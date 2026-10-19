Resumo Avenida Brasil 19/10 a 23/10: Nina é presa após armação de Max e Carminha

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Acompanhe as emoções de Avenida Brasil de 19/10 a 23/10 e veja como uma grande armação muda o destino da trama. Confira no resumo!

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A semana de Avenida Brasil, entre os dias 19 e 23 de outubro, será marcada por novas armações de Max e Carminha contra Nina.

Depois de descobrir que o amante da vilã está envolvido no roubo de seu dinheiro, a cozinheira decide enfrentá-lo e tenta reunir provas para desmascarar o casal.

Enquanto isso, Jorginho tenta encontrar uma maneira de expor o relacionamento entre Carminha e Max, mas as ameaças da mãe adotiva o fazem recuar em um momento decisivo.

A relação entre Nina e Tufão também ganha novos contornos, já que o ex-jogador insiste em ajudá-la, mesmo diante da resistência de outras pessoas da família.

Confira o resumo completo de Avenida Brasil desta semana

Segunda-feira, 19/10

Tessália abandona Leleco, e Darkson a leva para morar em sua casa. Preocupado com o pai, Tufão acompanha os desdobramentos da separação. Enquanto isso, Muricy apresenta a Cadinho uma pequena casa que possui no Divino.

O empresário aceita a proposta de morar no local, e ela sugere que ele esconda o dinheiro guardado na Suíça até descobrir quem realmente o ama. No núcleo das armações, Max e Carminha comemoram o assalto, mas Nina descobre que ele envolveu Begônia no roubo de seu dinheiro.

Determinada a confrontá-lo, a cozinheira leva a irmã até o píer para reconhecer o vilão. As duas enfrentam Max, que conta a Carminha que pretende administrar o dinheiro roubado. Janaína descobre que Lúcio continua envolvido com Max.

Ao mesmo tempo, Verônica comparece à festa na casa de Monalisa e convida Noêmia e Alexia para o evento. Jorginho decide entregar as fotos comprometedoras a Tufão, enquanto Carminha chega à mansão com presentes para o marido e a filha.

Terça-feira, 20/10

Janaína ameaça Max, enquanto Cadinho fica encantado com Suelen. Na tentativa de provocar ciúmes em Leleco, Darkson sugere fingir que é namorado de Tessália. A ideia pode aumentar a tensão entre os dois homens, já que Leleco não aceita a separação.

Jorginho vai à mansão e fica furioso ao encontrar Max e Carminha. Nina se preocupa com a presença do noivo no local, principalmente porque a vilã ameaça revelar a Tufão quem é o namorado da cozinheira. Diante da pressão, Jorginho desiste de contar ao pai o que sabe sobre Carminha.

Depois, tenta conversar com Ágata a respeito de Nina, mas também enfrenta Max. Nina, por sua vez, diz a Jorginho que eles precisam divulgar as fotos que possuem contra Carminha.

Ela pede a Betânia que guarde cópias do material, enquanto o noivo exige que ela não tente se aproximar de Ágata e Tufão. Begônia percebe a admiração que Nina sente pelo ex-jogador. Em outra frente, Muricy implora que Tessália não conte a Adauto o que aconteceu entre ela e Leleco.

Quarta-feira, 21/10

Jorginho leva cópias das fotos de Carminha e Max para Débora. Enquanto isso, Verônica descobre que Cadinho está morando no Divino e combina de encontrá-lo com Noêmia e Alexia. As três chegam ao bairro e veem o empresário jogando bola na pracinha.

Leleco discute com Darkson por causa de Tessália e, depois, conta a Tufão que Nina está na praça do Divino. Ágata, porém, impede que o pai converse com a cozinheira. Nina avisa a Jorginho que fará uma festa de despedida para Begônia, que está prestes a ir embora.

Betânia convida Valdo para a festa, mas ele se revolta. O rapaz também vê a jovem escondendo o envelope com as fotos de Carminha e Max, o que pode colocar o material em risco.

Enquanto isso, Max se recusa a revelar para Carminha onde escondeu o dinheiro roubado. Na mansão, Muricy e Ivana falam mal de Nina, mas Tufão as repreende. Adauto também procura Tessália para entender por que ela terminou com Leleco.

Quinta-feira, 22/10

Diógenes anuncia que vai se casar com Dolores. Já Verônica, Noêmia e Alexia se recusam a morar com Cadinho no Divino, frustrando os planos do empresário. Carminha oferece dinheiro a Valdo em troca de informações sobre Nina.

Ao mesmo tempo, Max paga Vitinho para colocar um pacote na bolsa da cozinheira. A armação tem consequências graves: a polícia invade a festa, e Nina, Betânia e Begônia acabam presas. Durante a confusão, Max encontra as fotos comprometedoras em uma mala de Begônia.

Carminha também usa o celular de Nina para mandar uma mensagem a Tufão. Quando o ex-jogador chega à delegacia, Jorginho tenta se esconder para não ser visto pelo pai. Tufão pede para conversar com Nina, mas a situação continua complicada.

Begônia afirma que ajudará a irmã a escapar da prisão. Enquanto isso, Max tenta responsabilizar Nina pelo sequestro de Carminha e pelo assalto à mansão. Janaína acompanha a situação e o repreende com o olhar.

Sexta-feira, 23/10

Begônia se declara culpada e livra Nina e Betânia das acusações. Mesmo tentando convencer Tufão a ir embora da delegacia, Nina não consegue impedir que ele insista em levá-la para casa. Ao retornar à mansão, Tufão repreende todos que criticam sua decisão de ajudar a cozinheira.

Nina e Jorginho conversam sobre as armações de Carminha e Max, que querem provocar a separação do casal. Os dois também confortam Betânia, que enfrenta novos problemas. A tensão aumenta quando Valdo discute com Betânia por causa de Nina e decide vender para Carminha as fotos que a cozinheira havia deixado com a jovem.

A traição coloca em risco o plano de reunir provas contra a vilã. Enquanto isso, Muricy e Leleco se beijam, e Tessália se arruma para sair com Darkson. Os dois acabam se beijando na frente de Leleco, aumentando o desconforto do ex-companheiro da jovem.

Cadinho pede para ir ao baile charme, onde Olenka elogia seu desempenho na pista. Fora do romance, Verônica e Noêmia começam a pensar em alternativas de trabalho, enquanto Alexia é despejada e se muda para a casa de Verônica.

A semana termina com Nina e Jorginho tentando apoiar Betânia, mas a venda das fotos para Carminha ameaça comprometer os esforços para desmascarar a vilã.

