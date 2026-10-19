Resumo Avenida Brasil (19/10): Nina descobre golpe de Max e enfrenta o vilão com Begônia nesta segunda
Acompanhe as emoções de Avenida Brasil nesta segunda-feira (19) e veja como novos conflitos e alianças movimentam a trama. Confira o resumo!
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O capítulo da novela Avenida Brasil desta segunda-feira, 19 de outubro, será marcado pela descoberta de Nina sobre o golpe armado por Max.
Após perder seu dinheiro, a cozinheira perceberá que o vilão envolveu Begônia no roubo e decidirá enfrentá-lo ao lado da irmã.
As duas irão até o píer para reconhecer Max, enquanto Janaína descobrirá que Lúcio continua trabalhando com o criminoso.
Apesar da descoberta, Max e Carminha comemorarão o sucesso do assalto, e o vilão ainda afirmará que pretende administrar o dinheiro roubado.
Confira o resumo completo do capítulo desta segunda-feira (19)
Nina descobre o golpe de Max e parte para o confronto
Nina descobre que Max envolveu Begônia no roubo de seu dinheiro. Revoltada com a armação, a cozinheira leva a irmã até o píer para reconhecer o vilão.
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As duas acabam enfrentando Max, enquanto ele afirma a Carminha que pretende administrar o dinheiro que conseguiu roubar.
Apesar do risco de ser desmascarado, Max comemora o assalto ao lado de Carminha. A situação ganha um novo desdobramento quando Janaína descobre que Lúcio continua envolvido com o criminoso, confirmando que o rapaz ainda faz parte dos planos do vilão.
Jorginho decide entregar fotos a Tufão
Jorginho decide entregar as fotos a Tufão, uma atitude que pode trazer novas consequências para os conflitos envolvendo Nina e Carminha.
Enquanto isso, a vilã chega à mansão com presentes para o marido e a filha, tentando manter as aparências diante da família.
Tessália abandona Leleco, e Muricy acolhe Cadinho
Tessália decide abandonar Leleco, e Darkson a leva para morar em sua casa. A separação preocupa Tufão, que fica apreensivo com a situação do pai.
Em outra frente, Muricy mostra a Cadinho uma pequena casa que possui no Divino e oferece ao empresário a possibilidade de morar no local.
Ele aceita a proposta. Muricy também aconselha Cadinho a esconder o dinheiro que mantém na Suíça até descobrir quem realmente o ama.
Verônica organiza festa na casa de Monalisa
Verônica comparece à festa na casa de Monalisa e convida Noêmia e Alexia para a comemoração. Enquanto os personagens se reúnem, os conflitos provocados pelo roubo de Nina e pela separação de Tessália continuam movimentando a trama.