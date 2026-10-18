Resumo de Guerra das Rosas 19/10 a 23/10: Cihan descobre que pode morrer pede divórcio a Gulru

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Acompanhe os próximos capítulos de Guerra das Rosas de 19/10 a 23/10 e veja como uma grande revelação muda o destino da trama. Confira!

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A semana da novela turca Guerra das Rosas, de 19 a 23 de outubro, será marcada por revelações dolorosas, conflitos familiares e uma notícia que mudará a relação entre Gulru, Gulfem e Cihan.

Depois de vender à imprensa informações sobre o exame de DNA paterno de Gulfem, Gulru enfrentará novas tensões, enquanto Cihan pedirá o divórcio e deixará a jovem abalada.

Ao longo dos capítulos, a situação ficará ainda mais delicada quando uma discussão revelar que Cihan pode morrer a qualquer momento.

Diante da gravidade da notícia, Gulru e Gulfem precisarão lidar com a possibilidade de perder Cihan. A semana ainda terá desentendimentos entre Gulru e Mert, dificuldades financeiras relacionadas ao desfile de Gulfem e mudanças nos planos profissionais de outros personagens.

Confira o resumo da semana saiba tudo o que acontece em Guerra das Rosas

Segunda-feira, 19/10

Gulru vende à imprensa informações sobre o exame de DNA paterno de Gulfem, expondo um assunto delicado e aumentando a tensão entre os personagens. Enquanto isso, Mebrure volta para casa.

Em meio aos conflitos, Cihan pede o divórcio a Gulru. Sevgi tenta intervir e apela para que ele considere os sentimentos da jovem antes de tomar uma decisão.

Terça-feira, 20/10

Tibet procura consolar Gulfem e tenta compreender a situação que ela está enfrentando. Ao mesmo tempo, Omer tenta convencer Gulru a colocar um ponto final no conflito.

Mert também confronta Gulru, mas acaba sendo humilhado por ela, intensificando os desentendimentos entre os dois.

Quarta-feira, 21/10

Tibet continua oferecendo apoio a Gulfem durante a crise. Enquanto isso, Gulru tenta se reconciliar com Cihan, mas os acontecimentos envolvendo o ex-marido deixam a jovem abalada. Ela desabafa com Mesude sobre a situação que está vivendo.

Gulfem também se preocupa com os custos do desfile, acrescentando mais uma dificuldade à sua rotina. Em outro momento, ela e o irmão se reencontram.

Quinta-feira, 22/10

Ao ouvir uma discussão entre Gulru, Gulfem e Sevgi, Cihan descobre que pode falecer a qualquer momento. A notícia muda o clima entre os personagens, e Gulru e Gulfem se despedem do rapaz diante da possibilidade de perdê-lo.

Sevgi revela a Gulfem que Cihan gostaria de se separar antes de morrer. Diante da informação, as duas se reúnem com um advogado para tratar da situação.

Sexta-feira, 23/10

Sevgi se despede de Mert, enquanto Duygu comunica ao rapaz que não poderá continuar atuando na academia de Cihan. Gulfem, por sua vez, esclarece os rumores aos funcionários.

Omer exige uma conversa com Gulru, que também apresenta um trabalho importante a Tibet. Mert procura Gulfem para resolver questões relacionadas ao estabelecimento, enquanto os personagens tentam lidar com as consequências dos acontecimentos recentes.

