino revela a Mirinho que as terras do rapaz são valiosas, aumentando o interesse do vilão pela propriedade. Mirinho abre uma conta bancária em nome de Virgínia, atitude que desperta a desconfiança de Manoel.

Rosa, por sua vez, comenta com Nilo que suspeita de Severino. Virgínia sofre um sangramento e teme perder o bebê. Enquanto isso, Chinua avisa a José, Dumi e Akin que Jendal capturou Alika, aumentando a preocupação dos aliados da princesa.

Quarta-feira, 21/10

Campbell e Chinua reagem ao pedido de ajuda de Binta. No Brasil, Sebastião leva Virgínia para ser examinada por Onildo, enquanto Mirinho prepara um plano para se livrar da esposa.

Marta alerta Diógenes sobre as verdadeiras intenções do genro, e Manoel fica impressionado com as estratégias do rapaz para tomar as valiosas terras de Tonho. Mundica percebe que Rosa está usando Manoel para provocar ciúmes em Ciço.

Leia Também

Nilo também confronta Severino sobre sua proximidade com Mirinho, aumentando a pressão sobre o rapaz. Mais tarde, Sebastião é destratado por Virgínia.

Severino invade a casa de Caetana e encontra as promissórias que Mirinho procura. Os documentos podem ser importantes para os planos do vilão, que tenta se apoderar das terras de Tonho.

Quinta-feira, 22/10

Severino furta as promissórias da casa de Caetana, mas Vitalino presencia a movimentação. Ao perceber que sua casa foi revirada, Caetana estranha o ocorrido. Dona Menina, por sua vez, repreende Januário por esconder seus sentimentos por Ana Maria.

Em Batanga, Dumi alerta Menemi e as outras mulheres sobre o perigo que Alika corre nas mãos de Jendal. Tonho, Omar e Niara tentam manter a esperança de derrotar o rei. No Brasil, Severino entrega as promissórias a Mirinho, que segue determinado a tomar as terras de Tonho.

Adônis anuncia que Miguel está livre da cadeia. A chegada de Mauro a Barro Preto, para ocupar a vaga de médico da cidade, surpreende Onildo. Mirinho ainda afirma a Januário que é o dono das terras de Tonho, reforçando sua intenção de se apropriar da propriedade.

Sexta-feira, 23/10

Caetana descobre que as promissórias de Tonho foram roubadas de sua casa. Enquanto isso, Jendal ironiza a carta de amor que Alika escreve para Tonho. Onildo revela a Mauro que pretende viajar para Batanga, preparando sua partida para ajudar na luta contra o rei. Nilo confronta Severino e expulsa o filho de casa.

Fuad pede para cortejar Belmira, enquanto Sebastião se confessa com o padre Viriato e admite que o bebê de Virgínia pode ser seu. Uma revelação importante muda o rumo da disputa pelas terras: Ana Maria conta a Caetana e Januário que Casemiro deixou a propriedade para Tonho em testamento.

Leia Também

A jovem exige que Aderbal apresente o documento, enquanto Onildo se despede de todos e se prepara para partir para Batanga. Pressionado, Severino exige que Mirinho o ajude.

Sábado, 24/10

Aderbal nega a Ana Maria que Casemiro tenha deixado um testamento em seu cartório, tentando chantagear Mirinho. Severino também ameaça o rapaz, deixando Graça preocupada. Caetana e Ana Maria desconfiam que Sebastião tenha escrito o documento, e o advogado confirma a informação.

Com a verdade revelada, Ana Maria, Caetana e Graça obrigam Mirinho a devolver as promissórias das terras de Tonho, colocando seus planos em risco. O vilão precisa lidar com a pressão enquanto Onildo parte para Batanga, deixando Barro Preto para trás.

No núcleo de Batanga, Jendal, Alika, Niara, Tonho e Omar se aproximam do porto de Lisboa. Graça conhece Mauro, enquanto Bartô recebe o governador do Estado. Viriato e o bispo de Natal desmentem os supostos milagres de Veneranda.

Campbell alerta Binta sobre mudanças nas negociações entre a Inglaterra e Batanga. Menemi acolhe o povo de Batanga, e Jendal anuncia a Alika que em breve eles estarão em Batanga, aumentando a expectativa sobre o destino da princesa e de seus aliados.

Leia também

Resumo de Iludida 19/10: Derin expõe passado secreto de Asya na novela turca
resumo novela turca

Resumo de Iludida 19/10: Derin expõe passado secreto de Asya na novela turca
Resumo Avenida Brasil (19/10): Nina descobre golpe de Max e enfrenta o vilão com Begônia nesta segunda
resumo novelas

Resumo Avenida Brasil (19/10): Nina descobre golpe de Max e enfrenta o vilão com Begônia nesta segunda

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto