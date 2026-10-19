Resumo de A Nobreza do Amor 19/10 a 24/10: Alika revela gravidez a Jendal e enfrenta ameaças

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Acompanhe os próximos capítulos da reta final A Nobreza do Amor de 19/10 a 24/10 e veja como revelações e ameaças movimentam a trama. Veja!

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A semana de A Nobreza do Amor, entre 19 e 24 de outubro, será marcada por revelações, disputas por terras e novos perigos para Alika e Tonho.

Ao descobrir que está grávida, a princesa se emociona, mas a notícia chega a Jendal, que reage com ameaças e promete se vingar dela.

Enquanto isso, a situação em Batanga se agrava com os rebeldes iniciando a tomada do palácio e aliados tentando encontrar uma maneira de enfrentar o rei.

No Brasil, Mirinho continua tramando para se apoderar das terras de Tonho e planeja deixar Barro Preto.

Confira o resumo completo dessa semana em A Nobreza do Amor

Segunda-feira, 19/10

Alika se emociona ao descobrir que está grávida. No Brasil, Teresa, Onildo e Salma se despedem de Niara, Tonho e Omar. Mirinho e Virgínia retornam à casa de engenho, e o rapaz descobre que Tonho foi atrás de Alika. Em conversa com Manoel, ele confessa que pretende vender o engenho e fugir de Barro Preto.

Graça tenta animar Virgínia, enquanto Menemi prepara as mulheres para a luta. Em Batanga, os rebeldes liderados por José, também conhecido como Zambi, iniciam a tomada do palácio. Akin, Ladisa e Dumi participam da ofensiva.

Binta fica furiosa com Pascoal, enquanto Jendal faz uma proposta a Alika. Durante a conversa, a princesa revela ao rei que está grávida, deixando o conflito entre os dois ainda mais delicado.

Terça-feira, 20/10

Depois de saber da gravidez de Alika, Jendal promete se vingar da princesa. Em Batanga, Binta orienta Pascoal a capturar Dumi e Kênia antes da chegada do rei. Ela também pede ajuda a Campbell para vencer a guerra.

Em Barro Preto, Zenóbio conta a Januário que Tonho pode ser dono de uma grande fortuna. Severino revela a Mirinho que as terras do rapaz são valiosas, aumentando o interesse do vilão pela propriedade. Mirinho abre uma conta bancária em nome de Virgínia, atitude que desperta a desconfiança de Manoel.

Rosa, por sua vez, comenta com Nilo que suspeita de Severino. Virgínia sofre um sangramento e teme perder o bebê. Enquanto isso, Chinua avisa a José, Dumi e Akin que Jendal capturou Alika, aumentando a preocupação dos aliados da princesa.

Quarta-feira, 21/10

Campbell e Chinua reagem ao pedido de ajuda de Binta. No Brasil, Sebastião leva Virgínia para ser examinada por Onildo, enquanto Mirinho prepara um plano para se livrar da esposa.

Marta alerta Diógenes sobre as verdadeiras intenções do genro, e Manoel fica impressionado com as estratégias do rapaz para tomar as valiosas terras de Tonho. Mundica percebe que Rosa está usando Manoel para provocar ciúmes em Ciço.

Nilo também confronta Severino sobre sua proximidade com Mirinho, aumentando a pressão sobre o rapaz. Mais tarde, Sebastião é destratado por Virgínia.

Severino invade a casa de Caetana e encontra as promissórias que Mirinho procura. Os documentos podem ser importantes para os planos do vilão, que tenta se apoderar das terras de Tonho.

Quinta-feira, 22/10

Severino furta as promissórias da casa de Caetana, mas Vitalino presencia a movimentação. Ao perceber que sua casa foi revirada, Caetana estranha o ocorrido. Dona Menina, por sua vez, repreende Januário por esconder seus sentimentos por Ana Maria.

Em Batanga, Dumi alerta Menemi e as outras mulheres sobre o perigo que Alika corre nas mãos de Jendal. Tonho, Omar e Niara tentam manter a esperança de derrotar o rei. No Brasil, Severino entrega as promissórias a Mirinho, que segue determinado a tomar as terras de Tonho.

Adônis anuncia que Miguel está livre da cadeia. A chegada de Mauro a Barro Preto, para ocupar a vaga de médico da cidade, surpreende Onildo. Mirinho ainda afirma a Januário que é o dono das terras de Tonho, reforçando sua intenção de se apropriar da propriedade.

Sexta-feira, 23/10

Caetana descobre que as promissórias de Tonho foram roubadas de sua casa. Enquanto isso, Jendal ironiza a carta de amor que Alika escreve para Tonho. Onildo revela a Mauro que pretende viajar para Batanga, preparando sua partida para ajudar na luta contra o rei. Nilo confronta Severino e expulsa o filho de casa.

Fuad pede para cortejar Belmira, enquanto Sebastião se confessa com o padre Viriato e admite que o bebê de Virgínia pode ser seu. Uma revelação importante muda o rumo da disputa pelas terras: Ana Maria conta a Caetana e Januário que Casemiro deixou a propriedade para Tonho em testamento.

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A jovem exige que Aderbal apresente o documento, enquanto Onildo se despede de todos e se prepara para partir para Batanga. Pressionado, Severino exige que Mirinho o ajude.

Sábado, 24/10

Aderbal nega a Ana Maria que Casemiro tenha deixado um testamento em seu cartório, tentando chantagear Mirinho. Severino também ameaça o rapaz, deixando Graça preocupada. Caetana e Ana Maria desconfiam que Sebastião tenha escrito o documento, e o advogado confirma a informação.

Com a verdade revelada, Ana Maria, Caetana e Graça obrigam Mirinho a devolver as promissórias das terras de Tonho, colocando seus planos em risco. O vilão precisa lidar com a pressão enquanto Onildo parte para Batanga, deixando Barro Preto para trás.

No núcleo de Batanga, Jendal, Alika, Niara, Tonho e Omar se aproximam do porto de Lisboa. Graça conhece Mauro, enquanto Bartô recebe o governador do Estado. Viriato e o bispo de Natal desmentem os supostos milagres de Veneranda.

Campbell alerta Binta sobre mudanças nas negociações entre a Inglaterra e Batanga. Menemi acolhe o povo de Batanga, e Jendal anuncia a Alika que em breve eles estarão em Batanga, aumentando a expectativa sobre o destino da princesa e de seus aliados.

