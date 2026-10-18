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Resumo de Iludida 19/10 a 23/10: Asya se aproxima de Sinan e Volkan volta a confrontar a médica

Acompanhe as emoções de Iludida de 19/10 a 23/10 e veja como novos encontros e conflitos movimentam a vida de Asya. Confira no resumo semanal!

Por Eduarda Barreto Publicado em 18/10/2026 às 11:21
Novela Iludida
Novela Iludida - Reprodução/Record

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A semana da novela turca Iludida, de 19 a 23 de outubro, será marcada por revelações capazes de abalar a família Göçlü, novos conflitos entre Asya, Volkan e Derin e uma grande reviravolta na vida de Selçuk.

O rapaz descobrirá novas informações sobre sua origem e, durante a inauguração da loja de Derin, provocará um escândalo ao revelar publicamente que é filho de Haluk.

A exposição do segredo provocará uma crise familiar, levando Gönül a cobrar explicações do marido e a fazer exigências diante da descoberta de mais um herdeiro.

Enquanto isso, Volkan continuará demonstrando ciúmes da aproximação entre Asya e Sinan.

Confira os principais acontecimentos desta semana na novela turca Iludida

Segunda-feira, 19/10 — Capítulo 040

Asya conversa com Ali durante o café da manhã e tenta tranquilizar o filho após a briga que ele teve na casa do pai. Mais tarde, Ali pede desculpas a Selen e promete que não voltará a tratá-la mal. Na associação, a presença de Asya movimenta as conversas e irrita Derin.

As duas voltam a discutir, e a jovem expõe o passado da médica diante das outras mulheres. Cavidan conta a Asya o que Derin revelou, enquanto a protagonista retoma seu trabalho no hospital e surpreende Derya. Turgay tenta aconselhar a colega.

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Em outra frente, Haluk fica furioso ao descobrir que Volkan não foi trabalhar e reclama com a filha. Hicran também faz uma revelação surpreendente a Selçuk, deixando o rapaz em choque. Mais tarde, Selçuk encontra Volkan em um bar e desperta a curiosidade do arquiteto.

Terça-feira, 20/10 — Capítulo 041

Bahar encontra uma reportagem sobre o período em que Volkan viveu nos Estados Unidos e mostra a matéria a Gönül. A mulher fica chocada, mas tenta disfarçar a reação. Derin também lê a reportagem e cobra explicações do marido, que se irrita e grita com ela.

Desesperado, Volkan procura ajuda da sogra. Enquanto Bahar e Ali aproveitam um passeio por Istambul, Haluk recebe uma mensagem deixada por Hicran no hotel. Asya é surpreendida pela chegada de um grande amigo do passado, e Selçuk encontra Nil para revelar toda a verdade a ela.

Volkan tenta se reconciliar com Ali e pede desculpas ao filho. Hicran procura Gönül e conta tudo o que sabe sobre a paternidade de Selçuk, provocando uma grave crise entre Haluk e a esposa.

Quarta-feira, 21/10 — Capítulo 042

Durante um jantar com Derin, Volkan fantasia ao imaginar a ex-mulher. Enquanto isso, Asya aceita o convite de Sinan para ir a Istambul. Volkan fica surpreso ao descobrir que não foi com Turgay que a médica jantou na noite anterior.

O arquiteto vê a moto de Sinan em frente à casa de Asya e percebe que os dois viajaram juntos. Mais tarde, ele chega em casa machucado e encontra um bilhete deixado por Derin.

Volkan também questiona Bahar sobre Sinan, demonstrando que continua incomodado com a aproximação entre o fotógrafo e a ex-mulher. Asya conta a Bahar sobre o passeio com Sinan. Enquanto isso, Faruk e Nasan aparecem na casa da médica com um bolo, deixando-a intrigada.

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Haluk tenta conversar com Gönül, mas ela se recusa a falar com o marido. Nil oferece ajuda a Hicran e, posteriormente, conta a Asya que Haluk é o pai de Selçuk.

Quinta-feira, 22/10 — Capítulo 043

Selçuk vê Hicran e Haluk conversando e fica revoltado. Enquanto isso, Sinan aparece na associação, e Derin o convida para a inauguração de sua loja. Gönül procura Hicran e cobra explicações sobre os acontecimentos. Sinan convida Asya para sua exposição, despertando ciúmes em Turgay.

O grande conflito acontece durante a festa de lançamento da loja de Derin: Selçuk aparece no evento e faz um escândalo ao revelar diante de todos que é filho de Haluk. Durante a comemoração, Volkan se tranca no banheiro com Asya, e os dois voltam a discutir.

Derin também confronta o marido, que mente para ela. Em outra frente, Melih conhece Bahar e demonstra interesse pela enfermeira, mas Gönül desaprova a aproximação. Nil visita Asya, e as duas conversam sobre Selçuk.

Sexta-feira, 23/10 — Capítulo 044

Depois do escândalo na inauguração da loja, Gönül conversa com a editora de um jornal da cidade e pede que seja publicada uma matéria para melhorar a imagem da família Göçlü. A mulher também decide investigar Sinan e sua relação com Asya.

Com a descoberta de mais um herdeiro na família, Gönül faz exigências a Haluk. O empresário também conversa com Hicran sobre o comportamento agressivo de Selçuk, enquanto Volkan tenta se reaproximar de Ali.

Na associação, Cavidan e as outras mulheres comentam o escândalo ocorrido durante a festa de Derin. Melih convida Bahar para um encontro, abrindo espaço para uma possível aproximação entre os dois.

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Demir desabafa com Ali sobre a vergonha que os pais lhe fizeram passar, e o amigo tenta ajudá-lo com conselhos. No fim da semana, Selçuk procura Asya para entender melhor a doença da mãe. A médica confirma que o quadro de Hicran é muito sério e aconselha o rapaz a passar mais tempo ao lado dela.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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